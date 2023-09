Hjelp, de er i pokerbransjen!

---

«Knekt»

HBO Max, premiere fredag 15. september

---

Den første nye norske dramaserien denne høsten handler om Jeppe, Stian og «B», tre unge karer fra Sarpsborg som akter å gjøre seg rike ved å starte eget illegalt kasino, og som beveger seg inn i en verden av store penger, tvilsomme typer og ganske forventede fristelser.

Jeppe er NAV-klient, Stian jobber på bensinstasjon og drømmer om å bli spesialsoldat, mens han som kalles B er medisinstudent og lett å lede utpå. En kveld kommer de over et illegalt pokerspill i Sarpsborg – etter «Kids In Crime» er vel ingen overrasket over at sånt foregår der – og Jeppe får ideen om at gutta bør starte sin egen klubb.

Dermed reiser de til Oslo, møter en morsk type i et tomt lokale, og presto er spillet i gang, der storspillere og småspillere kaster pengene sine etter gutta, som blir steinrike nesten over natta. Selv om de ikke aner hva de driver med. For så enkle er premissene i «Knekt», og ifølge omtalen av serien blir klubben deres til og med et av Europas største undergrunnskasinoer. Ett av Europas største faktisk, intet mindre. Tenk det.

Undergrunnskasino betyr mye penger i spill og mange uventede og farlige problemstillinger. Det erfarer Stian (Mikkel Bratt Stilset), Jeppe (Johannes Roaldsen Fürst) og «B» (Deniz Kaya). Nokokure Dahl spiller Thi, ansatt med erfaring på klubben deres. (Emil Gurvin/HBO Max)

Disse guttas brå rikdom minner om TV 2-serien «Krypto Kings» fra i våres, humordramaet om Kolbotn-gutta som blir milliardærer over natta. Den serien hadde også et fantastisk premiss, og som mest antyder at norske serieskapere i denne diffuse sjangeren «humordrama» kanskje bør dempe seg litt. For selv serier av denne typen krever at utrolige utgangspunkt følges opp av gode historier, som har en handling som fenger, karakterer som er levende og i det minste bittelitt fengslende, og at vitsene sitter.

Det handler mye om Jeppe (Johannes Roaldsen Fürst) i «Knekt», drømmeren som vil vekk fra Sarpsborg og NAV-saksbehandleren han må bænge i bilen hennes. «B» (Deniz Kaya) prøver å studere medisin og drive kasino på en gang. Thi er dama minst en er forelska i, spilt av Nokokure Dahl. (Emil Gurvin/HBO Max)

I «Knekt»-universet til serieskapere Eirik Hvattum Bjørnstad og Johannes Roaldsen Fürst («Hvite gutter») er det de forutsigbare klisjeene som sitter løst, mens karakterenes motgang og nye utfordringer fikses så fiskesprett-lett som bare det. At det sniffes kokain på en pupp og renner litt neseblod, gjør lite for at dette ikke framstår tekkelig, tamt og forsiktig. Komedien er for konstruert og hjelpeløs til å treffe, for hvor gøy kan det være at en fyr ikke klarer å kjøre sportsbilen sin ut fra forhandleren uten å kvele den. Eller at «B» simpelthen må sitte på en lesesal når han skal kreve inn spillegjeld via telefon, så alle hysjer, og han må sette seg under bordet.

Det mest lettvinte ved denne gutta-serien er behandlingen av det som skal tilføre historien drama, det menneskelig mørke, nedturer, motgangen, svakheter. Er det noen som har dødd her? Da forteller vi det med bilde av et kirkespir! Nedturer skildrer skjematisk og overfladisk at det virker malplassert når det følger en plakat om spilleavhengighet etter episodene.

Ine Jansen - blant annet en prisbelønt komiskuespiller fra Thomas Giertsen-serien «Helt perfekt» har en birolle som Anki, den alkoholiserte moren til Jeppe i serien. (Emil Gurvin)

De enkle løsningene fører til manko på nerve og temperatur og fravær av dramatisk følelse. Dermed blir skuespillerne stående der og posere mens de snakker og snakker, bortsett fra Henrik Mestad, som sitter. Han er Mad Dog, en «gammel narkoman» og traventusiast, seriens skrue og helt aparte figur, som må sitte i rullestol på grunn av helsa og som snakker konstant i en slags fistel uten å ha egentlig ha noe å si. Når dette hadde egentlig kunne hatt godt av noe mer høylytt galskap, om ikke type Will Ferrell, så i hvert fall en skingrende Jon Øigarden.

Serien er presentert som den første norske på HBO Max, etter sammenslåingen av underholdningsgigantene Discovery og Warner Bros. Bak innsalget av «Knekt» som mørk, spennende og humoristisk skjuler det seg en serie uten ett eneste snev av HBO, men som har mer til felles med det vi forbinder med humordrama fra TVNorge.

Anmeldelsen er basert på syv av åtte episoder.