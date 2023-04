Fikk rolle i storserien «Succession»: – Var helt ko-ko

Den etterlengtede norgesepisoden av «Succession» er endelig tilgjengelig på HBO. Eili Harboe fikk rollen to dager før innspillingen startet.

– Det var helt ko-ko. I Norge har man normalt sett lengre tid på å forberede seg og innstille seg, men i dette tilfellet så fikk jeg ikke så lang tid på å prosessere fra jeg fikk rollen til jeg sto der, sier hun til Dagsavisen.

Mektig fjellpanorama omgir skuespillerne i «Succession», når Kendall (Jeremy Strong) og Roman Roy (Kirean Culkin) møter svenske Lukas Matsson (Aleksander Skargsgård) for å snakke milliardfusjon. (HBO)

Norsk natur

Høsten 2022 reiste «Succession»-produksjonen til Norge for å spille inn scener til den aktuelle episoden, som nå er tilgjengelig på HBO Max. Produksjonen besøkte Atlanterhavsveien, Romsdals-gondolen og Juvet Landskapshotell, nær Geirangerfjorden, skriver NTB.

– De var helt over seg og uttrykte veldig tydelig hvor fantastisk det var at vi omgikk oss dette til enhver tid, sier Harboe. Hun ler litt før hun legger til «ja, det kommer jo an på hvor du bor hen i Norge, da».

Selv hadde hun bare fine ting å si om innspillingsstedet, på tross av at det var variert vær med regn under innspillingen.

– Nå er jo jeg vestlending, så jeg er kanskje litt inhabil, sier hun.

Men det var ikke bare den norske naturen som gjorde at skaperne av suksess-serien valgte å filme i Norge.

Ved å sette innspillingen i Norge kan HBO innkassere den mye omtalte insentivstøtten på 13 millioner kroner fra Norsk filminstitutt. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur.

Hemmelighetsfullt

To dager etter at Harboe ble tilbudt rollen, sto hun på filmsettet i Valldal.

– Jeg var allerede fan av serien, så ja, det var nok litt nerver i sving første dagen, erkjenner Harboe til NTB, som forteller at hun bare fikk sitater og manusutdrag stykkevis og delt, og svært tett innpå selve innspillingen. «Succession»-skaperne har aldri gjort noen hemmelighet ut av at de gjør sitt ytterste for å holde kortene til brystet – for å unngå lekkasjer.

Harboe spiller Ebba som er kommunikasjonsansvarlig for Alexander Skarsgårds rollefigur, som driver en tech-business, og sier at «Succession»-teamet jobber på en litt annen måte enn vi gjør her i Norge.

– Hvis du skal på innspilling, både til film og TV, er gjerne store deler av manuset klart for alle episodene, men for «Succession» skriver de kontinuerlig. Derfor er det ofte at skuespillerne som er involvert, heller ikke vet hva som skjer i kommende episoder.

På grunn av den hemmelighetsfulle stemningen rundt serien, er det flere spørsmål Harboe ikke kan svare på. Blant annet om hvor de filmet eller hva veien er videre for henne.

– Er du med i noen av episodene videre?

– Det blir spennende å se, sier Harboe med et lurt smil.

Eili Harboe (i midten) fra en scene fra sesong 4 av «Succession», hvor en episode er innspilt i Norge. På bildet sammen med Sarah Snook og Alexander Skarsgård. (HBO Max )

Nordiske stjerner

Eili Harboe er ikke den eneste norske skuespilleren i den aktuelle episoden. Både Christian Rubeck og Ellen Bendu har fått roller, samt islandske Jóhannes Haukur Jóhannesson og svenske Kristofer Kamiyasu.

– Jeg kom inn dit og hadde som sagt fått rollen ganske tett på opptak og var åpenbart nervøs. Jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle forholde meg til et sånt sett og hva som var passende, men når jeg kom dit så var folk veldig imøtekommende og jordnære. De tok initiativ til dialog.

Svenske Alexander Skarsgård, som har skapt seg et A-stjernenavn i Los Angeles, hang på alle måter med «det nordiske laget», fastslår Harboe til NTB.

– Han var utrolig dyktig, men også en veldig hjelpsom og varm person som var lett å jobbe med, sier Harboe som det siste året har vært aktuell i flere prosjekter.

Hun er kjent fra Joachim Trier sin «Thelma», skrekkfilmen «Marerittet» og Askeladden-filmene.

Neste uke er Harboe aktuell i den nye Viaplay-serien «Arkitekten» (4. mai).

