Løft musikerne!

Hege Bae Nyholt.

Enten vi har det på øret, hører det på bussen eller ser det på konsert, er det én ting som er sikkert: De fleste av oss hører på musikk hver eneste dag. Likevel får ikke de som spiller musikken nødvendigvis nyte godt av det.

De siste åra har prisene på strøm, mat, bolig og renter økt mye. Folk med helt vanlige jobber sliter med å få endene til å møtes. I musikkbransjen jobber mange frilans, prosjektbasert og med få eller svake ordninger ved blant annet sykdom og pensjon.

Forskjells-Norge vokser hver dag, og musikerne sitter ofte igjen med lite av de verdiene de skaper.

Derfor vil Rødt både ha flere arbeidsstipender til musikere, øke flere stipendsatser og øke tilskuddsordninger i Norsk kulturfond. Til dette og midler til oppstart av en ny kunstnerallianse for musikere, setter vi av nesten 130 millioner kroner ekstra i vårt alternative statsbudsjett.

Og ekspertene er samstemt med oss. Musikklandet, en offentlig utredning som har kartlagt hele det norske musikklivet, ble overlevert til regjeringa nylig. For å sikre musikernes framtid og mangfoldig musikknæring, anbefaler rapporten å styrke offentlige tilskudd, ha langsiktige bevilgninger og en tydelig kulturpolitikk.

Jeg er glad for at Rødts politikk og rapportens oppfordringer er på linje.

Før høstens valg og i en langt på vei markedsdiktert bransje, er kulturlivet under press. Dersom høyresida vinner fram, vil det være en katastrofe for musikere og kulturarbeidere.

FrP vil blant annet skrape Norsk kulturfond for 500 millioner kroner og kutte tilskuddet til musikk- og sceneinstitusjonen med den samme summen. Kutt i stipender og andre ordninger for musikeres trygghet kommer i tillegg.

Høyre vil også kutte til beinet. De velger å skjære ned kultur- og likestillingsfeltet med til sammen over 350 millioner kroner. Det er nesten den samme summen Rødt øker kulturfeltet med.

I et borgerlig samarbeid vil offentlige støtteordninger for arbeiderne måtte vike for gaver på nåde fra rike og for en global markedsutvikling preget av maktkonsentrasjon og egeninteresse.

Med dagens ordninger lever musikere under svært ulike forhold, ofte avhengig av hvilken sjanger eller instrument de spiller og om de jobber under en institusjon, i et band, frilans eller på prosjekter.

Men mange opplever stor økonomisk usikkerhet med lav eller ustabil lønn. Musikere, i likhet med andre kunstnere, har ofte lavere inntekter enn andre som har like lang utdanning.

Et sterkt kulturliv er en forutsetning for et levende samfunn. Et profesjonelt musikkliv med gode arbeidsvilkår er grunnmuren for gode musikkopplevelser, og statens støtte er avgjørende.

Musikernes vilkår må styrkes, ikke plukkes fra hverandre.