Det burde flaske seg

Norge risikerer å bli pålagt det gamle systemet med øl og brus på glassflasker og tykke plastflasker. Altså flasker som vaskes og brukes om igjen. Dette vil gi utfordringer og store merkostnader for hele verdikjeden, fra butikk til bryggeri. Kostnader som i neste ledd blir veltet over på forbrukerne.

EU er nemlig i ferd med å innføre et nytt system, mer tilpasset situasjonen ellers i Europa enn den norske. Kravet er at 10 prosent av emballasjen for øl og brus skal leveres i ombruksflasker. Dette skal være på plass innen 2030. Det settes også som et mål å ha 40 prosent ombruk i 2040.