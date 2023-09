Veiviseren Mari Boine

---

Mari Boine

«Amame»

By Norse Music

---

Dette albumet er som en varm og stille pust gjennom tid og rom. Mari Boine har sammen med Bugge Wesseltoft skapt noe helt unikt, formet gjennom en stemme som på varsomt og sanselig vis bærer med seg avtrykket fra et helt liv. Sammen har de funnet fornyet kraft i gamle sanger og supplert dem med noen av de fineste nyskrevne låtene Mari Boine har laget.

Som studioalbum etterfølger «Amame» den engelskspråklige «See The Woman» (2017), som også markerte en ny retning i Boines livsgjerning som en av våre fremste kunstnere og kulturbærere. Nå er hun med ett unntak tilbake i det samiske språket. Sangene og stemningsmarkørene har røtter i alt det hun har stått for, i alt hun har kjempet med og mot. Det gjør at «Amame» først og fremst åpner noe hos henne selv. Dette «noe» er ikke fremmed for den som har hørt og sett Mari Boine opp gjennom årene, men her finner man det i sin reneste ekstrakt. Erkjennelsen av at hun er et resultat av kulturen hun tilhører, den som har formet henne på godt og vondt. Dette er en eldre Mari Boine. Hun ser seg ikke tilbake, men bygger videre på erfaringer og tilhørighet i et økosystem som er under angrep, og i den finmaskete veven mellom det åndelige og det verdslige.

Det er ikke første gang Mari Boine samarbeider med Bugge Wesseltoft, multiinstrumentalisten med hele verden under huden. Han produserte Boines album «Eight Seasons» tilbake i 2002, men her er det ikke elektronikaguruen vi først og fremst møter. 10 av albumets elleve spor akkompagneres stille og ømt av pianisten Bugge slik vi kjenner han fra hans egne plater «Everybody Loves Angels», «Be Am» og juleplaten med det snødekte pianoet. Nå tilfører han Boines sang, den som nå ofte kommer som en hvisken, som nysnø lett over skaren, en dybde som klinger i tråd med kjernen og ordene. Også om de stille og innett gløder av berettiget harme, eller vemod, åndelighet og trøst.

Bare tidvis hører vi andre strenger enn pianoets, eller ekko fra naturen, dyr, rennende vann. Det vil si før avsluttende «Mu oappá niegus» bryter mønsteret og legger det elektroniske teppet vevd av perkussive elementer, trommer, sfæriske elementer og lyder fra andre steder i verden rundt Boines besnærende styrkeløft av en stemme.

Et knippe av låtene har hun gjort ved tidligere anledninger og ved noen av livets merkesteiner, men aldri har de vært så gripende som her. Den nyeste i så måte er «Mihá», en samisk oversettelse av Stian Solis sang om Mona, en av dem som sto fram og fortalte om overgrepene i Tysfjord kommune, og som Boine ga ut i 2021 sammen med Elin Koven i forbindelse med Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Tolkningen på den nye platen er harmfull og utrettelig, enten man forstår ordene eller ikke.

Her en helt nydelig versjon av «Jearrat Biekkas/To Ask The Wind», som ble skrevet av Nils-Aslak Valkeapää og framført første gang av Boine i 2012 på minnekonserten for terrorofrene på Utøya og i Oslo. Den ble senere med på liveinnspillingen med KORK fra Kautokeino, men dette er første gang hun gjør den i studiosammenheng. Det er en usedvanlig vakker innspilling, hvor Boines skjøre hviskende og balsamerte vokal og joik og Bugges berørende klanger understreker hvor flyktig tilværelsen kan være.

