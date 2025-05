Såmmå å hæn er hen i væla. Eldar Vågan trives best vest.

Men hvor blir det av Eldar Vågan, da? Sola steker fra skyfri himmel her ute ved flytårnet på Fornebu. Det er legenden sjøl som har foreslått møtestedet, men nå er det nærliggende å tro at den aldrende rockestjerna har glemt av hele intervjuavtalen. For kafeen er stengt og klokka tikker, mens Vazelinas gjennombruddslåt «Gi meg fri i kveld», begynner å surre i bakhodet. Ja, det er han som sitter der på trappa og venter på a Marta, den ble vel nærmest en landeplage da den gikk høyt til topps på både Norsktoppen og VG-lista sommeren 1980. Det var en frisk tolkning av Lee Dorseys «Ya ya». På Totendialekt. Vazelina Bilopphøggers hadde funnet suksessoppskriften og de ble rockestjerner nærmest over natta. Uansett. «Je veit om et fint stelle» sa Eldar Vågan i telefonen forrige uke, samtalen gikk omtrent slik.

– Å er det du vil spørja meg om, da?

– Det er et portrett, så det blir hele livet, egentlig.

– Nei, dæ bli vanskelig.

– Å?

– Jeg er egentlig en tegneseriefigur, jeg.

– Hæ?

– Jeg vil gjerne beholde litt av det mytiske fra Vazelina, skjønner du.

– Ok, det er greit. Men kan jeg komme hjem til deg?

– Nei, dæ bli vanskelig. Eneste bladet jeg har sluppet hjem, er Amcar-magasinet.

– Skjønner. Jeg kan kanskje bare ta Gjøvikbanen oppover mot Toten da, og så finner vi et sted?

– Je har pendle’ Toten-Oslo sia en og åtti, je. Bodd i Bærum fra 1995. Men je veit om et fint stelle. På Fornebu. Der er det god parkering, også.

– Ja, du kommer vel med en fin bil?

– Je kjem mæ et eller anna.

Og nå durer mobilen nedi veska mi.

– Det er Eldar Vågan, ja. Je trur du er på feil stelle.

– Flyplasskafeen på Fornebu?

– Sjøflyhavna, sa je. Har du bil?

– Nei, jeg kom med taxi …

Det blir stille i andre enden. Man kan nesten høre oppgittheten i stemmen fra mannen som har kjørt bil siden han sto for presten i kjørkja heme på Toten for ganske nøyaktig femti år siden. Han som kjøpte sin første bil det samme året, en blå og hvit Opel Rekord 62-modell, for 250 kroner, og siden den gang har mannen eid så mange kjøretøy at han har mista oversikten over antallet for lenge siden. Eldar Vågan har skrevet reine kjærlighetslåter om bilene sine. Cortina, cortina, for eksempel, hun som er så fin med brune fregner som krokanis. Traktor med henger, den kjenner alle. En lada med rådebank. Og en stor sølvgrå lastebil. Aka septikbil. Musikkvideoen anbefales. Men tilbake til Fornebu.

– Je får komma og hente deg.

Kun minutter senere kommer en rød Alfa Romeo 99-modell seilende inn på parkeringsplassen. Eldar Vågan bak rattet med svarte støvletter på pedalene. I trange olabukser, mørkeblå skjorte, Levis skinnjakke, mørke solbriller og vasskjemma sleik. Den er blitt helt grå nå. Bart, sjølsagt. Den sparte han til som 16-åring, i vinterferien 1977 var den endelig på plass. Nå er den grånet den, også. Med et glis rundt kjeften svinger Vågan inn foran meg og ruller ned vinduet. Heldigvis er ikke totninger kjent for å være langsinte, da må det alvorligere saker til. Men det kommer vi til senere.

– Mornings! Je skjønte dæ var no gæli. Du kan bare legge tinga dine baki.

Vågan nikker mot baksetet, som allerede er overfylt med gitarkasser og håndbagasjekofferter.

– Har du vært på reise?

– Ja. Bilutstilling i Trondheim spektrum. Det var trøndere 360 grader rundt meg hele tida. I to døgn. Da vart je slitin i huggu. Hahaha! Men jeg har aldri fått meg så mange gode kamerater på rekordtid.

– Jeg får visst ikke opp døra …

Vågan må ut av bilen og trykker lett på håndtaket.

