Applaudert i Venezia, ser hjem til New York

Regissøren som i sin storhetstid sto for New York-hyllester som «Annie Hall» og «Manhattan» – for å bare nevne noen få, vurderer å trekke seg tilbake etter den vel mottatte premieren på hans 50. film på filmfestivalen i Venezia. Samtidig har Woody Allen lyst til å lage en New York-basert film til, men tviler på at han har kreftene det krever. Det uttaler regissøren selv til blant andre Variety, i anledningen verdenspremieren på «Coup de Chance» ved festivalen.

Woody Allen og kona Soon-Yi Previn ved premieren på hans «Coup de Chance» ved den 80. filmfestivalen i Venezia. Demonstranter protesterte ved premieren mot at Woody Allen, Roman Polanski og Luc Besson deltar med filmer ved årets festival. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Filmskaperen har ingen garanti for at et nytt filmprosjekt vil finne villige investorer i hjemlandet, på grunn av overgrepsanklagene mot adoptivdatteren Dylan fra tidlig på 1990-tallet. Hun har senere fått støtte fra sønnen Ronan Farrow. Allen er stadig persona non grata blant amerikanske film-investorer. Det er årsaken til at Allens 50. film, «Coup de Chance», er franskprodusert, har franske skuespillere og foregår i Frankrike. I likhet med hans tidligere filmer er den romantiske thrilleren skrevet og regissert av Allen selv.

Den omstridte filmveteranen har stilt opp til flere intervjuer i anledning deltakelsen på årets filmfestival i Venezia, der han understreker at «Coup de Chance» godt kan være hans siste i karrieren.

Franske Valérie Lemercier og Lou De Laage har hovedrollene i Woody Allens 50. og kanskje siste spillefilm, «Coup de Chance». Her med filmens fotograf Vittorio Storaro før premieren ved filmfestivalen i Venezia. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Jeg har så mange ideer som jeg ville bli fristet til å gjøre, hvis det var enkelt å få finansiert dem, sier han i Variety.com, og legger til at han er tvil om har kreftene det krever å bruke så mye tid på å få inn penger til prosjektene. En ny film om New York ville vært hans fantasi om byen, slik han har laget sin rosenrøde versjon av den franske hovedstaden i «Midnight In Paris».

– Jeg har det sånn med byer. Jeg blir forelska i byer slik filmskapere blir forelska i «leading ladys». Jeg elsker byer og har romantisert New York i alle år. Min gjetning er at om jeg skal lage en annen film, tenker jeg grunnideen jeg har er New York, og at det er der jeg vil lage den, sier amerikaneren som har laget film siden han skrev og var med i komedien «What’s New, Pussycat?» i 1965.

I samme intervju understreker filmskaperen at han i løpet femti filmer – over nær 70 år – ikke har opplevd klager fra kvinnelige skuespillere som har vært med i filmene hans. Og at han fortsatt mener det han tidligere har sagt om at burde være en poster boy for metoo-bevegelsen. Det var i 2018 at filmskaperen han kom med uttalelsen, som førte til at Amazon brøt en fire filmers-avtale med Allen.

Woody Allen provoserte mange da han kalte seg metoo-bevegelsens poster boy i 2018. Den uttalelsen står han for den dag i dag. (GUGLIELMO MANGIAPANE/Reuters)

– Jeg har laget 50 filmer. Jeg har alltid hatt veldig gode roller for kvinner. Alltid hatt kvinner med i produksjonsteamet, alltid betalt dem det samme beløp som vi har betalt menn, jobbet med hundrevis av skuespillerinner, ukjente skuespillerinner, stjerner, halvstore stjerner. Ikke en av dem har klaget og det har heller ikke vært noe å klage på, sier Allen i Variety-intervjuet.

Ved rød-løper-premieren på «Coup de Chance» var det en gruppe demonstranter som protesterte mot Allens deltakelse, og som oppfordret festivalen til «skru av rampelyset på voldtektsforbryterne» som Woody Allen og Roman Polanski, som også deltar ved festivalen i Venezia.

På spørsmål om filmveteranen føler seg kansellert, bedyrer Allen at han ikke vet hva begrepet betyr.

– Hvis du føler deg kansellert, er dette kulturen å bli kansellert av. Jeg synes det bare er så tullete. Jeg vil ikke tenke på det. Jeg vet ikke hva det innebærer å bli kansellert, sier Allen.

Anklagene om seksuelle overgrep mot adoptivdatteren Dylan på 7 år ble rettet mot Woody Allen første gang i 1992, kort tid etter at det ble kjent at filmskaperen og Soon-Yi Previn, den 21-årige adoptivdatteren til kona Mia Farrow, hadde et forhold. Overgrepsanklagene er blant annet etterforsket av eksperter nedsatt av amerikansk rett, som ikke fant bevis for at overgrep hadde funnet sted. Woody Allen og Soon-Yi Previn giftet seg i 1997, da han var 62 og hun 27 år gammel. Overgrepsanklagene var sist tema i HBO-dokumentaren «Allen v. Farrow» i 2021.

Woody Allens to siste filmer, «A Rainy Day in New York» fra 2019 og «Rifkin’s Festival» fra 2021 har ikke hatt ordinær kinovisning i Norge, noe som kan forklares med kontroversene rundt filmskaperen, samt pandemien som rammet kinobransjen.

