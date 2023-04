Påsketur til kunstopplevelsene - disse utstillingene holder åpent

«Arne Ekeland – Malerier og tegninger»

K.U.K. / Kjøpmannsgata Ung Kunst, Trondheim, til 16/4 2023

Arne Ekeland utviklet sitt eget, særegne uttrykk. Den gamle kommunisten er aktuell som få andre. (K.U.K )

Sjelden har en utstilling overrasket meg så mye som K.U.K.s stormønstring med den nyskapende modernisten Arne Ekeland. Etter at de åpnet for ett og et halvt år siden har kunstsenteret vist en rekke aktuelle utstillinger med unge kunstnere – som navnet sier. Derfor overrasker det når de trekker frem en mer enn 100 år gammel kunstner. Overraskelsen blir enda større når det viser seg at det er en grundig og omfattende utstilling som oppleves uhyre aktuell. Her er det så mye bra fra hele karrieren at ethvert norsk kunstmuseum bør være misunnelig.

Det hører med at Arne Ekeland (1908–1994) var kommunist hele livet, og at han derfor kanskje ikke hadde så mye til overs for kristendommen? Men kunsten hans stråler medmenneskelighet, solidaritet og omtanke, så påskebudskapet er kanskje ikke så langt unna likevel?

Utstillingen er forlenget til 16. april. K.U.K. holder åpent palmehelgen og mandag til onsdag i påskeuken.

«Blunk – Trond Mohns samling»

Stavanger kunstmuseum, til 15/10 2023

Det var fullt hus på åpningen av «Blunk – Trond Mohns samling» i februar. (Felix André Skulstad)

Alle kan samle kunst, men det er (stort sett) forbeholdt de rike og privilegerte å bygge en samling som får betydning for ettertiden. Finansmannen Rolf Stenersen er fortsatt en legende på grunn av hans forhold til Edvard Munch, mens arvingene etter Christian Langaard måtte krangle med Nasjonalmuseet for å få dem til å vise hans samling i nybygget. Blant dagens viktige, norske kunstsamlere er Trond Mohn mer av en doldis, men i offentligheten er han godt kjent som en betydelig næringslivsmann og en sjenerøs filantrop.

Pussig nok har bergenseren Trond Mohn valgt å gi 67 norske og internasjonale kunstverk til Stavanger kunstmuseum. Det er et klokt valg, for museet har rykte for å vise og ivareta eksterne samlinger på en god måte. Gaven blir nå vist i full bredde. Det er grunn til å oppsøke museet fordi de 67 kunstnerne teller både kjente og ukjente. Her er det mange nye bekjentskaper, og utstillingen byr på et bredt spekter av kunstens mange uttrykksformer, materialer og teknikker.

Stavanger kunstmuseum er åpent gjennom hele påsken, bortsett fra mandag, langfredag og 1. påskedag.

Josefine Lyche; Marthe Elise Stramrud; Kristine Ervik, Iris Elva Olafsdottir og Sayo Ota

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hamar, til 21/5 2023

Josefine Lyche skaper vakre lysvirkninger i Kunstbankens storsal. (Tobias Nordvik)

Under Ingrid Blekastads ledelse finner Kunstbanken på Hamar stadig nye sammensetninger der ulike kunstnere og kunstretninger får bryne seg på hverandre. Uken før påske åpnet de tre utstillinger med fem engasjerte kunstnere som begeistrer.

I storsalen viser Josefine Lyche nye sider ved sitt talent. Hun er mest kjent for å lage veggmalerier der hun sliper seg gjennom ulikefarget sparkel i flere lag. Det har gitt helt spesielle resultat med lysende vakre fargefelt. Nå tar hun publikum med «på en reise i tid og rom, gjennom drømmelandskap og frosne øyeblikk fra tenkte science fiction-filmer» i form av en totalinstallasjon med lys, skulptur og maleri. Prøv å få sett utstillingen en dag solen skinner.

Marthe Elise Stramrud har vært høyt og lavt de siste årene. På Hamar viser hun formsterke og fargerike keramiske skulpturer i et lekent, nesten naivistisk og ekspressivt uttrykk. Stamruds kunst befinner seg i et grenseland mellom skulptur og kunsthåndverk. Det siste har lenge vært blant Kunstbankens spesialiteter. Nå følger de opp med tre smykkekunstnere fra en ny generasjon: Kristine Ervik, Iris Elva Olafsdottir og Sayo Ota danner kunstnergruppen Coven. De har funnet sammen på metall- og smykkekunstavdelingen på Kunsthøgskolen i Oslo, og lager smykker av forgjengelige materialer i en idebasert, konseptuell tradisjon. Kunstbanken ser dem som fornyere av sjangeren, så her er det all grunn til å sjekke resultatet.

Kunstbanken er åpent gjennom hele påsken, bortsett fra mandag, langfredag og 2. påskedag.

Trine Folmoe, Harald Kolderup, Per Lundgren & Even Richardson

Galleri Soon, Son, til 10/4 2023

Trine Folmoe maler gjerne mytologiske motiver, som «Leda og svanen». (Galleri Soon)

Blant Odd Nerdrums mange elever er det kun en håndfull som har greid å skape seg en selvstendig karriere. Trine Folmoe, Harald Kolderup, Per Lundgren og Even Richardson er de sterkeste navnene. De var blant de første Nerdrum-elevene på 1980-tallet. Alle har skapt seg en tydelig profil, ikke minst fordi de ikke fremstår som rene Nerdrum-kopister.

Nå har de fire malerne fra den første generasjonen Nerdrum-elever kommet sammen i Galleri Soon. De har fortsatt mye å by på. Som eneste kvinne i gruppen har Trine Folmoe den sterkeste profilen. Hun konsentrerer seg om mennesker, gjerne i dynamiske figurkomposisjoner og med mytologiske motiver. De tre mennene viser malerier med en variert motivkrets, fra landskap via stilleben til portretter.

Galleri Soon har åpent hver dag i påsken.

«Frihetens former»

Munchmuseet, Oslo, til 21/5 2023

The Shape of Freedom Amerikaneren Mark Rothko er én av kunstnerne du kan se i Munchmuseets utstilling «Frihetens former». (Ove Kvavik)

De fleste reiser ikke bort i påsken. Påsketilbudet i hovedstaden er blitt veldig mye bedre de siste årene. Munchmuseet holder åpent alle dager, og det gir deg mulighet til å se utstillingen som «alle» snakker om. Utstillingen «Frihetens former» har ingen ting med Edvard Munch å gjøre, men den er så bra innenfor sin sjanger at den tiltrekker seg et entusiastisk publikum.

Edvard Munch var en pioner på flere måter, men helt frem til den abstrakte kunsten kom han aldri. Derfor kan det synes noe søkt at Munchmuseet viser en bred presentasjon av abstrakt kunst med internasjonale stjerner som Jackson Pollock, Mark Rothko, Joan Mitchell, Lee Krasner og Jean Dubuffet. Det glemmer du fort, blant annet fordi flere av dem knapt nok har vært vist i Norge før. Fordelen er at de kjente kunstnerne vises sammen med mindre kjente, europeiske kunstnere som viser at utviklingen av det abstrakte maleriet foregikk flere steder parallelt. «Frihetens former» løfter også frem kvinnelige kunstnere som var sentrale for sin tid. Kunsten oppstod i en tid preget av frihetsrus etter andre verdenskrigs slutt, men også traumene etter den samme krigen og trusselen fra atombomben og den kalde krigens polarisering. Det er omstendigheter vi kan kjenne igjen fra dagens situasjon i Europa.

Munchmuseet har åpent hver dag i påsken.

