Filmhøsten 2022: Ingen norske spillefilmer med minoriteter på regi

– Det er synd at ikke filmbransjen har kommet lenger, sier Nora Ibrahim, utviklingssjef i produksjonsselskapet Oslo Company og styremedlem i Oslo Filmfond.

Sist uke presenterte Norsk filminstitutt høstens 18 norske kinopremierer. Ingen av de 14 spillefilmene har regissører eller manusforfattere med minoritetsbakgrunn.

– Det er riktig at det ikke var noen med minoritetsbakgrunn blant høstens filmer, og vi skulle gjerne sett at det var en bedre fordeling, kommenterer Terez Hollo-Klausen, avdelingsdirektør for utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt (NFI).

– Det kan bli et demokratisk problem om dette fortsetter, sier Nora Ibrahim til Dagsavisen.

– Film er historien om oss. Er det bare visse deler av befolkningen som formidler narrativet om oss i Norge, kan det føre til utenforskap, og i verste fall økt polarisering, mener Ibrahim.

John Carew i «Olsenbanden – siste skrik» og 10-årige Eva Nergård i «Forbannelsen» er de eneste med minoritetsbakgrunn som har bærende roller i høstens norske spillefilmer.

Fire av kinofilmene er dokumentarer, der svenske Liselotte Wajstedt med «Tystnaden i Sapmi» er eneste regissør og manusforfatter med minoritetsbakgrunn. Filmen har norsk produsent.

Ingen av de fem norske kinofilmene som hadde premiere første halvår 2022 hadde regissør, manusforfatter eller hovedrolle med minoritetsbakgrunn.

Terez Hollo-Klausen i NFI understreker at filmhøsten har en god kvinnerepresentasjon og god fordeling mellom debutanter og erfarne regissører, med hele seks regidebutanter.

Ingen etter 2017

Ikke siden 2017 har en norsk filmskaper med minoritetsbakgrunn hatt premiere på en spillefilm, påpekte filmskaper Adel Khan Farooq i Dagsavisen under fjorårets filmfestival i Haugesund, der mangfold var tema for åpningskonferansen.

I 2017 gjorde Iram Haq suksess på norske kinoer med «Hva vil folk si», mens Izer Aliu med sin debutfilm «Fluefangeren» vant Amanda for beste regi og ble nominert til Nordisk Råds filmpris. De siste årene har både Iram Haq og Izer Aliu jobbet med TV-serier.

[ Filmen «Tante Ulrikkes vei» er satt på vent - usikkert for Iram Haq ]

– TV-drama ligger foran filmbransjen. Det er fordi kringkasterne har vært bevisste på å etterspørre mer mangfoldige TV-serier. Kringkasterne skjønner at om de skal være relevante om fem eller ti år, må de være relevante for alle i befolkningen. Der har ikke filmbransjen kommet like langt, mener Nora Ibrahim.

Nora Ibrahim, styremedlem i Oslo filmfond og tidligere redaksjonssjef i NRK P3. Her under presentasjonen av kandidatene til Årets talent under Medienettverkets høstkonferanse 2018. (Heiko Junge/NTB)

Denne uka hadde Izer Aliu premiere på svenskproduserte «12 bragder» under filmfestivalen i Haugesund. Den ble spilt inn i Sverige i 2015-16, og kommer på kinoer først nå. Siden den har svensk hovedprodusent, var den ikke med i NFIs presentasjon av filmhøsten. «12 bragder» vises på Oslo Pix neste uke, og får kinopremiere i oktober/november.

Fikk hard kritikk

NFI er statens forvaltningsorgan på filmfeltet og er underlagt Kulturdepartementet. Årlig fordeler NFI over 500 millioner kroner til utvikling og produksjon av norsk spillefilm, TV-drama, dokumentar og spill, samt 100 millioner til regionale filmsentre, og er den største enkeltkilden for finansiering av film og TV-produksjoner i Norge.

I 2019 vedtok NFI en handlingsplan for mangfold og representasjon. I 2020 la NFI fram en FAFO-rapport som blant annet påpekte:

* Filmbransjen og filmbyråkratiet i Norge er i liten grad preget av etnisk mangfold.

* Mangel på synlig mangfold i norsk film kan bidra til manglende rekruttering og gjøre at stereotypier opprettholdes.

Ved fremleggingen av rapporten fikk NFI hard kritikk for manglende oppfølging av handlingsplanen, og for manglende tiltak for å øke minoritetsrepresentasjon foran og bak kamera i norsk film.

Siden har NFI blant annet innført en egenmelding der søkere må redegjøre for mangfold i filmprosjekter.

[ NFI-sjefen: - Vi trenger flere som «Bridgerton» ]

– Arbeidet vi har satt i gang for å øke minoritetsandelen vil ta tid før det gir synlige resultater, men nå kommer de, mener Terez Hollo-Klausen.

Nå er innspillingen i gang av Gulraiz Sharifs debutbok "Hør her'a!". Her er skuespillerne Mohammed Ahmed (f.v.) Liza Haider, regissør Kaveh Tehrani og forfatter Gulraiz Sharif. Foto: Viaplay (NTB kultur)

– Vi har den senere tid gitt tilskudd til en rekke prosjekter der filmskaperne har minoritetsbakgrunn. Vi kan nevne den samiske musikalen «Arru» av Ellen Sofe Sara, «A Happy Day» av Hisham Zaman, «Min pappa er en dansk hulemann» av Egil Pedersen og «Hør her’a» med Kaveh Tehrani som regissør, forteller Terez Hollo-Klausen.

