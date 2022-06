Flyttet innspilling hjem til Norge: Nytt filmfond støttet «Ammo»

Denne uka var det siste innspillingsdag på den nye norske spenningsserien «Ammo» – i Oslo, istedenfor i Litauen, der innspillingen opprinnelig var planlagt. Med investeringsmidler fra nyopprettede Oslo Filmfond kunne «Ammo»-produsenten flytte innspillingen hjem, forteller han:

– Det er deilig å spille inn i Oslo, vi er veldig fornøyd med det, sier produsent Ole Marius Araldsen, kreativ leder i det svensk-norske produksjonsselskapet Anagram.

Nicolai Cleve Broch (til v.) og produsent Ole Marius Araldsen har sammen laget manus til dramaserien "Ammo", der Broch spiller hovedrollen (Anagram Film)

Serien, som kommer på TV2 til høsten, handler om norsk våpeneksport, og har Nicolai Cleve Broch i hovedrollen. Broch er også manusforfatter og serieskaper sammen med Ole Marius Araldsen i Anagram.

– Vi skulle opprinnelig gjort mesteparten av innspillingen inn i Litauen, med fem dager i Oslo for å filme eksteriørscener så det skal se ut som Oslo. Jeg er veldig glad for at vi ikke endte med den løsningen, forteller Araldsen.

Insentiv i Litauen

Serien har et totalbudsjett på 40 millioner kroner, og fikk 2,2 millioner i produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt på tampen av fjoråret. Samtidig lanserte Oslo Filmfond sin første søknadsrunde. Fondet ble opprettet av Oslo kommune i 2021, med formål å investere i film- og dramaproduksjoner fra og i Oslo. «Ammo» fikk 1.5 millioner kroner fra fondet, slik at produksjonen kunne gjøres i Norge istedenfor Litauen.

– Litauen har en insentivordning som gjør at du får refundert 30 prosent av pengene du bruker på å spille inn der. Det utgjorde en betydelig sum for vår del. Det er vanskelig å få finansiert opp dramaserier i Norge når ikke de store strømmetjenestene har kjøpt hele pakka. Denne gangen klarte vi ikke å få finansieringen på plass uten refusjonen fra Litauen. Men da Oslo Filmfond lanserte første søknadsrunde, søkte vi om midler så vi kunne flytte Ammo-innspillingen hjem, forteller Ole Marius Araldsen.

Regien på serien er ved Eirik Svensson («Den største forbrytelsen»). Deler av seriens handling foregår i Mali, slik at drøyt to innspillingsuker er gjort på Kanariøyene. Resten av de 40 innspillingsdagene ble gjort i Norge.

Fra innspillingen av den nye norske TV-serien "Ammo",med Nicolai Cleve Broch (Anagram Film)





Insentivordningen i Norge har som mål å tiltrekke seg utenlandske produksjoner. Samtidig gjør insentivordninger i andre land gjør at norske film- og TV-innspillinger flyttes ut av landet, konstaterer produsenten.

– Jeg foretrekker å spille inn i Norge med lokal arbeidskraft. Dette var første gangen vi hadde planlagt å spille inn i utlandet og late som det var Norge. Men det er svært vanlig å spille inn norske filmer og serier i land med insentivordninger, forteller Araldsen.

– Alle norske produsenter har til enhver tid en innspilling på gang i utlandet. Det er et faresignal for hele norsk filmbransje. Vi øker kompetansen i land som Litauen, Ungarn og Tsjekkia, og skaper arbeidsplasser der, mens vi mister kompetanse og arbeidsplasser i filmbransjen her hjemme. Det er et stort problem, mener produsenten.









Filmfondet satser på bærekraft

For Oslo Filmfond er det et også et bærekraftsmål i å gjøre film- og TV-produksjoner lokalt.

