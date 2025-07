De økonomiske forskjellene mellom folk er økende, skriver du i boka di. Hva er dette et tegn på i samfunnet vårt?

– Det er et tegn på et samfunn i endring, som vi bør ta på alvor. Vi har lenge vært et samfunn kjent for små forskjeller her i Norge, med mange positive konsekvenser som at vi løser ting sammen. Når de økonomiske forskjellene øker, øker også avstanden mellom folk. Da blir det vanskeligere å løse ting sammen. Jeg vil stoppe dette før avstanden blir altfor stor, ellers blir dette mye vanskeligere å snu.

Hvorfor er dette så farlig og hva legger du egentlig i ordet «farlig» i denne sammenheng?