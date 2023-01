«Tomb Raider»s Lara Croft går fra spill og film til blivende TV-helt

Det er «Indiana Jones»-aktuelle Phoebe Waller-Bridge som skal lage TV-helt av den fryktløse eventyreren og arkeologen i en kommende TV-versjon – en ny serie som er ledd i Amazon Primes satsing på både TV, film og spill i den 25-årige svært populære franchisen.

Fra James Bond til Lara Croft

Engelske Phoebe Waller-Bridge har tidligere laget vellykket action med tøffe kvinnelige hovedroller, i den kritikerroste og tidvis svært underholdende BBC-serien «Killing Eve», en katt- og mus-lek mellom MI5-agenten Eve (Sandra Oh) og leiemorderen Villanelle (Jody Cutler).

Alicia Vikander som Lara Croft i «Tomb Raider» fra 2018. (SF Studios)

Action-serien «Killing Eve» fra BBC med Jodie Comer og Sandra Oh i hovedrollene som leiemorderen Villanelle og MI5-agenten Eve Polastri. Er å se i fire sesonger på HBO Max. (HBO Max)

Lara Croft var sist å se på film i 2018, med svenske Alicia Vikander i hovedrollen i «Tomb Raider», en actionfylt film regissert av Roar Uthaug.

En oppfølger til denne filmen ble kansellert da Amazon og filmselskapet MGM inngikk en ny avtale knyttet til Tomb Raider-franchisen. Nå kommer nyheten om at Amazon går for en dramatisert TV-versjon av spillet, i kjølvannet av HBOs enorme suksess med dramatiseringen av spillsuksessen «The Last of Us», som det skal lages en sesong to av.

Lara Croft i digital versjon anno 1999, i en oppfølger til det populære PlayStation-spillet «Tomb Raider» fra 1996. (NTB/NTB)

Spillsuksessen Tomb Raider

«Tomb Raider» var en enorm suksess Sonys første PlayStation på slutten av 1990-tallet, og det har med årene kommet over 10 nye spill for nye spillplattformer med Lara Croft i hovedrollen. Nå skal Amazon lage nye spill i serien.

Den store spillhelten fra slutten av 1990-tallet ble actionfilm i 2001: «Lara Croft: Tomb Raider» med Angelina Jolie i hovedrollen. (UIP )





Angelina Jolie var den første Lara Croft på film

Spillets store popularitet førte til filmen «Lara Croft: Tomb Raider» i 2001, hvor Angelina Jolie spilte eventyreren på jakt etter gamle skatter dypt inne i jungelen i Kambodsja og seinere i Sibir.

JOLIE Hovedrolleinnehaver Angelina Jolie ved verdenspremieren av «Lara Croft: Tomb Raider», en actionfilm som ikke innfridde forventningene til verken filmkritikere eller unge og gamle gamere i 2001. (CHRIS PIZZELLO/AP)

Den blivende James Bond-helten Daniel Craig spilte hennes farlige kollega Craig West i filmen. I 2003 gjentok Angelina Jolie rollen i «Lara Croft: Tomb Raider – Livets Vugge», som også hadde den seinere b-filmaction-grossist Gerard Butler på rollelista.

Med i flere klassikere: James Bond, Star Wars og Indiana Jones

Den kommende Tomb Raid-skaper Phoebe Waller-Bridge har blant annet skapt seg et et navn som serieskaper og skuespiller med komedien «Fleabag», hun var med å skrive manuset til den siste James Bond-filmen «No Time To Die» og hadde en rolle som androide i «Solo: A Star Wars Story». I juni dukker hun opp på det store lerretet selv i selskap med Harrison Ford i «Indiana Jones and The Dial of Destiny».

Phoebe Waller-Bridge hadde selv hovedrollen i sin egen Amazon-serie «Fleabag». Nettgiganten har inngått en samarbeidsavtale med den engelske skuespilleren/manusforfatteren/serieskaperen om å blant annet lage serie av spillsuksessen «Tomb Raider». (Amazon PRime)

I «Tomb Raider»-spillene er det blant annet skuespillerne Minnie Driver og Hayley Atwell som har gitt Lara Croft stemme gjennom årene. Hvem som skal ha hovedrollen i serien, og om samme skuespiller skal gjøre Lara Croft-rollen i serie, film og spillversjon, er blant de ubesvarte spørsmål knyttet til Amazon-satsingene.

