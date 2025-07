FN-rapportør ber verden kutte båndene til Israel

FN-rapportør Francesca Albanese ber verdens land innføre våpenboikott og kutte økonomisk samarbeid med Israel. Torsdag la hun fram sin seneste rapport.

FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene Francesca Albanese under en pressekonferanse i København i februar i år. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix via AP / NTB

Verden