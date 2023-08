Øya kan bli et gjørmebad

Ekstremværet Hans raser over store deler av Sør-Norge. Fra mandag ettermiddag og ut hele tirsdag er det fare for at det kan komme over 100 millimeter regn sentralt i Sør-Norge, ifølge VG.

Tradisjon tro finner en av Norges største festivaler, Øyafestivalen, sted andre uken i august, og slipper akkurat unna det verste uværet.

Men hva er konsekvensene av så mye regn? De fleste husker nok bilder fra store festivaler som Roskilde i Danmark eller Glastonbury i Storbritannia hvor festivaldeltakerne står med gjørme opp til knærne. Er det dette som venter festivalpublikummet når Øya åpner portene på onsdag?

Om du tar turen til Tøyenparken denne uka burde du finne fram både regnponcho og støvler. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Det er nok veldig riktig å anta at det blir gjørmete, sier vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

Selv om det verste været vil være nå på mandag og utover tirsdagen, vil konsekvensene av Hans påvirke hele festivalen.

– Bakken har vært helt fullstendig dekket av vann over lang tid, så det er helt klart at selv om selve regnværet roer seg, vil ikke konsekvensene av regnet være over med en gang. Det vil absolutt bli en del etterdønninger etter såpass mye regn, sier Borander.

Ifølge Borander vil ikke nødvendigvis finværet melde sin ankomst etter Hans har rast seg ferdig heller.

– Mot helgen er været fortsatt ganske ustabilt, og det blir nok vått, da også. Men det kan ikke sammenlignes i det hele tatt med det ekstreme været man ser nå i starten av uka, sier hun.

Er ikke nervøs

Presseansvarlig for Øyafestivalen, Jonas Prangerød, mener de er forberedt på uværet. (Thale Heidel Engelsen)

PR-sjef og koordinator for Klubbdagen på Øya, Jonas Prangerød, mener de er forberedt på konsekvensene av uværet.

– Vi tar løpende vurderinger, og tilpasser oss situasjonen i løpet av de neste dagene, sier han.

Han forteller at de har en arenaavdeling som kan sette inn tiltak om det trengs, og han anser Tøyenparken som en god plassering når det kommer til store mengder regn.

– Tøyenparken har helling og god drenering, så vannet renner fort unna de store publikumsområdene. Men man kan nok se noen store vannansamlinger nede på flata, forteller Prangerød.

Publikum ved hovedscenen Amfiet under Øyafestivalen i fjor. Publikum ved hovedscenen Amfiet under Øyafestivalen i fjor. (Mode Steinkjer)

Øyafestivalen ble arrangert for første gang i 1999. Den gang ble den arrangert på Kalvøya i Bærum, og har siden den tid vokst til å bli en av Norges største festivaler. Ifølge NTB vil det være nærmere 22 000 gjester på festivalen per kveld i år.

– Vi har arrangert festival mange ganger, så vi vet hva som funker og hva som ikke funker. Vi har allerede flere mulige planer vi kan benytte oss av, men vi må vente og se hva som blir de beste løsningene basert på hvordan været utvikler seg, sier han.

Ser på situasjonen med alvor

Også meteorologene er trygge på at de fleste norske festivalarrangører er godt kjent med uforutsigbart vær.

– Vi vet at arrangørene har vært borti gråværsdagene, og har erfaring med hvor vått det kan bli i bakken etter mye regn, sier Borander.

I likhet med arrangørene er også det norske festivalpublikummet vant med de ulike typene vær som kan møte dem på festival, ifølge Prangerød.

Øyafestivalen 2022 I fjor var det strålende vær hele Øyafestivalen. Årets festival blir nok ikke like idyllisk. (Heiko Junge/NTB)

– Publikum tåler regn, og folk er flinke til å kle seg ordentlig. Vi bor i et land hvor vi vet at været ikke er det samme om ettermiddagen som det kan være om kvelden, sier han.

– Nå er det jo snakk om ekstremvær. Har du opplevd noe lignende tidligere som festivalarrangør?

– Vi har hatt kraftig regn under opprigget, og vi har hatt en del regn under selve festivalen, også hele dager med regn.

Prangerød er likevel tydelig på at dette er en spesiell situasjon, og været det er snakk om er mer ekstremt enn tidligere.

– Vi skjønner jo at det er ekstra lurt å følge godt med på været denne gangen, og ser på situasjonen med stort alvor, sier han.

Trenger solbriller og regnponcho

BRITAIN-ENT-MUSIC-FESTIVAL-GLASTONBURY Støvler har vært fast inventar for festivalpublikummet på Glastonbury i Storbritannia i flere år. (ADRIAN DENNIS/Afp)

Gjørme, regn og vanndammer vil ikke sette en stopper for Øyafestivalen eller publikummet i år, skal vi tro Prangerød.

– Hvert år er annerledes, og vi møter nye utfordringer hver gang vi arrangerer Øya. Uforutsette værforhold er en naturlig del av å arrangere store utendørsarrangementer i Norge.

– Det er noen faktorer man aldri kan styre selv, og det sjokkerer oss jo ikke at været skifter i Norge, sier Prangerød.

Han oppfordrer publikum til å følge med på værmeldingen og finne fram regntøyet. Meteorologen har en lignende oppfordring til de som tar turen til Tøyenparken denne uken, men tror også sola kan melde sin ankomst.

– Været vil variere utover helgen, så vi anbefaler gummistøvler og regnponcho, men tror også man kan få bruk for solbrillene i løpet av festivalen, sier Borander.

