Den aller siste konserten på europeisk jord - se bildene fra KISS her

De har sagt det før, men denne gangen mener de det. «The End Of the Road»-turneen er den siste i den lange karrieren til et av verdens største og mest spektakulære band, og konserten i Tønsberg ble den siste ikke bare i Norge, men også i Europa. Nå gjenstår bare et par titalls konserter i USA før det hele avsluttes i New Yorks Madison Square Garden i New York. KISS er ved veis ende.

Fotograf Per Ole Hagen dokumenterte begivenheten for Dagsavisen, da den aller siste konserten i Norge gikk av stabelen lørdag kveld på Kongescenen til festivalen Slottsfjell, som ble arrangert i Tønsberg 12. og 13. juli. Da resten av Slottsfjell ble rigget ned, ble den største scenen klargjort for et av rockens og populærkulturens mest legendariske fenomener. Det var de lokale arrangørene Focus Production og Foynhagen i Tønsberg som halte i land avtalen gjennom den internasjonale bookinggiganten Live Nation. Bandene The Darkness, Eagles of Death Metal og norske Fangst spilte support før KISS selv inntok scenen. Rundt 18.000 hadde kjøpt billett på forhånd, ifølge Tønsbergs Blad.

Etter 50 år er det snart slutt på turnevirksomheten for Gene SImmons (til venstre) og Paul Stanley i KISS. De avsluttet Europa-delen av turneen i Tønsberg lørdag 15. juli. (Per Ole Hagen)

«Som festivalband er Kiss en bra booking og det er stas å høre allsang på svisker som «I Was made For Loving You» og «Rock and Roll All Nite»», het det i Dagsavisens anmeldelse av Oslo-konserten på denne turneens første sveip innom Europa.





244 konserter totalt. Tre av dem i Norge. Allerede i 2019 på det som da var begynnelsen på «The End Of the Road»-turneen, spilte de to konserter i Norge. En i Trondheim, og den andre som toppnavn på Tons of Rock-festivalens første år på Ekebergsletta i Oslo. At Gene Simmons på 73 år og Paul Stanley på 71 år fortsatt er på veien fire år etter, skyldes at bandets turné ble forskjøvet på grunn av pandemien. Dermed måtte de aller fleste av konsertene under den aller siste turneen til bandet gjennomføres i året da de kan feire at det er 50 år siden de ble grunnlagt i New York. Det er også i hjembyen at turneen avsluttes 2. desember.

Paul Stanley på gitar. Bak skimtes Tommy Thayer på trommer. KISS i Tønsberg. (Per Ole Hagen)

Av originalbesetningen var det bare bassist og medvokalist Gene Simmons og frontmann og rytmegitarist Paul Stanley igjen i bandet som entret scenen i Tønsberg. Det er bare de to igjen fra det som har vært en lang og turbulent reise, både med og uten de påmalte maskene. På denne siste turneen har Eric Singer og Tommy Thayer overtatt henholdsvis trommene til Peter Criss og gitarist Ace Frehley. Singer ble med i bandet første gang i 1991, etter at Eric Carr, bandets andre trommeslager som var aktiv fra 1980, døde av kreft. Thayer har vært fast medlem siden 2002.





– Alt vi har bygget opp og alt vi har erobret gjennom de siste fire tiår, kunne aldri ha skjedd uten de millionene over hele verden som har fylt klubber, arenaer og stadioner. Dette vil være den ultimate feiringen for de som har sett oss før, og siste mulighet for de som ikke har gjort det, sa KISS da de annonserte turneen.

Lørdag 15. juli 2023 var det slutt både i Norge og i Europa.

Se bildene fra KISS-konserten i Tønsberg her:

Gene Simmons og Eric Singer. KISS i Tønsberg. (Per Ole Hagen)

Ikonisk positur fra rockens lengste tunge. Gene Simmons og KISS i Tønsberg. (Per Ole Hagen)

KISS på Kaldnes i Tønsberg. (Per Ole Hagen)

Tommy Thayer holder i trommestikkene under «The End Of the Road»-turneen som bragte KISS til Tønsberg. (Per Ole Hagen)

«The End Of the Road»-turneen med KISS i Tønsberg. (Per Ole Hagen)

Paul Stanley under «The End Of the Road»-turneen med KISS i Tønsberg. (Per Ole Hagen)

Tønsberg er veis ende i Europa for KISS. (Per Ole Hagen)

KISS i Tønsberg. (Per Ole Hagen)

«The End Of the Road»-turneen med KISS i Tønsberg. (Per Ole Hagen)