Også nystartede Oslo Filmfond har som formålsparagraf å fremme mangfold i filmprosjekter, og «Hør her’a» var blant de første filmprosjektene fondet støttet.

[ Nytt filmfond støttet «Ammo» - flyttet innspilling hjem til Oslo ]

– Oslo Filmfond skal investere i historier fra Oslo-regionen, og historier fra Oslo er i seg selv mangfoldshistorier fordi vi lever i en sammensatt region. For eksempel har vi gitt støtte til «Hør her ‘a», basert på Gulraiz Sharifs bok, som regisseres av Kaveh Tehrani, og foregår i Groruddalen, understreker Nora Ibrahim.

Undersøkte mangfold på lerretet

I fjor la NFI fram undersøkelsen «Mangfold på kinolerretet 2013-2020», som bl.a. viste at ti prosent av de norske spillefilmene i denne perioden hadde minoriteter i hovedroller.

– NFI ønsker å skape større bevissthet rundt hvilke valg filmskapere tar med tanke på representasjon både foran og bak kamera. Slik innsats er helt nødvendig, for denne undersøkelsen viste at minoritetsbakgrunn har vært dårlig representert i norske kinofilmer, konstaterer Terez Hollo-Klausen.

Nora Ibrahim i Oslo Company mener NFIs mangfoldssatsing har hatt betydning:

– Det virker som NFI tar tak. De som søker støtte hos NFI, må nå svare for mangfold og representasjon i prosjektene. Det bidrar til bevisstgjøring, synes Ibrahim.

– Men det er for enkelt å legge alt ansvaret på NFI. Alle som sitter på produksjonsmidler har makt til å styre utviklingen. Distributører og produsenter må være åpne for historier som ikke bare speiler en selv, sier Ibrahim.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

FILMHØSTEN 2022

Fra den kommende norske filmen «Krigsseileren», med Kristoffer Joner i hovedrollen (Mer Film)

Kommende norske kinofilmer:

AUGUST

«Si ingenting» (dokumentar) Regi: Rolv Lyssand Bjørø. Manus: Rolv Lyssand Bjørø. Med: Marcus «Kamelen» Mosele

SEPTEMBER

«Olsenbanden. Siste skrik!» Regi: Hallvard Bræin. Manus: Karsten Fullu. Med: Anders Baasmo, John Carew, Elias Holmen Sørensen

«Syk pike» Regi: Kristoffer Borgli. Manus: Kristoffer Borgli. Med: Kristine Thorp, Eirik Sæther, Fanny Vaager

«Krigsseileren». Regi: Gunnar Vikene. Manus: Gunnar Vikene. Med: Kristoffer Joner, Ine Marie Wilmann, Pål Sverre Hagen

«Helt super» (animasjon). Regi: Rasmus Sivertsen. Manus: Kamilla Krogsveen. Med: Hennika Eggum Huuse, Tobias Santelmann, Kari Simonsen

«Storm». Regi: Erika Calmeyer. Manus: Johan Fasting. Med: Ane Dahl Torp, Ella Maren Alfsvåg Jørgensen, Ane Skumsvoll

OKTOBER

«Krigere» (dokumentar). Regi: Jon Haukeland. Manus: Jon Haukeland. Med: Berat, Mamo

«Forbannelsen». Regi: Henrik Martin Dalsbakken. Manus: Henrik Martin Dalsbakken. Med: Jan Sælid, Eva Nergård, Dennis Storhøi

«Tystnaden i Sápmi» (dokumentar). Regi: Liselotte Wajstedt. Manus: Liselotte Wajstedt. Med: Marion Anne Rimpi, Ida Labba Persson

«Jentetur». Regi: Katarina Launing. Manus: Martina Cecelia Befring. Med: Janne Formoe, Line Verndal, Ida Ursin-Holm

«Thomas mot Thomas». Regi: Jakob Rørvik. Manus: Jakob Rørvik. Med: Arthur Berning, Filip Mathias Eide, Hege Schøyen

«Titina» (animasjon). Regi: Kajsa Næss. Manus: Per Schreiner. Med: Jan Gunnar Røise, Kåre Conradi, Anne Marit Jacobsen

«Leave». Regi: Alex Herron. Manus: Thomas Moldestad. Med: Alicia von Rittberg, Herman Tømmerås, Ellen Dorrit Pettersen

NOVEMBER

«Teddybjørnens jul». Regi: Andrea Eckerbom. Manus: Lars Gudmestad og Harald Rosenløw Eeg. Med: Marte Klerck-Nilssen, Vegard Strand Eide, Mariann Hole

«Mysteriet Raaby» (dokumentar). Regi: Stian Indrevoll. Manus: Stian Indrevoll.

«Vikingulven». Regi: Stig Svendsen. Manus: Stig Svendsen og Espen Aukan. Med: Elli Müller Osborne, Sjur Vatne Brean, Vidar Magnussen

DESEMBER

«Folk & røvere i Kardemomme by» (animasjon). Regi: Rasmus A. Sivertsen. Manus: Karsten Fullu og Ingrid Haukelidsæter. Med: Thorbjørn Harr, Aksel Hennie, Jeppe Beck Laursen

«Kampen om Narvik». Regi: Erik Skjoldbjærg. Manus: Christopher Grøndahl. Med: Kristine Hartgen, Carl Martin Eggesbø, Henrik Mestad