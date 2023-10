NRKs populære musikkprogrammer borte fra nettet

Det er store deler av radioarkivet med populære musikkprogram i rock- og popsjangeren som er borte fra NRKs app på nettet. Årsaken er brudd i forhandlingene mellom NRK og plateprodusenter og -selskapers nye rettighetsorganisasjon Music Nest Norway. Forhandlingene gjelder NRKs bruk av musikk i podkaster og on demand.

Bård Oses programmer kan fortsatt høres på live radio, som før i i tida, men i NRKs radio-app er programmene hans fjernet inntil videre. Her i selskap med kollega Finn Tokvam. (Hilde Unosen/Dagsavisen)

Uenighetene handler om hva NRK skal betale for musikken som brukes i det store arkivet av musikkprogrammer, eksempelvis «Stjernepose»,«Popquiz», «P.I.L.S.», «Gitar», «Transmission», «Ønskekonserten» og «Musikksjefen» – for å nevne et fåtall. Forhandlingsbruddet gjelder for NRKs musikkprogram innen alle sjangre.

Music Nest Norway

Bruddet i forhandlingene med Music Nest Norway rammer en så stor del av NRKS radioarkiv at NRK selv ikke har oversikten over omfanget. Dette ifølge musikksjef Mats Borch Bugge i NRK.

– Vi har ikke en liste over hvor mange titler som er rammet, men det er et betydelig volum, opplyser musikksjefen i NRK til Dagsavisen via sms. Han kan ikke si noe om når radioarkivet med disse musikkprogrammene er ute på nettet igjen. I skrivende stund pågår det ikke forhandlinger mellom partene.

På grunn av forhandlingsbruddet er det bare live-sendingene av NRKs musikkradiotilbud i blant annet pop- og rockpgenren i eteren og i NRKs radioapp som sendes som før.

– Vi ønsker selvfølgelig å møte Music Nest Norway (MNN) til nye forhandlinger. Vi ser stor verdi av å bruke musikk i produksjonene våre, på alle plattformer, og musikk er en viktig del av innholdet vårt, skriver musikksjefen på SMS til Dagsavisen.

– NRK ønsker å kunne tilby mest mulig til publikum. Vi er lei oss for at vi ikke ble enige med MNN. Vi håper naturligvis at denne perioden uten avtale blir kortest mulig og ønsker følgelig å komme til en enighet med MNN, skriver Mats Borch Bugge til Dagsavisen på sms.

NRK ønsker ikke å kommentere størrelsen på opphavshonorarene det er uenigheter om. Det var via programlederprofiler i noen av NRKs mest populære radioprogram det ble kjent at programmene deres var fjernet fra NRKs radio-app.

Bård Ose og «P.I.L.S.»

«P.I.L.S», for øyeblikket ikke å finne i NRKs radioapp. (Skjermdump/NRK)

Bård Ose melde sin beklagelse til følgerne sine på Facebook torsdag formiddag:

«Kjære alle lyttere av NRK radio. Jeg beklager på de sterkeste at musikkprogrammene våre inntil videre ikke kan høres på nettet. Det handler om rettigheter (les: penger), men det jobbes med saken og jeg håper floken kan løses så snart som mulig. Inntil videre må dere høre radio på gamlemåten – altså når programmene sendes på lineær radio», skriver han, og lister opp sendetidene til programmene «P.I.L.S.», «Ose», «Ren 60» og «Gammelnorsk».

«Stjernepose»

«Stjernepose»-programleder Totto Mjelde sa fra til publikum via Insta-kontoen sin i begynnelsen av uka:

«Kjip melding til alle som lytter til musikkprogram på NRK «on demand», og ikke via direkte via NRK Radio-appen. «NRK og Music Nest Norway har dessverre ikke kommet i havn med en avtale». Dermed forsvinner muligheten til å høre alle radioprogram (som bruker mye musikk) i reprise fra NRK-appen fra og med søndag. Programmene kan fremdeles lyttes til via appen lvie og i Stjernepose og Gitar direkte i appen. Vil også å anta at man kan livestreame og høre videre om man eksempelvis skal ta lunsj midt i Stjernepose, men det å finne mandagens program seinere i uken blir ikke mulig. Forhåpentligvis blir partene enige snarest, men inntil videre er dette realiteten. Noe som er skikkelig drit. Litt som gå tilbake ti år …

Dagsavisen har vært i kontakt med Music Nest Norway, som ikke ønsker å kommentere forhandlingene med NRK.

