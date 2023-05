Se, Eili Harboe dukker opp igjen i «Succession»!

Skuespilleren fra Stavanger har rollen som kommunikasjonssjefen Ebba i HBO-serien, og dukker opp i femte episoden av serien der Roy-familien er på sitt mye omtalte Norges-besøk. Hun har ikke mange replikker i episoden, men var likevel den nordiske karakteren med størst fokus i handlingen.

I anledning seriens episodelange handling fra Norge stilte Eili Harboe opp til intervju i Dagsavisen, der hun svarte veldig svevende på spørsmål fra vår journalist om hun kom til å dukke opp igjen i det som er siste akt av HBO store TV-hit: – Det blir spennende å se …

Rollen som Ebba fikk hun to dager før innspillingen startet ved Juvet Landskapshotell, i serien et luksusferiested hvor tech-gründer Lukas Matsson (Alexander Skarsgaard) og Ebbas sjef holder til. Hit måtte Roy-familien ta turen for å forhandle videre med svensken om hans oppkjøp av deres store mediekonsern.

Klarer de to brødrene Roman og Kendall å få i havn milliard-dealen, og klarer de i det hele tatt å stole på hverandre. Følg med i neste episode av «Succession», hvor Eili Harboe står fram som kommunikasjonssjefen Ebba i siste sesong av HBO-suksessen. (HBO)

I sjuende episode er Ebba tilbake i handlingen, nå i følge med Lukas Matsson på New York-besøk. Han er kommet for å få fullført milliardhandelen med de tre Roy-søsknene Roman, Shiv og Kendall, som styrer butikken som et dysfunksjonelt trehodet troll med dårlig impulskontroll etter faren, konsernboss og klanhøvding Logan Roys brå bortgang.

Norsk tilskudd til serien

Det er oppe i denne spente forhandlingssituasjonen at Ebba er med, og uten å avsløre detaljer fra handlingen viser det seg at karakteren hennes har en mer framtredende rolle enn tilfellet var i episoden innspilt mellom de norske fjell.

Hun er blant annet i samspill med to av seriens hovedaktører – skuespillerne Jeremy Strong og Kirean Culkin i rollene som Kendall og Roman – Roy-brødrene som ingen liker å tilbringe altfor mye tid sammen med av gangen. Kommunikasjonssjef Ebba må også takle sjefen sin, den lunefulle Matsson.

Shiv Roy (Sarah Snook) får besøk av svenske Lukas Matsson (Alexander Skarsgaard) og følget hans i New York i episode syv av serien. (HBO)

Fokuset på Ebba i episode sju av dette dramaet sørger for at Eili Harboe i selskap med Aleksander Skarsgaard er den nordiske skuespilleren med størst rolle i serien.

At rollen i «Succession» er et internasjonalt gjennombrudd for skuespilleren er nok å ta i, men det er garantert ikke uheldig for karrieren å gjøre seg bemerket i en så stor internasjonal suksess som denne HBO-serien har blitt. Og som legger opp til en hektisk seriefinale med tre episoder igjen før «Succession» takker for seg for godt.

Denne våren kan Eili Harboe også oppleves av et internasjonalt publikum med Viaplay-abonnement, via hovedrollen i den nye norske miniserien «Arkitekten». Her spiller hun Julie, en ung arkitekt på boligjakt i framtidas Oslo, en morsom og lett satirisk dystopi som nylig hadde premiere til gode kritikker her hjemme.

Til høsten er hun tilbake på Viaplay igjen, med en rolle i den prisbelønte kommende norske dramaserien «Festning Norge». Før den tid kan det sett fra Norge bli morsomt å se om denne Ebba fortsatt er med når kampen om penger og makt virkelig tar av i historiens dramatiske siste akt.

