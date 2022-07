Beyoncés album lekket på nett – 36 timer før slippet

«Renaissance» skulle slippes natt til 29. juli, men allerede den 27. juli, 36 timer i forkant, var albumet lekket.

Sosiale medier var fylt med kommentarer om lekkasjen, blant annet med bilder av CD-kopier av albumet til salgs i Europa. Selv var bransjebladet i stand til å finne filer av høy kvalitet som «lød som albumet» i løpet av minutter.

Torsdag hadde Beyoncé og distributør Columbia Records ikke kommentert hendelsen overfor Variety.

Men Los Angeles Times kan melde at Twitter allerede onsdag hadde skrudd av for multimediemeldinger med ordet «leak» så vel som hashtager som #Renaissance og #Beyoncé – fordi «rettighetshaver hadde rapportert det».

Det indikerer ifølge avisen at Beyoncés folk jobber kjapt for å rydde opp på nett. Lekkasjen skal ha kommet som et sjokk, siden Beyoncé er kjent for å ha stålkontroll rundt slike begivenheter.

Et vittig hode, Vulture-journalisten Justin Curto, skrev på sin Twitter-konto: «Ikke lytt til lekkasjene fra «Renaissance» – Beyoncé trenger pengene, hun har sagt opp jobben sin».

For på den eneste låten som Beyoncé har sluppet fra den nye skiven, «Break My Soul», synger hun nemlig «And I just quit my job» – noe som den nye anti-work-bevegelsen ifølge Aftenposten har sluttet opp om.

