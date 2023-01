Trekker pris til Shabana Rehman

Leder for den norskpakistanske organisasjonen 14. august-komiteen Aamir Javed Sheikh fortalte denne uka at komiteen ville tildele prisen årets norskpakistaner posthumt til Shabana Rehman, som døde 29. desember. Rehman, som bl.a var tildelt Fritt Ords pris og Norsk Pens Ossietzky-pris for ytringsmot, var ikke tidligere blitt hedret av 14. marskomiteen, som hvert år deler ut prisen årets norskpakistaner.

Tildelingen ble kritisert blant annet av Shabana Rehmans bror Shakeel Rehman, som etterlyste komiteens støtte mens Shabana Rehman var i live.

Nå trekker 14. august-komiteen tildelingen tilbake, for å gi familien ro, understreker komiteens leder Aamir Javid Sheikh overfor Dagsavisen.

Aamir Javid Sheikh under markeringen av Pakistans nasjonaldag i Oslo 14. august 2018. (Terje Pedersen/NTB)

«14.august-komiteen har i respekt for familien og for å gi dem ro i denne vanskelige tiden, i samråd med Shabanas bror kommet frem til at vi ikke vil utdele prisen til Shabana i 2023 og ei heller ha minnemarkering. Vi vil følge det offisielle opplegget som det er lagt opp til rundt Shabana Rehmans begravelse og minneseremoni», heter det i en pressemelding fra 14. august-komiteen ved leder Aamir Javid Sheikh.

Takket nei

Forfatter og filmskaper Adel Khan Farooq gikk denne uka ut med kritikk av norskpakistanske organisasjoner og 14. august-komiteen for ikke å ha hedret Shabana Rehman mens hun levde.

Aamir Sheikh, leder for 14. august-komiteen, fortalte Dagsavisen at komiteen i høst hadde besluttet å gi prisen årets norskpakistaner til Shabana Rehman, og at han hadde fortalt Shabana Rehman om dette i november.

Shabana Rehmans bror Shakeel Rehman reagerte da dette ble kjent.

– Jeg har takket nei til å komme på utdelingen for å motta denne prisen. For oss i Shabanas familie spiller det ingen rolle at hun får denne prisen nå. Det har jeg sagt fra til 14. august-komiteen om. De var ikke der da hun trengte støtten, uttalte Shakeel Rehman til Dagsavisen.

– Jeg fikk først høre om denne prisen denne uken. Ideen om å gi Shabana en pris kom etter at hun døde, og sentrale pakistanske organisasjoner fikk kritikk for å aldri ha hedret henne, mente Shakeel Rehman.

14. august-komiteen avlyser også sin planlagte minnemarkering for Shabana Rehman tirsdag.

Rehman blir den første med innvandrerbakgrunn i Norge som blir hedret med begravelse på statens regning. Seremonien finner sted på Oslo Rådhus tirsdag.









Shabana Rehman, her ved valgvake for Miljøpartiet De Grønne i 2015 (Mimsy Moller)

Shabana Rehman

Født 14. juli 1976 i Karachi i Pakistan. Hun kom til Norge året etter og vokste opp på Holmlia i Oslo.

Døde 29. desember 2022 etter å ha blitt diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen i januar samme år.

Debuterte som standupkomiker i 1999. Var skribent, programleder, samfunnsdebattant og har skrevet flere forestillinger.

Rehman begynte som spaltist, først i VG i 1996 og etter hvert i Dagbladet, Aftenposten og danske Dagbladet Information. De siste årene var hun spaltist i Nettavisen.

Har fått en rekke priser, deriblant Fritt Ord-prisen, og sist Ossietzkyprisen for 2022 fra Norsk PEN.

I 2017 startet Rehman stiftelsen Født fri, som arbeidet mot negativ sosial kontroll og for likestilling.

Etter en ekstern granskning besluttet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i november 2020 å frata stiftelsen statsstøtte.

I januar 2021 erklærte stiftelsen seg konkurs. I juni samme år tapte de klagesaken mot Kunnskapsdepartementet om fratatt statsstøtte.

I 2020 ble Shabana Rehman utnevnt som medlem av den statlige ytringsfrihetskommisjonen.

Deltok i sjette sesong av Farmen kjendis, som ble spilt inn våren 2021.

Hedret med gravferd på statens bekostning. Human-Etisk Forbund står for seremonien i Oslo rådhus tirsdag 10. januar 2023.