– Bærekraft og klimavennlige produksjoner blir stadig viktigere i film- og TV-bransjen. Det forventes også at dette blir et krav fra bevilgende myndigheter. Diskusjonen i bransjen framover vil også handle om hvordan insentivordningene kan fungere opp mot behovet for å reise mindre, mener Leif Holst Jensen, som i fjor ble ansatt som daglig leder for Oslo Filmfond. Han er bl.a. tidligere leder for produsentforeningen. Oslo Filmfond ble startet opp med ni millioner kroner fra Oslo kommune i 2021, og har for 2022 fått fem millioner i investeringsmidler fra kommunen. Holst Jensen forteller om stor etterspørsel etter fondets investeringsmidler.

– I de første to søkerrundene utgjør den totale bruttoomsetningen på søknadsprosjektene en milliard kroner. Produsentene etterspør virkelig investeringsmidler og regional deltakelse i Oslo, sier Jensen.

Byråden: - Gledelig

- Dette viser at Oslo Filmfond dekker et behov, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

Omar Samy Gamal. (Mimsy Moller)

- Filmfeltet har bedt om et filmfond i Oslo, vi stilte midlene til rådighet, og det har fungert. Jeg er glad for å se at fondets første tildelinger går til produksjoner som svarer til filmfondets mål om bærekraft og mangfold. Fondet bidrar til et større mangfold av stemmer og historier i norsk film.

- Og så er det særlig gledelig at vi med «Ammo» har klart å hente hjem en større norsk produksjon. Det er viktig, ikke bare for Oslo, men for hele norsk filmbransje. Det bidrar til at kompetanse og arbeidsplasser blir i landet. Det er trist at man flyr hele produksjoner til andre land, og det er dårlig for klimaet. Et effektivt klimatiltak er å ha film- og tv-produksjonene her hjemme. Dette ønsker jo også filmfeltet. Da må vi stille opp med gode ordninger, kommenterer kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Dette er Oslo-filmene fra fondet

I sine første to tildelingsrunder har Oslo Filmfond investert i ni Oslo-relaterte film- og TV-produksjoner:

Produsent Caroline Hitland, forfatter Iben Akerlie og debuterende langfilmregissør Eirik Sæter Stordahl med boken "Lars er LOL", som nå skal bli film. Foto: Nordisk Film (NTB kultur)

«Lars er LOL». Spillefilm for barn og unge basert på den prisbelønte romanen av Iben Akerlie, som har skrevet manus sammen med regidebutant Eirik Sæter Stordahl.

«Sex, Drømmer og Kjærlighet». Filmtrilogi fra Dag Johan Haugerud («Barn», «Lyset fra sjokoladefabrikken), om seksualitetens og kjærlighetens kår i Oslo, planlagt premiere til 100-årsjubileet for Oslo i 2024.

«Bukkene Bruse på Badeland». Barnefilm fra Qvisten Animasjon, tildelt investeringsmidler for at fondet skal styrke animasjonsmiljøet i Oslo

«Hør her ‘a». Filmatiseringen av Gulraiz Sharifs bestselgende debutroman fra 2020, med Kaveh Tehrani som regissør

«Håndteringen av udøde». Spillefilm om kjærlighet og udøde i en varm Oslo-sommer, regi av Thea Hvistendal («Adjø, Montebello). Manus av John Aivide Lindqvist, etter hans roman med samme navn.

«Ebba». Om 18-årige Ebba som drømmer om kjærligheten en sommernatt i Oslo. Spillefilmdebut fra Johanna Pyykko, produsert av Oslo Pictures.

«Krigere». Kinodokumentar om Berat som jobber med ungdommer i Oslo, og er bekymret for Mamo som stadig kommer i konflikt med politiet. Regi ved Jon Haukeland («Barneraneren»). Premiere på festivalen Oslo Pix 29. august.

«Kuppel 16» Norsk drama-/sci fi-serie laget av Tordenfilm for NRK. Lagt til et framtidig Oslo der byen er delt inn i klimasoner. Regi Thomas Seeberg Torjussen («ZombieLars»)

«Ammo». Spenningsserie for TV2 av Ole Marius Araldsen og Nicolai Cleve Broch, se over/egen sak