– Unnskyld, altså! Jeg er i hvert fall fra riktig side av Mjøsa.

Totningen ser ikke synlig imponert ut.

– Østsida eller vestsida?

– Eh. Vestsida?

– Du veit den riktige sida nå er oppå? Jeg lagde ei låt sammen med Sigbjørn Johnsen om det.

– Den om Innlandet midt i væla, ja. Ble du litt lei deg av kommunesammenslåinga?

– Det er jo ganske intetsigende det navnet. Men jeg bryr meg ikke så mye om det. Jeg er mest interessert i å stå på ei scene og spelle, jeg.

(Hilde Unosen)

---

ELDAR VÅGAN

Født 30. august 1960.

Oppvokst på Kapp på Toten med storebror Bjørn og lærerforeldre.

Bosatt i Bærum på 30. året med kona Ellen Bjørnstad. To voksne sønner.

Gitarist. Låtskriver. Vokalist. Humorist. Produsent. Skuespiller. Spiller også en hel rekke andre instrumenter.

Kunstner og illustratør. Nettopp avsluttet utstillingen «Eldar Vågan i flass og ramme!» i samarbeid med Kongsvinger kunstforening.

Startet karrieren som 16-åring i progrockbandet Baiage fra Toten.

I 1980 debuterte Vazelina Bilopphøggers på NRK med gjennombruddslåta «Gi meg fri i kveld» – med musikkvideo filmet i Paulsens bilopphøggeri.

Vazelina spilte rollene som «Snekkersvekara» i Alf Prøysens «Trost i taklampa» på Det Norske Teatret i 1985.

Vazelina Hjulkalender gikk på TV2 i desember 2000.

Vågan danset seg frem til en respektabel 4. plass. i «Skal vi danse» 2012.

Var med på «Hver gang vi møtes» i 2017.

Har gitt ut tre soloalbum.

I 2020 la Vazelina Bilopphøggers opp. Da billettene til avskjedskonsertene i Oslo Spektrum ble lagt ut for salg, var det utsolgt på 3 minutter og norsk salgsrekord.

Eldar Vågan har mottatt en rekke priser.

Har også en stor fin pokal fra Rally Norge 1992.

I 2019 kjøpte Vågan Ihle skole på Vestre Toten, der han i dag driver kulturhus.

Eldar Vågan Trio spiller på musikkfestivalen OverOslo 19. juni.

Kilde: Wikipedia

---

Han kunne ha bygd seg et hus på feltet, fått seg en Ford Granada, bikkje, kjerring, unger, fulgt strømmen, slik som folk gjør. Men den lille blyge guttungen som smiler så forsiktig med tversoversløyfe på det svart-hvite barnebildet, han ville det annerledes. Han som var lærer- og rektorsønn, han som satt med bilblader og smørpapir og dro blyanten over strekene, han som fikk pianotimer av Nelly Gaarder på Toten som femåring, og som viste seg å ha et usedvanlig godt gehør. Han som spilte cello i symfoniorkesteret mens han smugkikket på jentene, han som skulle lage seg gitar på sløyden, bare fordi han så absolutt ville spelle Sylvia av Focus. I F-dur.

Han, ja. Han skulle ut i væla.

Eldar Vågan. Legenden fra Kapp. Gitarist, tekstforfatter, tegner, skuespiller og humorist. Bil- og tekniske apparater-entusiast. Han som startet karrieren allerede som 16-åring i progrockbandet Baiage, og deltok på NM i Rock med leopardpels på kragen og kne-sving i begge beina. De vant ikke, men gjorde seg bemerket, ja. Musikken var hard, stilen hardere.

Eldar Vågan 1979. Cover til EP Bayage x 4. Fotografen syntes han så ut som George Harrison ... (Per Borglund)

Det lange håret var allerede på plass. Barten ble fyldigere. Og så fikk Eldar Vågan seg sommerjobb på bilopphoggeriet. Ja, nettopp, bilopphoggeriet til Arnulf Paulsen.

– Høggern hadde kjørt bussen til Baiage, så jeg kjente han fra før. Han var første mann på Toten med langt hår!

– Hva gjorde du der?

– Slike ting som man gjør i et bilopphøggeri.

– Ja?

– Skrur ut deler, tar telefoner.

– Arnulf Paulsen har sagt at du sto mest og skrev tekster på bildører og pansere?

