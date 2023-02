Vinterferie i Oslo? Her er tips til både store og små

Flammer, YouTube og quiz

Hva: Vitenskap, lek og opplevelser på Teknisk Museum

Hvem: Ulike aktiviteter for barn og familier på dagtid. SENT-kveld for de over atten

Hvor: Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143

Teknisk museum utvider både tilbud og åpningstider i vinterferien, med aktivt program for hele familien alle dager på dagtid, og et eget SENT-arrangement på kveldstid torsdag med 18-årsgrense.

Et av de mest populære showene på Teknisk Museum er nettopp det, et «Vitenshow» med flammer, røyk og eksperimenter i alle retninger. Dette arrangeres daglig gjennom påmelding i resepsjonen i likhet med en del av de andre aktivitetene som krever påmelding. Blant dem fortellerstunden i Planetariet, Oppfinnerverkstedet og flere arrangementer knyttet til kunstig intelligens. Et eget YouTube-program, «YouTube – fabrikk for oppfyllelser?» har 13-årsgrense, ellers er det meste tilpasset barn fra sju-åtte år og oppover.

Teknisk Museums månedlige SENT-arrangement for de over 18 byr i vinterferien på dataspill spesial, legobygging, bar og quiz (bildet). (Lars Opstad)

Kveldsarrangementet SENT er et unntak, og arrangeres som vanlig hver siste torsdag i måneden. I vinterferien 23. februar, inviterer Teknisk Museum til SENT med «Dataspill spesial» og programmering av algoritmisk kunst. Baren er åpen og som vanlig har de alle de andre aktivitetene på plass, som legobygging, bordspill og den populære quizen med Christian Haugen-Flermoe.

Fullt program og tidspunkt for de enkelte finner du på vinterferieoversikten på Teknisk Museums hjemmeside.

Sydentur med Bukkene Bruse

Hva: «Bukkene Bruse drar til Syden». Dukketeater fra 3 år og oppover

Hvem: Maria Drangeid og ensemblet på Trikkestallen laget dukketeater basert på bøkene om Bukkene Bruse

Hvor: Oslo Nye Trikkestallen, Torshovgt. 33

For noen år siden skapte forestillingen «Bukkene Bruse på Badeland» stor jubel blant teaterglade barn på Trikkestallen i Oslo. Nå har Oslo Nye Teater lagd en ny forestilling for nye klynger barn og barnefamilier. Premieren har de lagt midt i vinterferien, men stykket spilles helt til slutten av april i denne omgang. Og nå inviterer de like godt til såkalt «All Inclusive»-ferietur til varmere strøk og enda mer galskap når «Bukkene Bruse drar til Syden».

Et øyeblikks idyll i «Bukkene Bruse drar til Syden», med premiere på Oslo Nye Trikkestallen. (Lars Opstad)

Det blir både paraplydrinker og strandliv, og troll finnes vel ikke i Syden siden sola skinner så sterkt der nede. Eller er det troll i Syden også? Hvem vet. Forestillingen bygger i hvert fall på den populære barnebokserien om Bukkene Bruse som forfatter Bjørn F. Rørvik og illustratør Gry Moursund har skapt på bakgrunn av det tradisjonelle folkeeventyret. «Bukkene Bruse drar til Syden» (2020) var den fjerde boka i serien som på alle vis har bearbeidet Asbjørnsen & Moes eventyr. Nå er den dramatisert som dukketeater på Trikkestallen av Maria Drangeid.

Premiere 22. februar 2023. For spilleplan og billetter, se Oslo Nye Teaters hjemmeside.

Forfatterne leser

Hva: Forfatterne leser fra sine egne nye bøker

Hvem: Priya Bains, Erland Kiøsterud, Kirstine Reffstrup og Burcu Sahin

Hvor: Deichman Grünerløkka, onsdag 22. februar kl. 19.00-22.00

Bibliotekene holder heldigvis åpent, selv om det er vinterferie!

Utsikten fra Deichmans hovedbibliotek i Bjørvika er nydelig på denne tida av året, særlig om morgenen og ettermiddagen, idet sola går ned og farger fjorden, himmelen og vannspeilet gyllent – et lysspill som sniker seg inn og bader bøker og lesere i en varm glød. Kanskje er våren på vei?

Uansett vær er også filialene i bydelene er gode valg. Deichman Grünerløkkas er alle tegneserieentusiasters ubestridte favoritt, fylt som det er av tegneserier for store og små – i tillegg til et godt utvalg “vanlige”, ikke-tegnede bøker i alle sjangere.

