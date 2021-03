Sånn var 2020: «Grått, trist og foran dataen»

«Årets bilde er et unikt bilde som skildrer den universale følelsen av året 2020: Grått, trist og foran dataen» skriver juryen i Pressefotografenes klubb. I kveld ble den prestisjetunge prisen Årets bilde delt ut, og fotograf Knut Egil Wang gikk helt til topps.

Bildet kommer fra serien «Stillstandsrapport. Bilder fra Oslo i den underlige koronatiden», og er tatt ved Frognerseteren 5. april. Det er en del av Knut Egil Wangs fotoprosjekt om koronatiden i Norge, og ble publisert i Morgenbladet lille julaften. Serien vant i klassen «Dokumentar Norge», og dette enkeltbildet vant altså selve Årets bilde-prisen.

Årets bilde snakker til noe dypere i oss —

«Man kan se seg selv i den anonyme personen som er avbildet, en person som rommer hele den absurde tomheten, depresjonen og tristessen som samlet utgjør koronaåret» skriver juryen, og konstaterer:

«Årets bilde er et ikon for, og snakker til noe dypere i oss som beskriver denne tilstanden som har vært mer eller mindre permanent siden 12. mars i fjor – på hjemmekontorene, på hjemmeskolen, i det private og det offentlige, det fysiske, sosiale og det medmenneskelige.»

Knut Egil Wang fotograferer for det nordiske fotobyrået Moment, og har tatt en rekke priser i årets bilde-kåringene tidligere, men dette er første gangen han vinner hovedprisen.

Årets nyhetsfoto - «et bilde for historiebøkene»





Årets Bilde 2020 Oslo 20200312. Bildet kan kun brukes i omtale av Årets Bilde 2020 Årets Bilde 2020 1. pris Nyhet Norge TITTEL: Statsministerens korona-år Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bent Høie møter i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser morgenen 12. mars i Helsedirektoratet. Samme dag blir Norge stengt ned på grunn av den raske spredningen av Korona-viruset. – I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet, sa Solberg. Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten / NTB (Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten/NTB)

Årets nyhetsbilde ble dette, tatt av Martin Slottemo Lyngstad for Aftenposten, 12. mars 2020 kl 12.01, i Helsedirektoratet. Erna Solberg og Bent Høie møter i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser:

«Bildet representerer det absolutt største som skjedde i fjor. Dette er ett minutt over tolv, øyeblikket Norge stenger ned. Bildet har en nerve i seg hvor man ser det politiske lederskapet off guard, på en måte man ikke har gjort før eller siden koronapandemien kom til Norge. Et bilde for historiebøkene» skriver juryen i sin begrunnelse.

Årets portrett: «Teppefall»





Årets Bilde 2020 Oslo 20201109. Bildet kan kun brukes i omtale av Årets Bilde 2020 Årets Bilde 2020 1. pris Portrett Tittel: Teppefall Hilde Brinchmann er regissør og kunstnerisk leder for Tigerstadsteatret. Fredag 6.november, – samtidig som Raymond Johansen besluttet å innføre en sosial nedstenging av Oslo – hadde de premiere på den interaktive ungdomsforestillingen «Jungelen» på Oslo Nye Trikkestallen. Det ble premiere og teppefall samme dag. (Marte Vike Arnesen/NTB)

Flertallet av vinnerbildene i de 11 fotoklassene hadde koronapandemien som tema.

I klassen portrett vant dette: «Teppefall» av Marte Vike Arnesen.

Det viser regissør Hilde Brinchmann, som hadde premiere med teatergruppa Tigerstadsteatret på Oslo Nye Trikkestallen fredag 6. november - og måtte stenge ned samme dag.

«Man ser melankolien i blikket hennes. Alt stenges ned og det synes i bildet. Scenen hun sitter på ble revet. En soleklar vinner» mener Årets bilde-juryen.

Dagsavisen skrev om Brinchmann og forestillingen her:

