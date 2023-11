Gjør comback på Tons of Rock

– Det er en glede å kunne fortelle at vi nå legger siste hånd på et nytt album, «Resonans», som har fått releasedato 12. april 2024. De utålmodige kan se fram til første singel som slippes allerede 15. november, sier Seigmen i pressemeldingen i anledning Tons of Rock-annonseringen.

Festivalen Tons of Rock på Ekeberg i Oslo forbereder seg til 10-årsjubileet i 2024 og slipper nå nyheter fortløpende. Allerede har de annonsert band som Judas Priest, Satyricon, Parkway Drive og Motorpsycho. Et band mange fans av festivalen har etterspurt til jubileumsutgaven, er Seigmen, bandet som så dagens lys i Tønsberg for 35 år siden under navnet Klisne Seigmen. Snart ble de bare Seigmen, og kan se tilbake på en av norsk rocks mest bemerkelsesverdige og vellykkede karrierer i den tunge og monumentale rockens tjeneste. De har også vært et an landets mest ettertraktede live- og festivalband, og spilte blant annet på Tons of Rock i 2015, da festivalen hadde tilhold i Halden.

30 år siden «Total»

Neste år kan bandet feire at det er 30 år siden de slo gjennom for alvor med albumet «Total» med låter som «Döderlein». I tillegg var dette året da de ga ut den mye omtalte coverlåten av deLillos «Hjernen er alene». Det som kjennetegnet dem var tung gotisk og nesten industriell rock med tekster på norsk. Seigmen vil i dag bestå av den opprinnelige kjernen minus keyboardist Erik Ljunggren: Alex Møklebust (vokal), Kim Ljung (bass), Noralf Ronthi (trommer), Marius Roth (gitar) og Sverre Økshoff (gitar).

I 2008 ble Seigmen det første norske bandet som spiller i operaen. (Fredrik Bjerknes/Dagsavisen)

De ble oppløst første gang i 1999, men brøt senere løftet om at de aldri skulle komme sammen igjen da de fikk tilbud om konserter blant annet i Dødens dal i Trondheim. De var det første rockebandet som spilte i den nye Operaen i Bjørvika, og flere av medlemmene gikk sammen om å danne bandet Zeromanzer.

Nytt album fra Seigmen

I tillegg til konserten på Tons of Rock, og sikkert noen flere, forbereder de nytt album, «Resonans», som kommer i april. Allerede nå 15. november slippes første låten fra albumet.

Det blir første gang Seigmen utgir ny musikk siden forrige comeback i 2015, som resulterte i «Enola», som igjen kom 18 år etter studioalbumet «Radiowaves». Bandet har en solid fanskare og alt de har gjort er veldokumentert gjennom både DVD-utgivelser, liveplater og foto- og samtaleboken «Seigmen». Nå blir enda et kapittel lagt til historien.

Tons of Rock arrangeres i tidsrommet 26. juni til 29. juni 2024. Hvilke dager de enkelte bandene spiller på er ennå ikke kjent.

