HBO-dokumentar kaster nytt lys over overgrepsanklagene mot Woody Allen

Det er de Oscar-nominerte dokumentarskaperne Kirby Dick og Amy Zierling som står bak serien «Allen v. Farrow», som får HBO-premiere 21. februar. Duoen er blant USAs mest erfarne dokumentarskapere, særlig når det gjelder temaet seksuelt maktbruk og overgrep på institusjonsnivå, blant annet i forsvaret, på høyskoler og sist med filmen «On The Record» (2020) innen musikkindustrien.

Nå har de i all hemmelighet ferdigstilt en fire episoder lang dokumentarserie som ser nærmere på beskyldningene mot den verdenskjente regissøren Woody Allen (85) om seksuelle overgrep som kom i kjølvannet av det mye omskrevne bruddet mellom to av USAs fremste ikoner innen filmindustrien, regissøren Allen og skuespilleren Mia Farrow. «Hvem i all verden kunne trodd det om Woody Allen», sier Mia Farrow i dokumentaren, og legger til at hun selv kunne ikke tro det.

Det hele eskalerte i 1992 da både forholdet og filmsamarbeidet dem imellom revnet etter at Farrow først skal ha funnet nakenfotografier Allen hadde hatt stedatteren Soon-Yi Previn, som Farrow hadde fra sitt tidligere ekteskap med André Previn. Soon-Yi Previn var da i begynnelsen av tjueårene, og hun og da 57-årige Allen hadde innledet et forhold som ble en offentlig skandale. Både Allen og Previn har nektet for at det skjedde noe mellom dem på noe tidligere tidspunkt. De giftet seg i 1997, og er fortsatt gift.

Ronan Farrow, Mia Farrow Actress Mia Farrow, right, recipient of the ELLE Legend Award, poses with her son journalist Ronan Farrow at the 25th Annual ELLE Women in Hollywood Celebration, Monday, Oct. 15, 2018, in Los Angeles. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) (Chris Pizzello/AP)

Mia Farrow og sønnen Ronan. Foto: AP

Aldri siktet

Samme år og i forlengelsen av bruddet skal den da sju år gamle Dylan Farrow, Allen og Farrows adoptivdatter, fortalt at Allen hadde misbrukt henne seksuelt. Den etterfølgende oppvasken og rettssakene i full offentlighet og for åpne kameraer skapte mediejag og tabloidskandaler i flere år etterpå, men de mange og lange etterforskningene blant annet i New York førte aldri til noen siktelse.

Dick og Ziering sier nå til New York Times at HBO-serien tar utgangspunkt i saken ut fra Farrows perspektiv, om hvordan det er å stå i en mediestorm og beskylde en av underholdningsbransjens mektigste aktører for misbruk av deres felles datter. Uten å ha gått så bredt ut som de pleier å gjøre i sine mer institusjonskritiske filmer, skal de ha brakt på banen flere nye opplysninger og aspekter som tidligere ikke har vært offentliggjort. «Uansett hva du du tror du vet, er det bare toppen av isfjellet», sier Dylan Farrow (35) i traileren til «Allen v. Farrow».

Woody Allen er en av USAs mest sentrale nålevende filmskapereog satirikere, særlig kjent for filmene fra New Yorks intellektuelle og kulturelle miljø. Mia Farrow spilte i hele 13 av filmene hans i løpet av de 12 årene de var sammen. Blant dem «Hanna og hennes søstre», «Kairos røde rose» og «Hustruer og ektemenn». De var aldri gift, og det var vakte oppsikt at de hadde hver sin leilighet ved Central Park i New York, likevel var de et av landets mest kjente par og de adopterte barna Dylan og Moses i fellesskap. De fikk også en sønn sammen, Ronan Farrow, den senere journalisten som fikk Pulitzerprisen for avsløringene om Harvey Weinstein, saken som igjen førte til de verdensomspennende metoo-kampanjene.

Metoo-kampanje

Ronan Farrow har de senere årene brukt mye tid på å støtte søsteren Dylan Farrow, som i 2017 gjentok beskyldningene om seksuelt misbruk i et innlegg i New York Times. Metoo-bevegelsen har bidratt til at beskyldningene mot Allen blitt forsterket, noe som har fått mange i filmbransjen, også hans tidligere skuespillere, til å ta avstand fra filmskaperen som fortsatt utgir filmer så å si årlig. Den høye profilen saken har hatt i media opp gjennom årene til tross, filmskaperne har gjennom tre års undersøkelser gått inn i rettsreferater, dokumenter og snakket med vitner som aldri tidligere har vært i offentligheten. «Jo lenger vi gikk inn i materien, jo mer skjønte vi at hele historien ikke har vært ute», sier Kirby Dick til New York Times.

Blant tidligere ikke offentliggjort dokumentasjon som belyses i «Allen v. Farrow»-serien skal det være hjemmevideoer fra familien før det hele revnet, og videoopptakene av den sju år gamle Dylan gjort av Farrow selv. Disse har blitt omtalt både som vitneutsagn og som angivelige bevis på at Mia Farrow kan ha påvirket og manipulerte datteren under det som var en spesielt opprivende feide om blant annet omsorgsrett. Andre opptak gjort i rettsøyemed og på klinikker skal ha blitt ødelagt på et senere tidspunkt, noe dokumentaren også belyser.

Kirby og Zierling sier de ønsker å forstå og belyse måten slike rykter, påstander og beskyldninger blir mottatt i offentligheten, og særlig hvordan slike beskyldninger ofte slår tilbake på moren, slik det til tider har gjort i saken Allen vs. Farrow.

Polanski Farrow Filmmaker Roman Polanski, 34, directs actress Mia Farrow in a scene in (Ap)

Mia Farrow slo gjennom i Roman Polanskis Rosemary's Baby. Her under innspillingen. Foto: AFP

Uten Allen selv

Mia Farrow selv har vært deltakende i arbeidet, men «Allen v. Farrow» men serien fortelles først og fremst gjennom vitner, venner og andre som formidler sine historier og observasjoner til Farrows støtte. Dylan Farrow intervjues i serien, og Ronan, men Moses Farrow har ikke villet bidra. Verken Woody Allen selv eller Soon-Yi Previn skal ha ønsket å medvirke.

Woody Allen har de senere årene møtt massiv motstand som filmskaper som følge av at metoo-bevegelsen igjen har rettet søkelyset mot han og overgrepsbeskyldningene. Blant annet mistet han en omfattende filmavtale med strømmeprodusenten Amazon, han har hatt vanskeligheter med å finne distribusjon for sine siste filmer, og biografien som kom i 2020 ble kansellert av forlaget som først bestilte den.

Allen som for alvor ble verdenskjent med filmer som «Manhattan» og «Annie Hall» fikk en ny profesjonell vår på sine eldre dager med filmer laget utenfor USA, blant dem «Match Point», «Vicky Cristina Barcelona» og «Midnight in Paris». Hans siste film «Rifkin’s festival» fra 2020 har enda til gode å komme i ordinær distribusjon.