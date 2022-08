– Jeg kan ikke fortelle om et eneste lite tvangsekteskap

– Jeg mener det skal være lov å kødde med alt. Om noen blir skikkelig såra, er ikke spøken god nok. Det handler om hvordan du pakker inn ting. Man kan ikke slenge ut ting som bare er sure og sinte. Hvem gidder sure folk over tid? Jeg gjør det i hvert fall ikke, sier Javad El Bakari til Dagsavisen.

Hver uke får han sine rundt 70.000 følgere til å le av humorbilder, eller memes, på bildedeletjenesten Instagram. Der driver han kontoen @utlending.memes, som tuller med innvandrere og nordmenn, østkant og vestkant, bygda og byen.

Nordmenn

Nå har El Bakari skrevet boka «Dette er nordmenn», med personlige fortellinger om historiene bak instabildene. Noen av anekdotene er litt såre, de langt fleste veldig morsomme. Mange basert på oppveksten på Haugenstua, eller livet som ung voksen med deltidsjobb og rom i kollektiv.

– Jeg ville forklare litt av bakgrunnen for noen av memesene. Mesteparten er basert på ting jeg har opplevd, men jeg smører litt ekstra tjukt på. Det er litt alvor her også, som når jeg skriver om en fyr fra skolen min, som ikke hadde det så bra hjemme. Nå, som voksen, ser jeg det. Men blikket mitt på han da jeg var yngre, var jo bare «shit, han der er fåkkings sprø! Ikke har han matpakke med seg heller, mann».

Hvite damer

I «Dette er nordmenn» gjør Javad El Bakari seg tanker om polske håndverkeres kosthold (first price loff, skinke og appelsinbrus, pluss sigg «som smaker kull»), og om barndomskompiser med tvilsomme pyramidespill eller rappeambisjoner. Han kødder med livet på landet, og forteller om hvordan barneskoleklassen hans slet ut kunst- og håndverks- og mat- og helselærere som om de var engangs.

Alt illustrert med memes. Småbilder av first price mat og ørnetatoveringer for å oppsummere polakker, eller av burgunder DocMartens-sko og vindskeiv keramikk for å illustrere kunst- og håndverkslærer.

– Det hender en sjelden gang jeg får direktemeldinger fra folk som mener jeg bidrar til stigmatisering. Men hittil kun fra hvite damer, liksom på vegne av utlendinger. Ikke fra innvandrerne selv. Så jah, tar ikke det så tungt. Hadde det kommet en fyr fra Kasakhstan og sagt, yo, du ødelegger alt for meg, hadde jeg kanskje tenkt meg litt om. Men neppe endra så mye, da heller, haha!

Hvite menn

De eneste som blir skikkelig sure på @utlending.memes, forteller den ferske forfatteren, er voksne, hvite menn.

– Når jeg spøker med innvandrerrelaterte ting, hyler de av latter. Men legger jeg ut et meme som antyder at noen hvite norske menn kanskje er biiittelitt i overkant privilegerte i noen tilfeller, er de rett på «den var tynn, på tide å finne på noe annet snart eller, du ække morsom lenger». Utlendingene blir ikke sure når jeg kødder med dem. Vi vet at ingen står over noen andre. Hvis jeg gjør narr av en pakistaner, for eksempel, vet han at jeg er marokkaner selv. Vi er på samme nivå.

Talsperson?

Før stortingsvalget i 2021 var Javad El Bakali med og lagte «Erlend og Stortingsvalget» på YouTube. Han var også nominert til Humorprisen i 2019 og 2022. Kanskje er det derfor media har begynt å ringe ham for uttalelser om ting.

– Jeg er ingen innvandrerambassadør. Eller ekspert på innvandring og integrering eller noe. Virker som noen journalister er sånn «ojoj, nå har det skjedd noe skikkelig fælt med en innvandrer, vi hører hva han der utlandingmemes-fyren mener». Plutselig vil dem ha deg til å bli meningsbærer, når du bare er komiker. Da spør jeg meg selv om jeg er rett person til å uttale seg. Svaret er nei. Snakk med noen som vet hva dem driver med!

Vanlig oppvekst

Nå jobber han som tekstforfatter, et yrke som ifølge El Bakali kan oppsummeres med at han «prøver å få noe på TV». Det siste trekvart året eller så, har tida gått til å skrive «Dette er nordmenn». Kanskje blir det skjønnlitteratur med tida. Men per nå er det humor som gjelder.

– Folk tror at med en gang noen med minoritetsbakgrunn skriver bok, så må den liksom handle om hvordan man unnslapp familien og religionen. Tragiske temaer. Men moren og faren min er bra folk som vil meg alt godt. Jeg kan ikke fortelle om et eneste lite tvangsekteskap eller noe! Jeg har hatt en helt vanlig innvandreroppvekst i Oslo. Mange har hatt det veldig mye verre. Om jeg skulle skrive en hardbarka bok om hvor fælt alt liksom har vært, ville det vært helt feil. De som driver med det allerede, klarer det dessuten veldig fint.

«Startpakker»

På Instagram er det bildesamlingene han kaller «starter packs» som får aller mest respons. Med ni minibilder oppsummerer El Bakali en type eller et fenomen: «kollektiv», «fyr med sterke meninger», «1. mai-tog», «polakk».

– Alle kjenner igjen hva jeg mener. Det aller beste er når folk kjenner igjen typene og ler før de hadde tenkt over at de fins.

Aller gøyest er kontrastene. «Påskeferie på vestkanten», med friskusfolk på ski, velfylte påskeegg og hytteidyll – sett opp mot «påskeferie på østkanten», med tomme påskeegg, dataspill og ungdom aleine i mørke bygater.

– Jeg er ekstremt opptatt av hvem som har for mye og hvem som har for lite. Det var ikke før jeg starta på videregående at jeg innså at folk faktisk hadde penger. Og mye av det også! På en måte var det enklere der jeg kom fra, der ingen hadde noe. På videregående hadde jeg en kompis på Nordstrand – en fin fyr, altså – men der var det sånn at folk hadde svømmebasseng i hagen, og nakne statuer og greier, og jeg bare hva faen, er dette en vits eller? Det var så klart noen som hadde mer enn andre der jeg vokste opp også, men folk var likevel likere.

Ikke eksotisk

Egentlig handler mye av humoren like mye om klasse og økonomi, som den handler om utlendinger versus nordmenn.

– Vi har endelig kommet dit der innvandrere ikke er så eksotiske lenger. Der vi kan være forfattere og skuespillere og komikere. TV-serien «Kongen av Gulset» av Jonis Josef handla om hvor kleint det er å være ungdom. At ungdommene er fra Somalia, er ikke hovedgreia. Folk ser at de bare er dritkårni barn som løper rundt. Når jeg slenger ut memes, skjer det basert på hvordan jeg ser ting. Det er ikke spesifikt retta mot minoriteter. Det handler mer om hva som er gøy, sier Javad El Bakali, forfatteren av «Dette er nordmenn», som er ute nå.

