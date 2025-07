Aksjon for borgerlig valgseier stanser anonyme donasjoner til Frp

Før den nye partiloven trådte i kraft 1. juli, mottok Fremskrittspartiet ti millioner kroner fra foreningen Aksjon for borgerlig valgseier. Jonas Been Henriksen / NTB

I juni stemte Stortinget for at det ikke lenger skal være lov å donere penger anonymt til politiske parti. Den eneste som stemte imot var Fremskrittspartiet (Frp).

Endringen i partiloven trådte i kraft 1. juli.

– Nå kan vi ikke gi penger lenger, sier styreleder Finn Helge Tolpinrud i Aksjon for borgerlig valgseier (ABV), til VG.

Han forklarer at det var på grunn av lovendringen at ABV ga ti millioner kroner til Frp i midten av juni, før loven trådte i kraft. Årsaken til at de ikke kan donere mer, er at pengene kommer fra anonyme bidragsytere som ønsker å forbli ukjente.

– Det er fordi at noen velger å ikke stå fram, fordi de blir hetset av sosialistene for å gi penger til de borgerlige partiene, sier Tolpinrud.

Til VG omtaler han den nye lovendringen som «blodig urettferdig», og han viser til at Landsorganisasjonen (LO) får gi støtte til Arbeiderpartiet.