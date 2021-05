Sylvi Listhaug valgt til ny leder i Fremskrittspartiet

– Jeg vil gjøre alt som står i min makt å bygge partiet videre og bygge oppslutning, lovet Listhaug i sin takketale.

Der takket hun først og fremst ektemannen Espen Espeset og foreldrene for støtten.

– Jeg skulle så gjerne ønske at dere var her sammen med meg for å dele denne begivenheten, sa Listhaug på det digitale landsmøtet, der applausen ikke kunne høres.

[ Siv Jensen i sin siste tale som partileder: – Kampen er ikke over ]

Frittalende

Listhaug overtar roret etter Siv Jensen, som har ledet partiet i 15 år.

44-åringen fra Ørskog på Sunnmøre er dermed den andre kvinnen i rekken som blir leder i Fremskrittspartiet, som for øvrig har flest menn både blant velgere og politikere.

Listhaug har vært første nestleder i Frp siden 2019 og har en lang politisk karriere bak seg, med i alt fem ulike ministerposter i de sju årene Frp satt i regjering. Da partiet gikk ut av regjeringen i januar i fjor, gikk hun tilbake til Stortinget.

Listhaug har blant annet markert seg som en ivrig kriger mot innvandring og for ikke å være redd for å ta i bruk kraftuttrykk som «imamsleiking» og «hylekor» i den offentlige debatten.

I 2018 måtte hun gå av som justisminister og komme med en beklagelse fra Stortingets talerstol etter et Facebook-innlegg der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

[ «Kamp mot voldelige ideologer er ikke en hersketeknikk. Kan det være så – unnskyld språket, igjen – jævlig vanskelig å forstå?» ]

Rendyrke Frp-profilen

I et intervju med NTB før helgen lovet hun å ikke bli mindre frittalende framover. Derimot vil hun rendyrke Frps profil og skjerpe politikken betydelig på flere områder.

På søndag vil landsmøtet etter alle solemerker blant annet vedta en ny og langt strengere asylpolitikk.

Opptakten til landsmøtet har imidlertid vært lite lystig for Listhaug: Uro i partiet og beskyldninger om lav takhøyde, lokale utmeldinger og svake meningsmålinger er blant tingene hun må håndtere framover.

Ifølge målingene ligger Frp an til å gjøre sitt dårligste valg siden 1993 i høstens stortingsvalg.

[ «Anders Lange må snu seg i graven når en kvinne erstatter en kvinne som partileder» ]