Mari Boine er ute med albumet «Amame» sammen med Bugge Wesseltoft. Her fra en lytteseanse i butikken Big Dipper. (Mimsy Møller)

Bare hun selv vet hvor dypt både det gode og det vonde som ligger til grunn for albumet stikker, men historiene hun har fortalt om opprinnelse, oppvekst og personlige kamper har gitt oss en antydning. Den første singelen fra albumet, «Eadnán bákti», hyller kvinnene og det kvinnelige i naturen. Her har Kerttu Vuolab fra Tana, en av mange tekstforfattere som Mari Boine har benyttet, bidratt med teksten. «Dette er melodisk ømt og nesten sakralt under åpen himmel. Både akkompagnementet og Boines vokal påkaller ro og stillhet, men det betyr ikke mangel på indre temperament», skrev vi da låten kom ut. Nå får den følge av en annen – albumets mest rytmiske, slående og oppstemte - med tittelen «Čiŋadan gahpiriin / My Head Holds High the Horned Hat». Teksten er signert Vuolab sammen med Boine, og den engelske oversettelsen går som følger:

«I stand tall in the Sámi hat

That my sister sewed for me

A copy of our matriarch’s

Strength flows from each seam

My head holds high the horned hat

In defense of all who are small

Its power once forbidden

To our women in the old days»

Begge disse sangene, den siste om det nordsamiske kvinnehodeplagget formet som et horn, har en naturlig plass på et album hvor den ene sangen understøtter den andre, og hvor det går finmaskede røde tematiske tråder gjennom det hele som løfter fram formødrene og kraften i lua som en gang var forbudt å bære. Det er nok også derfor hun velger seg «Elle», temalåten fra filmen «Kautokeinoopprøret». Den er en sviende sang og joik som tar et oppgjør med kolonialisme, den norske kirkens religionsutøvelse og opptakten til fornorskningspolitikken. Utgangspunkt for Boines joik er Ellen Aslaksdatter Skum, som sonet 18 år i fengsel for sin deltakelse i opprøret som fant sted i 1852.

Det er faktisk første gangen hun spiller inn «Elle», som er blant hennes aller mest kjente låter, på en studioplate. Flere har tatt den til seg, ikke minst Ella Marie Hætta Isaksen som siden hun framførte en annen av Boines joiker i «Stjernekamp», «Maze», har hatt både den og «Elle» som en fast del av repertoaret med bandet ISÁK. Albumet «Amame» kommer ut samme helg som ISÁK holder sin avskjedskonsert. Det er så vi fornemmer hvordan stafettpinnen gjennom dette overdras fra en generasjon til en neste, fra en kampfelle til en annen.

Mari Boine fotografert av Knut Bry i forbindelse med det nye albumet «Amame». (Knut Bry)

Det er likevel ingen abdikasjon å spore, tvert imot. Mari Boine er fortsatt lyden av kamp og engasjement, men ikke på den høylytte måten. Nå er det visdommen og erfaringen som kommer til uttrykk. «Amame» er gjenklang, ettertenksomhet og kanskje en forsoning med tanken på at nok et kapittel er over og et annet kan åpnes uten at noen, heller ikke hun selv, stiller krav eller forventninger til at hun må komme med et kampskrift. «Amame» blottstiller naturens vareste sider, men gjennom dem også en robust bestandighet og en livslang spirituell tilnærmelse til kulturen som har formet henne. Den er en sammenfletting av folk og åndelighet båret med vinden og vannet, med tradisjonene, reinen, nordlyset og årstidene som veivisere.

Om albumet har en rød tråd utover Boine selv, handler det om det kvinnelige og kvinnen sett gjennom livslang erfarenhet. På Boines forrige studioalbum «See The Woman» var tittelkuttet bygd over et dikt av den amerikanske artisten og urfolksaktivisten John Trudell. Det var en sang om solidaritet for de kvinnene som ikke opplever at de er likestilte og frigjorte. Med «Amame» tydeliggjør hun dette engasjementet, og i likhet med Trudell og andre urfolksaktivister trer hun fram som den eldre og vise. Med sanger og joiker som «Eadnán bákti», «Mihá» og «Mu oappá niegus»/In My Sisters Dream» ikke bare hyller hun, men stiller seg også på sine medsøstres side i en fortsatt kamp for likeverd og trygghet. Kort sagt en kunstnerisk frihet som hun har gjort til sin egen på makeløst vis.

