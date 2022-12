Magasinet «Altså» overlever

– Vi er ikke helt i mål, men jeg er optimistisk, sier grunnlegger av og sjefredaktør i magasinet «Altså», Ida Eliassen-Coker, til Dagsavisen.

25. oktober i år publiserte «Altså» en artikkel under overskriften «'Altså'» trenger støtte NÅ». Der forklarte ledelsen at magasinet sto i en så vanskelig økonomisk situasjon, at de ikke kunne lage flere magasiner.

Knivsegg

I stedet ba de leserne om å kjøpe tidligere enkeltutgaver av bladet, eller Altsås kunstkalender. De ba også om direkte donasjoner.

– Vi så at vi måtte ta grep for å unngå konkurs. Helt siden vi ble blokkert på Facebook og Instagram første gang i august 2020, har vi balansert på en knivsegg. Vi hadde ingenting å gå på, siden vi startet med ingenting. Vi har hele tiden vært avhengig av vekst. Blokkeringen førte til drastisk redusert vekst, forklarer Eliassen-Coker.

[ «Årets deiligste amerikaner», skriver Dagsavisens anmelder. Om hva? (+) ]

Facebook-blokade

Blokkeringen på Facebook og Instagram skjedde idet «Altså» på forsiden av magasinet viste det nakne brystet til en kvinne som har overlevd brystkreft. Fordi kontoene deres var blokkert, fikk ikke «Altså» annonsere for magasinet på Facebook.

– Kanskje burde vi saksøkt Facebook med en gang. Men vi valgte å se framover i stedet, sier sjefredaktøren.

[ Ytre høyre-organet Resett, derimot, legges ned. – Det var ikke marked for dem, mener ytringsfrihetsekspert ]

Mangler 300.000

Nå ser det ut til at den strategien har lykkes.

– Vi har fått inn 1,1 millioner. Det er mer enn noen hadde trodd. Kunstkalenderne har solgt i over 3000 eksemplarer, og enkeltnumrene har flydd ut av lageret. Nå mangler vi kun 300.000 for å være gjeldfri. Etter det har vi planlagt en radikal omstilling for å komme oss ovenpå fra 2023 av, sier Eliassen-Coker.

[ Presten skyter en mann. Så blir han plutselig farfar. Til en sjuåring... (+) ]

Digital framtid

Omstillingen går ut på å satse digitalt.

– Gjør vi det, kvalifiserer vi for pressestøtte fra 2024. Det er en veldig dårlig ordning per i dag, så vi er i dialog med kulturdepartementet for å se om de kan hjelpe oss, sier Eliassen-Coker.

Hun håper også at nye investorer melder seg.

– Vi trenger 1,7 millioner til den digitale omstillingen. Det er småpenger i mange sammenhenger. Så jeg tror det skal gå bra.

[ En av verdens fineste julesanger handler om Oslo. I mai (+) ]

Fortsatt papir

«Altså» hadde ifølge sjefredaktør Eliassen-Coker nesten 10.000 abonnenter i august 2020, og vokste med 500 i måneden før Facebook-blokaden.

– Digitalt vil vi nå enda flere. Men vi blir ikke heldigitale. Det blir papir i tillegg. Kombinasjonen vil gi økt synlighet, og enda flere lesere, sier Ida Eliassen-Coker.

[ Vi ser utelukkende på litterær kvalitet, sier juryen. Men selvsagt betyr det noe at årets Nobel-vinner skriver om å ta ulovlig abort, eller å være en kvinne på seksti med en tretti år yngre elsker ]

[ Flere kulturnyheter, anmeldelser og intervjuer om scenekunst, musikk, filmer, bøker, TV og kunst i Dagsavisens kulturseksjon ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen