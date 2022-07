Beyoncé slipper låtlisten til sitt nye album – byr på 16 sanger

Onsdag delte hun den 16 spor lange låtlisten på Instagram Stories.

Én av dem, den houseinspirerte singelen «Break My Soul», ble sluppet tidligere denne måneden – og gikk rett inn på syvende plass på den amerikanske singellisten. Det er låt nummer 20 fra Beyoncé som entrer Topp 10-listen, ifølge Billboard.

Beyonces sjette plate "Renaissance" utkommer 29. juli. (NTB kultur)

Snart får fansen høre låter med titler som «I’m That Girl», «Alien Superstar», «Virgo’s Groove», «Thique», «America Has a Problem», «Energy», «Cuff It», «Church Girl», «Move», «Heated» og «Summer Renaissance».

Forrige gang Beyoncé slapp album var tilbake i 2016 med «Lemonade», som gikk rett inn på førsteplass på albumlisten – hennes sjette plate til å gjøre så. Det var gjestet av Jack White, James Blake, The Weeknd og Kendrick Lamar, mens «Renaissance» foreløpig ikke later til å by på gjesteartister.

– Å lage dette albumet ga meg et sted å drømme og finne flukt i en skummel tid for verden. Det tillot meg å føle meg fri og eventyrlysten i en tid da lite annet beveget seg, sa Beyoncé da hun slapp «Break My Soul». (NTB)