Onsdag kveld inviterer Deichman Grünerløkka til Forfatterne, som er deres månedlige opplesningsserie. Konseptet er enkelt: Forfatterne leser fra sine nyeste bøker, som også er til utlån. Denne onsdagen blir det mye poesi, idet Priya Bains, Erland Kiøsterud, Kirstine Reffstrup og Burcu Sahin får ordet. Lyriker Bains leser fra Forvandling og Sommerfuglvariasjoner, som ble skrevet til utstillingen M. Butterfly av Kim Hankyu. Lyriker Kiøsterud leser fra diktsamlingene Fire norske sanger og Skjønnhetens økologi.

Priya Bains er blant forfatterne som leser egne tekster på Deichman Grünerløkka i vinterferien. (Baard Henriksen)

Kirstine Reffstrup leser fra romanen Jernlunge, som Dagsavisens anmelder kalte “en magisk fortelling”, og lyriker Burcu Sahin leser fra diktsamlingen Broderier.

Det blir lett servering. Arrangementet er likevel helt gratis.





Ettårskonsert til støtte for Ukraina

Hva: Støttekonsert til inntekt for Ukraina

Hvem: Ukrainske artister, Leif Ove Andsnes, Trygve Seim, Det Norske Solistkor, Andrea Bræin Hovig, m.m.fl.

Hvor: Universitetets aula, torsdag 23. februar kl. 19

Fredag 24. februar markerer vi et ikke spesielt lystig “jubileum”, nemlig ettårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Kvelden før kan du vise solidaritet med ukrainske barn i Ukraina ved å gå på konsert i Universitetets aula – som er et nydelig lokale også helt uavhengig av musikken.

Skuespiller Andrea Bræin Hovig deltar på støttekonserten for Ukraina i aulaen. (Mimsy Moller)

Ukraina er særlig kjent for sin sterke kortradisjon. På konserten deltar det ukrainske koret FolkeMelodi, for seg selv og sammen med Det Norske Solistkor. Pianist Leif Ove Andsnes spiller stykker komponert av ukrainske komponister, Sunniva Herland Monstad spiller hardingfele og Trygve Seim saksofon, Andreas Utnem piano og Mykola Sheremeta trekkspill. Det blir også poesiopplesing ved Andrea Bræin Hovig, samt enda flere musikalske innslag.

Inntektene av billettsalget går uavkortet til SOS Barnebyers arbeid i Ukraina. De sørger de for klær, medisiner og skolegang til barna som lever midt i krigen.

Klassisk hyttetur på Folkemuseet

Hva: Hyttetur til en klassisk norsk hytte.

Hvor: Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Åpent for besøk og varmt drikke i vinterferien: DNT-hytta på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, en tradisjonell norsk hytte blant de mange andre norske tradisjonelle bygninger fra rundt om i landet i museets friluftsområde. (Astrid Santa/Norsk Folkemuseum)

Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo er åpent i hele vinterferien, og her kan man kombinere vinterlige friluftsaktiviteter og hyttebesøk med de mer tradisjonelle innendørs museumsutstillinger.

Det er faktisk mulig å få innblikk i den klassiske norske hytteturen på Bygdøy, nærmere bestemt hytta til Den Norske Turistforening – en typisk norsk hytte fra før varmekabler i gulvet-hyttenes tid. Denne er plassert i friluftsdelen av folkemuseets utstilling. Dette friluftsområdet på museet byr på tradisjonelle og stedstypiske historiske bygninger fra hele landet.

I DNT-hytta også kalt Hovinkoia vil frivillige fra Den norske turistforening by på varmt drikke i vinterferien. (Astrid Santa/Norsk Folkemuseum)

I DNT-hytta serverer frivillige kaffe og toddy.

Dans og VR-kunst med Munch

Hva: Vinterferieverksted for barn og unge

Hvor: Munchmuseet i Bjørvika

Vil du prøve deg som danser eller koreograf, eller lære å lage VR-kunst? Munchmuseet åpner dørene for å kurse barn og unge i vinterferien.

Munchmuseet arrangerer ulike former for det de kaller Vinterferieverksted i skolefriuka. De daglige arrangementene er delt inn i to seksjoner, en for yngre barn i følge med voksne på dagtid, og en for ungdom på ettermiddagen.

Munchmuseet kaller på barn og unge i vinterferien. Foto: Munch / Handout (Michael Ray Vera Cruz Angeles/NTB kultur)

Vinterferieverksted for barn i alderen 3–12 år skal handle om å lage skulpturer til en Virtual Reality-utstilling, det hele ledet i timelange bolker av lyddesigner og scenograf Erlend Hogstad.

Vinterferieverksted Ung har to ulike tilbud over flere kvelder. Det ene er utforskning av dans og koreografi, det andre er kostymedesign. Kostymeverkstedene skal ledes av klesdesigneren Chris Lee, mens danseverkstedet skal ledes av dansegruppa Subsdans, et av Oslos ledende kompanier og kursholdere innen street- og clubdans, samt at de står bak jevnlige battles og andre arrangementer innen det urbane dansemiljøet.

