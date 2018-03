Innenriks

Av: Sofie Prestegård

– Av og til er det lurt å ta to skritt tilbake, skape ro og samle troppene i stedet for å presse gjennom et ja, sier Ap-veteran Thorbjørn Berntsen til Dagsavisen.

Han mener at Acer-konflikten i Ap er et eksempel på en slik sak.

LO valgte å si nei til norsk Acer-tilknytning nå. Også i Ap har det vært steile fronter.

Senest dagen før saken skulle opp til avstemning i Stortinget gikk tidligere nestleder i Trond Giske ut i Trønder-Avisa og sa at hans råd til partiet var å si nei til EUs tredje energipakke og Acer. Også Aps Martin Kolberg var blant dem som rådet partiet til å si nei. 26 representanter var for og 18 mot da saken ble behandlet internt i partiets stortingsgruppe.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet er også et flertall av Aps fylkesledere skeptiske, over 100 ordførere har i et opprop sagt nei til Acer. Det samme gjør partiets ungdomsorganisasjon AUF.

– Å ture og kjøre på kan ofte skape mer splid, i en situasjon hvor vi trenger mer enn noen gang å stå samla, sier Berntsen.

Han sikter til en fortsatt krevende situasjon for Ap på målingene, og at en del av lærdommen etter valgnederlaget i fjor høst har vært at oppslutningen blant LOs medlemmer og tilknytningen til fagbevegelsen bør styrkes.

– Nå må vi bygge tillit i det tradisjonelle grunnfjellet vårt og sørge for å ha viktige støttespillere med oss, understreker han.

At saker om Norges forhold til EU skaper strid i Ap og på venstresiden er ikke noe nytt, påpeker Berntsen, som selv var en av de fremste i kampen mot norsk medlemskap i EU. Men akkurat Acer er han ikke sikker på om er så ille.

– Både Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide er oppegående politikere, og dette er en sak som typisk kan bli preget av overdrivelser. Derfor er ikke jeg så sikker på om det er så stor grunn til å frykte Acer. Jeg mener likevel det ville vært klokt å rygge, gjøre et politisk arbeid og kommet fram til et mer omforent standpunkt i saken, sier han.

Støre: Flertall er flertall

Etter en nesten fem timer lang debatt stemte Stortinget i går kveld for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Som varslet fikk regjeringspartiene støtte fra Arbeiderpartiet og MDG og sikret dermed flertall for forslaget, skriver NTB.

Støre var ikke med på stortingsdebatten, men overfor NTB kom han med et klart budskap til kritiske røster i LO, AUF og på grasrota i eget parti:

– Arbeiderpartiet ville ikke inngått en avtale som svekket nasjonalt eierskap, suverenitet og styringsrett over våre naturressurser.

Ap-lederen viser også til det han mener har vært en god prosess i partiet.

– Det var en grundig og opplyst debatt, og et flertall gikk inn for vedtak. Et flertall er et flertall. Å utsette denne saken ville ha bidratt til mer usikkerhet og ytterligere mobilisere dem som er motstandere av EØS-avtalen, sier Støre til NTB.

Dagsavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Støre til denne saken.