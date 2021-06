– Det fins nok en del karrierejegere i norsk partipolitikk, men vi har sjelden sett noe så kynisk som Sylvi Listhaug. Fra første dag har hun tråkket på hva og hvem som helst for å komme seg opp og fram. Listhaug er en politisk pyroman. Hun vil sette fyr på hva som helst, så lenge hun tror flammene vil trekke oppmerksomhet og velgere til henne og Frp, skriver Magnus Marsdal i en e-post til Dagsavisen. Marsdal er leder for venstresidens tankesmie Manifest, og er helt åpen på at hans mål med sin nye debattbok «Listhaugs metode» er å stoppe høyrepopulismen generelt og Frp-leder Sylvi Listhaug spesielt.

– Denne boka er for folk flest. Folk flest stemmer ikke Frp. Jeg tør gå så langt som å tro at folk flest ikke kan fordra Frp. Derfor har jeg sett meg en smule lei på at Listhaug har så lett spill, sier Marsdal.

– Aggressiv lederskikkelse

«Ingen norsk politiker dyrkes med slik inderlighet som Sylvi Listhaug. Blant hennes 170. 000 følgere på Facebook hylles hun som en «stor velsignelse for landet», skriver Marsdal i boka, og viser til at hun av fansen omtales som «vår nye landsmoder», «Norges engel» og norsk politikks svar på Jeanne d` Arc. Selv sammenligner han henne med det han kaller andre karismatiske, høyrepopulistiske ledere i Europa, som Jörg Haider, Marine Le Pen og Gert Wilders, samt USAs tidligere president, Donald Trump.

– De såkalte høyrepopulistene har flere fellestrekk. Alle forsøker å forene lavtlønte og fattige velgere med bedrestilte borgere og forretningsfolk, med en retorikk som forener sprikende former for misnøye langs konfliktaksen «oss» mot «de fremmede». Alle peker ut minoriteter som samfunnsproblem, sier Marsdal til Dagsavisen.

– Alle angriper den politiske eliten for å la de fremmede herje fritt. Alle bygger karismatisk lederskap rundt en retorisk aggressiv lederskikkelse som liksom har en unik åndelig kontakt med hva den kuede majoritetsbefolkningen egentlig tenker og føler, mener han.

Dette er bare Marsdals måte å prøve å brunbeise Frp og meg. — Sylvi Listhaug, Frp-leder

Den frekke apekatten

Marsdal mener dessuten at Sylvi Listhaug ikke er mer unik enn noen av disse andre, og at også hun følger det samme retoriske mønsteret i tre akter: Først en aggressiv provokasjon, så offerposisjon, så en ny runde med aggresjon. Marsdal omtaler dette et «et politisk kampsportmønster med tre teknikker i fast rekkefølge», som han kaller Frekk apekatt, Uskyldig dådyr og Rasende løve. Den frekke apekatten sier noe provoserende, får oppmerksomhet, men blir så forvandlet til et Uskyldig dådyr: «Det var selvsagt ikke sånn jeg mente det! De andre er så slemme». I tredje fase blir dådyret en Rasende løve, som går løs på «den politisk korrekte eliten og det moralske meningspolitiet», som «forsøker å kneble annerledes tenkende til taushet», skriver Marsdal. Forlaget hans har sendt boka til Sylvi Listhaug, og slik tror Marsdal Listhaug vil reagere på den (forsøksvist gjengitt på hennes sunnmørsdialekt):

– Denne kan jeg besvare ordrett: «Ka en kommunist som Marsdal meina om Fremskrittspartiet e heilt uinteressant».

– Ganske uinteressant

Listhaug selv skriver i en e-post til Dagsavisen at hun ennå ikke har lest boka. Hun prioriterer heller å lese en bok om «Israel og hvordan det jødiske folket har blitt behandlet i årenes løp». Dagsavisen har gjengitt deler av innholdet til henne, samt Marsdals uttalelser. Slik reagerer Listhaug på å bli satt i samme bås som høyrepopulistiske ledere i Europa og USA:

– Denne hersketeknikken har venstresiden brukt mot Frp i alle år jeg kan huske. Nå er det meg de forsøker å stemple. Magnus Marsdal hører til langt, langt utpå venstresiden i norsk politikk. Hva han måtte mene om Frp er egentlig ganske uinteressant, selv om han har laget karriere på å late som han er ekspert på Frp. Dette er bare Marsdals måte å prøve å brunbeise Frp og meg. Det er ikke noe nytt, og har selvsagt ingen rot i virkeligheten, skriver Listhaug, som heller ikke er enig i at hun har en spesiell «metode»:

– Dette stemmer ikke. Min metode er å kalle en spade for en spade. Så er det enkelte som reagerer på det, men det får stå for deres regning, skriver hun, og legger til at hun ikke er provosert over debattboka.

– Det skal nok langt mer til for å trekke meg opp. Jeg får ta det som et kompliment at Marsdal som en fremtredende mann på venstresiden er så redd for meg at han bruker tid og energi på å skrive en bok om meg. Det er bra at jeg kan bidra til å sysselsette folk langt utpå venstresiden, sier Listhaug.

«Hun er farlig»

Et viktig poeng i Marsdals mange råd til venstresiden i debattboka, er at det ikke er lurt å gi Listhaug for mye oppmerksomhet. Men nå har han altså selv lansert en hel debattbok der hun er hovedpersonen, og der han kommer med krasse karakteristikker av henne som politiker. Hvorfor gjør han noe han egentlig advarer mot?

– Da Listhaug første gang ble statsråd tilbake i 2013 tenkte jeg: «Hun der er farlig, vi burde lage en bok om henne». Men så hadde vi mye annet å gjøre, så jeg sa til meg selv at: «Nei, det er best å ikke gi henne oppmerksomhet». Nå har nok dét toget gått, tror du ikke? sier Marsdal, ikke uten ironi.

Magnus Marsdal er forfatter og leder av tankesmien Manifest. (Gorm Kallestad/NTB)