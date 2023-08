Guide til kunstopplevelser inn i høsten

Høstsesongen er i gang, og det er mange flere gode utstillinger enn dem det er plass til i det utvalget Dagsavisen kunstkritiker Lars Elton har gjort. Det er ofte ergerlig å oppdage at du ikke har fått med deg en utstilling det er snakket mye om. Enkelte ganger er det ikke for sent like vel. To av dette årets mest omtalte utstillinger lever videre: Hvis du ikke fikk sett Gunvor Nervold Antonsens utstilling på Kunstnernes Hus, kan du nå se seks av treskulpturene på Deichmanske bibliotek i Bjørvika. Og hvis du ikke rakk Ahmed Umars flotte utstilling «Glowing Phalanges» samme sted, skal den vises i Bergen Kunsthall fra 15. september.





Lotte Konow Lund imponerer med sine collager, som i «Iben II» (2023). (Øystein Thorvaldsen)

Lotte Konow Lund

«Ett øye åpent»

Galleri Brandstrup, Oslo, 17/8 – 9/9 2023

For folk flest er Lotte Konow Lund mest kjent som forfatter av kunstnerintervjuer. Mange vil huske henne fra den sterke utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter i 2016, men det er mange år siden hennes siste separatutstilling i et galleri. Nå er hun tilbake med et brak. Utstillingen hos Galleri Brandstrup spenner fra tekniske maktdemonstrasjoner til følsomme uttrykk for all den smerten vi mennesker blir utsatt for. Søsterens kreft, barnets sårbarhet, og nærgående studier av natur er blant motivene i en overbevisende utstilling. Flere av tegningene er illustrasjoner til Cecilie Løveids nye utgivelse, «Piggeple».





Elisabeth Werp fyller Fineart med forlatte interiører og romantisk lengsel. (Elisabeth Werp/Fineart)

Elisabeth Werp

«Snow falling on water, while light drags the night away»

Galleri Fineart

Til 20. september 2023

En annen kunstner som har hatt et (relativt) langt utstillingsopphold er Elisabeth Werp. Hun omtales gjerne som en romantiker, men det er store dyp og atskillig teknisk briljering i hennes billedverden. Når hun nå er tilbake i Oslo etter ti års pause fyller hun Norges største galleri med en serie kunstverk som er drømmeaktige og symboltunge. Hun behandler lengsel, ensomhet og melankoli ved å fylle rommene hun portretterer med livfulle symboler, møbler og gjenstander.





«Rökande flicka», selvportrett av Tove Jansson, 1940. Vises på Tegnerforbundet. (Tove Jansson Estate/Tegnerforbundet)

Tove Jansson

«Tove»

Tegnerforbundet

Til 3. september

Siste mulighet denne uka. For alle Mummi-entusiaster byr Tegnerforbundets galleri på en sjelden mulighet til å bli kjent med Tove Janssons bakgrunn. Utstillingen viser et utvalg tegninger og malerier, med fokus på Janssons selvportretter. Tove Marika Jansson var tegneserieskaper, illustratør og karikaturtegner, og mest kjent for å ha skapt mummitrollene.

De originale skissene til Mummi-figuerene er med på utstillingen om Tove Jansson. (Moomin Characters/Tegnerforbundet)

«Tove» viser at kreativiteten hennes strakte seg langt utenfor dette universet. Blant annet er selvportrettene en sentral del av utstillingen.





Albin Amelins «1 mai i Lofoten» fra 1936 er en del av utstillingen «Hvem eier morgendagen?». (Telemark kunstmuseum)

«Hvem eier morgendagen?»

Samleutstilling, 26 kunstnere

Telemark kunstmuseum, Notodden

Til 22. oktober 2023

I en sterkt politisert tid er politisk kunst blitt nesten usynlig. Det har Telemark kunstmuseum, som er en del av Norsk Industriarbeidermuseum/NIA, bestemt seg for å gjøre noe med i en utstilling som kombinerer kunst fra egen samling med verk fra Tangen-samlingen. Utstillingen «Hvem eier morgendagen?» er en utvidelse av en vandreutstilling laget av Kunstsilo i Kristiansand. 26 kunstnere er inkludert i en mangfoldig presentasjon som inkluderer klassisk kunst av moderne karakter i kombinasjon med agitatorisk og mer subtilt politisk kunst.

Per Maning er inne i siste uke på galelri Buer. (Thomas Widerberg )

Per Maning

«Act of Seeing»

Galleri Buer, Oslo

Til 3. september

Siste uke for utstillingen med Per Maning på Galleri Buer i Oslo. Fotografen, kunstneren og filmskaperens «Act of Seeing» inneholder digitale fotografier på florlett japansk papir, også kalt «Cloud dragon paper». Fotografiene som presenteres har ingen antydende tittel, ingen gitte tolkningsrammer, ingen filter mellom fotografi og betrakter, heter det fra galleristen.





