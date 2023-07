Norges nyeste festivalsjef

Ashley Shiri kan sies å hoppe etter Wirkola når han trår til som ny festivalsjef for verdenskulturfestivalen Mela. Den ble grunnlagt i 2001 av velkjente Khalid Salimi i 2001, som har ledet festivalen frem til i dag.

– Det føles ganske fint! Jeg har jobbet med Mela i mange år, sier Shiri, som har vært produsent for Mela siden 2004. Men fra og med årets utgave, som går av stabelen 18. til 20. august, er han sjefen.

Ashley Shiri har tidligere jobbet for Antirasistisk Senter og Radio Immigranten. Han har vært ansvarlig redaktør for Tellus Radio, og jobber i dag for både Melafestivalen og Melahuset.

Gjensidig

– Vi fortsetter å følge visjonene som Khalid Salimi har lagt basisen for, sier Ashley Shiri om det han ser for seg som festivalsjef:

– Det er en del ting jeg kunne tenke meg å føre videre, som utvekslingen mellom nord og det globale sør. Vi har holdt på med dette lenge, men fremover vil vi gjerne styrke den delen enda mer. At vi kan bevege oss enda mer over det kulturelle gapet, og ta for oss utfordringene vi har i de ulike delene av samfunnet som vi både har her i Norge og i de landene som immigrantene kom fra.

Han ønsker å synliggjøre de kulturelle uttrykkene til minoritetsgrupper, og skape en plattform for kunstnere både derfra og de norske.

– Det er viktig at det blir gjensidig, og ikke bare den ene som utnytter den andre.

– Blitt mainstream

– Mange, enten det var bhangramusikere eller afrikanske musikere, ville ofte ikke spille sin egen musikk særlig høyt før i tiden. Der Rolling Stones ble spilt høyt, så var det som om man ikke ville forstyrre med sitt, minnes han med glimt i øyet:

– I dag har dette endret seg, og denne musikken er blitt mainstream. Da vi på Mela introduserte afrobeat var det ikke mange som kjente til det her, mens det i dag er blitt en naturlig del av norsk musikk – særlig blant mange av de unge.

Ashley Shiri har troen på at Melafestivalen fortsatt er viktig i dag, selv om mye har skjedd.

– Vi prøver fortsatt å plukke ut ting som ellers er lite synlige i mainstreambildet. Vi har pleid å være i forkant med å introdusere ulike kunst- og kulturuttrykk, og når vi ser at det brer seg, blir vi veldig glade – sier han – og sammenligner det med hvordan hvitløk og andre sterke kryddere en gang i tiden «luktet vondt», mens det i dag er del av norsk matkultur.

Når også unge

Oslo Mela kan by på et bredt uttrykk på 2023-utgaven, som man anslår vil trekke rundt 150.000-200.000 innom i løpet av de tre dagene. Det er i alt 100 artister og aktiviteter, fordelt på 4 scener.

– Publikum kan oppleve alt fra artister med et tydelig politisk og aktivistisk budskap, store popstjerner og en av verdens beste dansegrupper, sier Ashley Shiri og opplyser at man har sett på den demografiske sammensetningen og prøvd å finne frem til artister som begeistrer ulike grupper.

– Som den kurdiske artisten Aynur. Vi vet det er en busslast med folk som kommer fra Stavanger og Sverige for å se henne. Chilensk-franske Ana Tijoux, som er i popsjangeren, tror jeg vil trekke mange latinamerikanere. Fra Sør-Afrika kommer gruppen BCUC, som har tatt av nå, lokker den nybakte festivalsjefen, og legger til at Mela også når frem til mange unge

– Mela er en festival for flere generasjoner, og mange har vokst opp med den. Barn kommer med foreldrene.

Så betyr da også ordet mela, som er sanskrit, «når man møtes» eller «å møtes».

Festivalartistene Oslo Mela 2023

Ana Tijoux, The Quickstyle, Abrar ul Haq, Aynur, ISÁK, Hiwa, BCUC, Sanam Marvi, B16, Faiz Ali Faiz, Blokk til blokk, Aman Hayer & Kulvinder Billa, Cata Raybaud, Olle Abstract, A Had A Dream, PO, African Jam, Ragga Balder Riddim Rebels, Rebelle Collective, DJ Maikelzito, Balli Beats, Nagaver, Cél, African Sunz, Fela, Chino, TK, Spike X, Riti Ritmo, Sarah Camille, Raymond Sereba.

