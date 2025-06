Selvsagt er jenter fritt vilt

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Interessen for din datters kropp. Slik muliggjør Sverige seksuelle overgrep mot jenter». Det er tittelen på en rapport fra den svenske tankesmien Tiden som ble publisert i mai.

Utgangspunktet for rapporten er at stadig yngre jenter utsettes for seksualisert vold, og at flertallet av jentene blir utsatt for en eller annen form for seksuelle overgrep innen de fyller 18.

Hvis du er forelder til en jente, må du være forberedt på at hun vil bli utsatt for seksuelle overgrep eller krenkelser.

En rekke faktorer er med på å tilrettelegge for dette: Digitaliseringen har ført til en større utbredelse av seksuelle overgrep. Sosiale medier spiller en stor rolle her. Både jenter og gutter eksponeres for bilder og innhold som seksualiserer kvinner. For eksempel er lettkledde influensere med på å normalisere et kropps- og utseendefokus som gjør jenter usikre på seg selv.

De sosiale mediene tjener penger på denne usikkerheten. I boka «Careless People» forteller tidligere Facebook-ansatt Sarah Wynn-Williams om hvordan Facebook og Instagram målrettet reklame for skjønnhetsprodukter mot 13-17-åringer. Hun kaller dette for emotional targeting, fordi hensikten var å tilby reklamen på tidspunkter der ungdommene var følelsesmessig sårbare eller usikre på sin egen kropp og utseende.

I den svenske rapporten pekes det på en sammenheng mellom objektiviseringen av kvinnekroppen og overgrep. Og: Når gutter ber om og jenter føler seg presset til å sende nakenbilder, henger dette sammen med påvirkningen fra influensere i sosiale medier.

Digitaliseringen har også gjort porno lett tilgjengelig, og mange har uttrykt bekymring over at porno former ungdommers forventninger til hva og hvordan sex skal være. Snittalderen for når skandinaviske gutter begynner å se porno er 11,5 år. Selv «mainstream-porno» er gjennomsyret av menns vold mot kvinner og normalisering av overgrep. Forfatteren av den svenske rapporten mener at vi som samfunn har akseptert at unge gutter utsettes for og internaliserer det synet på kvinner og vold som pornoen viser.

Antifeminisme er utbredt på nett og i sosiale medier, i den såkalte mannosfæren. Her kommer det til uttrykk en type maskulinitet som går ut på å snakke ned eller krenke kvinner. Denne machokulturen påvirker holdningene til unge gutter og menn – og normaliserer kvinnefiendtlige holdninger.

«Sverige er best i verden på kvinnehat», hevder rapporten, og viser til en undersøkelse av de største incel-forumene, der svenskene er på toppen i andel brukere. Norske menn er dessverre ikke så mye lenger ned på lista. I to av verdens mest likestilte land er det nå en økende andel unge gutter som mener at likestillingen har gått for langt, samtidig som færre unge kaller seg feminister.

Rapporten tar utgangspunkt i Sverige, men mange av faktorene den peker på, er like aktuelle i Norge. Det er i hvert fall ingen grunn til å tro at det er bedre her. Les bare hva Cajsa Antonie Olaisen Strønen skrev på NRK Ytring i april: «Allerede som 15-åring fikk jeg sexmeldinger hver eneste dag. Gutter i klassen min beskrev alle mulige seksuelle ting de ville gjøre med meg.» Guttene kommenterte klærne og kroppen hennes, og sendte henne pornofilmer.

«Jeg trodde det var sånn det var å ha guttevenner. At jeg ikke fortjente respekt hvis jeg ikke var ‘digg nok’», skriver Olaisen Strønen. Hun forteller at hun senere skjønte at det hun opplevde på ungdomsskolen, «bare var starten. En forsmak på hva du må forvente som kvinne i dag». Tittelen på teksten hennes sier det meste: «Jenter er fritt vilt».

Det virker nærmest sånn at hvis du er forelder til en jente, må du være forberedt på at hun vil bli utsatt for seksuelle overgrep eller krenkelser. Samtidig antar jeg at ingen gutteforeldre har lyst til at sønnene våre skal ende opp som overgripere.

Og selv om vi foreldre åpenbart har et ansvar for å lære barna våre om likestilling, grenser og samtykke, må problemet med seksuelle overgrep løses på samfunnsnivå. For det er altså strukturer i samfunnet som muliggjør overgrepene.

Den svenske rapporten foreslår en rekke løsninger, blant annet å forby tilgang til porno for barn, utvikle en nasjonal strategi for å forebygge seksuelle overgrep, forby reklame som objektiverer kvinner, øke kunnskapen om jenters utsatthet for seksuelle overgrep, forbedre seksualundervisningen og innføre aldersgrense på sosiale medier.

Det er også viktig å gjøre barna våre motstandsdyktige mot skadelige kjønnsnormer. På svensk bruker man et ord som i liten grad har fått feste i norsk språk: genus, altså sosialt kjønn. Det behøves (mer) genuskunnskap i skolen, nettopp for å skape en bevissthet om hvordan gutter og jenter møter forventninger fra samfunnet basert på kjønn. Dette er et viktig verktøy i bekjempelsen av seksuell vold mot jenter, konkluderer rapporten.

Det finnes både gutter i skolegården og fremmede menn på internett som er interessert i din datters kropp. Det finnes sterke markedskrefter som tjener penger på hennes sårbarhet, og som er med på å gjøre henne utsatt for seksuelle overgrep. Hun er fritt vilt.