Alle ungdomskursene er gratis gjennom påmelding. Vinterferieverksted for de yngste koster 50 kroner per barn, mens voksne ledsagere må kjøpe vanlig billett. På kjøpet får man selvsagt muligheten til å se Munch-kunst i nær sagt alle etasjer, inkludert «Skrik», «Madonna» og de andre kjente verkene i den permanente samlingsutstillingen Munch Uendelig, for øvrig bare en av mange utstillinger i Munch akkurat nå.

Info, tider og billetter finnes på https://www.munchmuseet.no/hva_skjer/

Jazzmusikken tar aldri ferie

Hva: All slags jazzmusikk

Hvem: Solveig Slettahjell, Eivind Aarset, Arild Andersen, Eberson og mange andre

Hvor: Nasjonal Jazzscene, Karl Johans gate 35

Marte og Jon Eberson, far og datter, står i spissen for gruppa de kaller Eberson. (Julia Marie Naglestad)

Nasjonal Jazzscene holder til på Victoria på Karl Johan. En gang et kinolokale, i dag en av Oslos staseligste konsertscener. Her presenteres jevnlig et bredt program med jazz og beslektede musikkformer. Med alt fra nye norske talenter til de største utenlandske stjernene, som ofte ber om å få spille her når de er på veien.

I vinterferien er jazzklubben åpen hver kveld unntatt søndag. Fredagens konsert med Solveig Slettahjell er utsolgt, men lørdag kommer 4Tet med gitaristen Eivind Aarset, som i fjor fikk Buddy-prisen for lang og tro tjeneste i norsk jazz.

Tirsdag spiller omfangsrike OJKOS, Orkesteret for jazzkomponistar i Oslo, musikk av Camilla Hole, som selv er med på saksofon. Onsdag blir det gratis Uhørt-konsert med unge talenter, denne gangen Sundcouncious med elever fra Sund Folkehøgskole. Torsdag er det amerikabesøk fra Craig Taborn (piano), Tomeka Reid (cello) og Ches Smith (trommer). Fredag spiller Arild Andersen bass med Jacob Young (gitar), Lars Jansson (piano) og Morten Lund (trommer).

Neste uke avsluttes på beste måte lørdag, med duoen Eberson, far og datter Jon og Marte. Jon fylte nettopp 70 år. I mer enn 50 av disse årene har han vært en sentral spiller i norsk jazz. Marte er godt i gang med en egen solokarriere etter mange år i Highasakite. Her møtes de i sitt eget band, mellom sine forskjellige verdener, med musikk fra albumet «Between Two Worlds».

Vinterferiefri med film og dukketeater

Hva: Gratis kino og dukketeaterkurs

Hvem: Voksenfri vinterferieprogram

Hvor: Vega Scene, Hausmanns gate 28

På Vega scene er det gratis kino fra mandag 20. til onsdag 23. i vinterferieuka i Oslo for de mellom 9 og 15 år. Her kan man også lære å lage dukketeater sammen med teaterinstruktør Knut Mohrsen og dukkemaker Marthe Brandt disse dagene. Kurset avsluttes med en liten forestilling for publikum – venner og familie – onsdag ettermiddag.

Fjorårets «Folk og røvere i Kardermomme by» er en av filmene med gratisvisning på Vega i vinterferien. (Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon)

På kino er det tre filmer som står på programmet: Animasjonsfilmen «Pompoko» på mandag, «Folk og røvere i Kardemomme by» på tirsdag og «Hvor er Anne Frank» på onsdag. Filmstart er klokka 13 alle dager. Det er først til mølla og ingen påmelding.

En tur til Hogwarts

Hva: Nerdequiz om Harry Potter

Hvor: Brød & Sirkus, Tordenskiolds gate, tirsdag 21. februar kl 19:00

Heter det «leviOsa» eller «leviosA»? Hermine vet svaret, og det gjør nok de fleste ekte Harry Potter-fans også.

Tirsdag kveld blir det mulig å bevise egen nerdekompetanse innen Hogwarts’ magiske univers, idet underholdningspuben Brød & Sirkus inviterer til ekte Harry Potter-nerdequiz.

Det blir oppgaver både fra bøkene og fra filmene. Noen gitt i form av filmklipp eller lydspor, andre rene kunnskapsspørsmål. Dessuten hurtigsvarsoppgaver der man ikke bare må skille den ene Wiltersen fra den andre, men også må klare det i full fart.

Puben tar ingen bordbestillinger, så her er det lurt å stille i grei tid før quizstart klokka 19.