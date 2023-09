Regissør advarer mot Roald Dahl-sensur

Regissøren er selv aktuell med filmatiseringen av Roald Dahl-novellen «Den fantastiske historien om Henry Sugar», en 37 minutters film som lanseres på Netflix i oktober. Det var under en pressekonferanse på høstens filmfestival i Venezia at den amerikanske regissøren uttalte seg om sensuren av Roald Dahls bøker.

Benedict Cumberbatch spiller Henry Sugar i filmversjonen av Roald Dahl-novellen «The Wonderful Story of Henry Sugar», utgitt i 1977. Filmen kommer på Netflix i oktober. (Netflix/Courtesy of Netflix)

– Jeg er nok den verste personen å spørre om dette, fordi hvis du spør meg om Renoir burde få lov til å fikse på et av maleriene sine, ville jeg si «nei, det er fullført», uttalte Anderson før premieren på hans nye novellefilm.

– Jeg vil ikke engang at kunstneren endrer på verkene sine. Jeg forstår motivasjonen bak, men jeg tilhører skolen som sier at når et verk er ferdig er vi delaktige i det. Vi kjenner det, så jeg mener at når et verk er ferdig, er det ferdig, sa regissøren.

Amerikaneren er i Venezia i anledning lanseringen av «Den fantastiske historien om Henry Sugar», en film hvor blant andre Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Sir Ben Kingsley og norskengelske, Richard Ayoade er med. Roald Dahl-novellen kom ut i 1977, og den nye filmen slippes på Netflix den 17. oktober.

Wes Anderson er kjent for sine stilistiske, fargerike og gjennomørte visuelle filmer, en stil som kjennetegner hans kommende Netflix-film «The Wonderful Story of Henry Sugar». Med i filmen er blant annet Dev Patel, Sir Ben Kingsley og Richard Ayoade. (Netflix/Courtesy of Netflix)

Regissøren er spesielt kritisk mot sensur og omredigering av forfatteres litterære verk, påpekte han under pressekonferansen ved filmfestivalen i Venezia fredag.

– Og ingen som ikke er forfatter bør modifisere andres bøker. Han er død, sa Anderson.

Det var i februar i år at det ble kjent at forlaget Puffin Books og Roald Dahl Story Company hadde fått såkalte sensitivitetslesere gjennomgå den norskættede forfatterens bøker og skrive om ord og formuleringer som kan oppfattes som støtende av noen. Selskapene som eier rettighetene til alle Roald Dahls romaner og fortellinger påpekte at det var veldig små endringer som var blitt gjort. I følge The Guardian var det over 100 endringer som var gjort i de populære barnebøkene.

Ralph Fiennes gjør Benedict Cumberbatch selskap i Wes Andersons «The Wonderful Story of Henry Sugar». (Netflix/Courtesy of Netflix)

Denne omskrivingen av Roald Dahls bøker fikk blant annet forfatter Salman Rushdie til å reagere, og melde på Twitter at selv om Roald Dahl ikke var noen engel, var dette absurd sensur. Puffin Books og Roald Dahl-selskapet burde skamme seg, mente Rushdie. Her hjemme reagerte Ingvar Ambjørnsen på sensuren av Dahl, og ringte sitt eget forlag Cappelen Damm for å forsikre seg om at hans bøker ikke skal bli utsatt for den type omskriving og redigering i framtida.

Gyldendal forlag uttalte til VG at det ikke var sikkert at endringene i de engelskspråklige bøkene ville bli innført i de norske oversettelsene av Roald Dahls verk. Flere norske forfattere - blant dem Tom Egeland, Maria Kjos Fonn, Trude Marstein, Torgrim Eggen og Ingvar Ambjørnsen lanserte å kontraktfeste retten til å hindre at litterære verk blir sensurert uten forfatterens eget samtykke.

Litteraturviter Jan Inge Sørbø, professor ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda advarte om at en omskrivning lik den som nå gjøres av Roald Dahl-bøkene kan sette en presedens og åpne opp for at flere historiske verk blir endret.

– Hvis en setter i gang en slik prosess, må en tenke nøye gjennom hvor den kan ende, uttalte litteraturviteren til Dagsavisen.

Wes Anderson er mannen bak filmer som «The Royal Tenenbaums», «Livet under vann med Steve Zissou», «Den fantastiske Mikkel Rev»., «The Grand Budapest Hotel» og årets «Asteroid City».