Kari Håkonsen går inn i en dialog med kulturtradisjonen når hun «reparerer» en kassert Jøtul-ovn med ben av glass. (Jorn Hagen)

«GLASS GLASS GLASS»

GLASS GLASS GLASS – Kari Håkonsen og Vidar Koksvik inviterer

Kunstbanken, Hamar

Til 8. oktober 2023

Norsk glasskunst gjør seg bemerket i utlandet, så når to av våre fremste utøvere, Kari Håkonsen og Vidar Koksvik, inviterer elleve kolleger fra Norden, Tyskland og USA er det grunn til å vente det helt store. Til daglig driver Håkonsen og Koksvik glasshytten Klart glass på Tjura i Grue kommune. De startet verkstedet Egenart på Bærums Verk allerede i 1998, og for noen få år siden rykket de igjen inn i Bærum. Den daglige driften er på Tjura, der de har hatt en lang rekke lærlinger opp gjennom årene. Når du tar turen til Hamar kan det være lurt å komme tidlig av gårde. Hvis du vil se mer glass er 28 norske glasskunstnere samlet i Glasslåven på Gran på Hadeland. Utstillingen «blåst glass» har vært vist en stund, og avsluttes 3. september.





Magne Furuholmen stiller ut på Nesodden. (Magne Furuholmen/Galleri Vanntårnet)

Magne Furuholmen

Magne Furuholmen

Galleri Vanntårnet, Nesodden

Til 10. september 2023

I Norge er Magne Furuholmen etter hvert så godt kjent som billedkunstner at den statusen konkurrerer med hans bidrag til popgruppen A-ha. Nylig hadde han en stor utstilling på Soli Brug, og neste år har han 35-års jubileum som kunstner. I utstillingen på Galleri Vanntårnet vises hovedverker fra hans virke i form av grafikk, olje på lerret og krukker i keramikk. Det særpregede galleriet ligger i et tidligere vannreservoar på en fjelltopp like ved senteret Tangenåsen. Det er nydelig utsikt fra toppen, både utover Nesoddlandet og til kunsten inne i bygningen.





Det ser ut som et fotografi, men «Villa Stenberg I» er et maleri. Marianne Wiig Storaas er kjent for sin hyperrealistiske stil. (Kunstneren/Galleriet)

Marianne Wiig Storaas

«Nye malerier»

KB Contemporary, Oslo

Til 24. september 2023

Marianne Wiig Storaas skiller seg ut blant de figurative malerne med sin blanding av hyperrealistiske portretter i en stilisert sammenheng. Etter flere prestisjefylte oppdrag, som portrettene av sentralbanksjefen og Karen Platou, Norges første kvinnelige stortingsrepresentant, er hun nå tilbake med en separatutstilling der hun har stått helt fritt til å velge sine motiver selv. Med denne utstillingen legger hun nye alen til sitt finstemte og lysskimrende uttrykk. Hun både avdekker og tilslører i de nye arbeidene, som er personlige fortellinger fra steder og familienære opplevelser.





Randi Bjerkås Lyngra lager vevnader med en særegen frihet. ( Øystein Thorvaldsen)

Randi Bjerkås Lyngra

«Symfoni i ull og silke»

Soft galleri, Oslo

Til 10. september 2023

Dette er tekstilkunst av utsøkt kvalitet. Det at billedvevene er laget av en 80 år gammel kunstner som nesten er helt ukjent og som har «gal» utdannelse, bidrar til begrunnelsen. Men først og fremst er det de fine kunstverkene som gjør det verdt å ta turen til Rådhusgaten. Én uvanlig ting er bruken av transparentteknikk, som ble oppfunnet av legendariske Frida Hansen og som hun tok patent på i 1897.

Det gjøres oppmerksom på at artikkelforfatteren har skrevet katalogtekst for Randi Bjerkås Lyngra.





Legger du turen innom Bergen? Da er Børre Sæthres «Last Dance» som vises i Tårnsalen på KODE Bergens Lysverket et godt kunsttips. (Dag Fosse/KODE )

Børre Sætre

Børre Sæthre

«Last Dance»

Kode / Bergen Kunstmuseum

Blir utvidet ut året 2023.

Året etter Skeivt kulturår er Børre Sæthre mer i vinden enn noen gang. Hans blå installasjon med en hvit enhjørning er hovedattraksjonen i Astrup Fearnley-museets 30-års jubileumsutstilling. I Bergen har han fylt Tårnsalen i Lysverket med en spektakulær installasjon som bygger videre på utstillingen i Nitja høsten 2021, som han fikk Kritikerprisen for året etter. «Last Dance» er siste del av en trilogi som belyser fenomenet «cruising» i et historisk perspektiv, med et samfunnspolitisk tilbakeblikk på AIDS-krisens konsekvenser for skeiv kultur i bunnen. Ett år etter terroren mot skeive i Oslo, er det å problematisere skeives utsatte posisjon viktigere enn noen gang. Børre Sæthre gjør det med eleganse, varm humor og en følelse for det å aldri være helt trygg. Nå utvidet utstillingsperiode ut 2023.