– Ja, ja, det er nå liksom blitt en replikk, det da. Men får jeg en idé, så er det greit å få skrevet den ned. Sporenstreks. Det uttrykket hørte jeg på radioen i dag, det var lenge siden jeg hadde hørt. Og helvetes latsvålk, det var det en kamerat som sa her om dagen.

– Er det totning?

– En bruker det i hvert fall oppi flatbygden. Slike uttrykk hører du ikke her i området.

– Men hvordan kom du på at du skulle oversette kjente låter til totning?

– Vi hadde fest i romjula heme hos Paulsen. Og Paulsen hadde trommesett – og en kassett med Rock Billy Boogie med Robert Gordon. Det ble en åpenbaring for meg. Det var fra Amerika, det var New York, det var opprørsk. Det var ikke Frankie Valli og Grease. Det var femtitalls rock and roll-musikk, men spelt på en tøff og hard måte. Og slik ville je spelle!

– Men dialekta da?

– Jo, jeg merka meg at det ble mye bedre respons blant julebukker og andre tullebukker da jeg begynte å oversette tekstene til totning.

– Er det sant at du bare fant på bandnavnet i farta da du skulle melde dere på NM i Rock?

– Ja, ja, det var i 1980, vi hadde verken navn eller fast besetning. Jeg hadde lest at Grease het Vaselina i spansktalende navn, det syntes jeg hørtes tøft ut. Men så ble det så stille i andre enden av røret. Da slang jeg bare på bilopphøggers. Hehe.

– Og stilen, med spelledress og hatt?

– Det var et opprør. Vi gutta kom fra Kapp og Raufoss, industriplasser på Toten. Vi hadde stutte skinnjakker og polyesterbukser og høge hæler. Hippiegenerasjonen med kaftaner og fotformsko, eller sandaler, nei, å se ut som en nyutdanna lærer fra Notodden, det var helt ute for oss. Hahaha.

Eldar Vågan Baiage 1978. Fra venstre Eldar sjøl, Hallgeir Brumoen, Bjørn Berg, Jan Erik Dammerud, Henning Hoel og Bjørnulf Dyrud. Sannsynligvis tatt på dassen på Lena videregående. (Trond Amlie)

Eldar Vågan småflirer i kjent stil over det høye rekesmørbrødet. Vi er kommet oss til riktig sted, Sjøflyhavna Kro, og Vågan har allerede fortalt meg hele historien til Sjøflyhavna og søskenbarnet som var flyger og forlova seg her nede ved Oslofjorden.

– Jeg fikk sitte på med han fremme i cockpiten noen ganger.

– Har du kjørt småfly selv?

– Ja, og det vil jeg helst slippe. Men det er fint å sitte her om kvelden og se utover. Det er nesten en hemmelig plass.

– Får du sitte i fred da?

– Ja da.

– Men etter at du var med på «Skal vi danse» og «Hver gang vi møtes», så skulle alle ta selfier med deg?

– Ja, det er jo i litt nyere tid, det. Det er selfier i hytt og vær. Du får telefonen mellom trynet og halvliter'n hvis du er ute på byen. Men det bryr meg ikke så mye, det er godt ment. Før skulle unga ha autograf.

– Det er det slutt på?

– Det er en og anna som kommer med et papir. Og det er lurt, for da får de ofte ei lita tegning, også.

– Jeg leste at du ringte og snakket med alle som hadde kjøpt bilder av deg, etter at du hadde kunstutstilling i Kongsvinger?

– Ja, det gjorde jeg. Når jeg selger et bilde, så er det mange som ber om en kommentar, om jeg kan skrive noe som står i stil til bildet. En one-liner. Men i Kongsvinger ble det så mye trafikk, jeg rakk ikke alle under utstillingen. Så jeg måtte jo sette meg ned da, og ringe dem opp, ikke all tok telefonen med en gang heller. Det vart veldig mye jobb!

– Tegner du hver dag?

– Ja. Jeg tegner og øver hver dag. Det er en livsstil det.

– Når oppdaget du at du var god til å tegne?

– Far og mor var lærere, så det var vel dom som oppdaga det.

– Husker du at du fikk kommentarer på tegningene dine?

– Ja, til lærernes store fortvilelse satt jeg alltid og tegna. Men når jeg så tegninga etterpå, husket jeg hva læreren hadde sagt i timen. Blant annet tegna jeg Elvis i religionstimen, da læreren snakka om den såkalte helvetesdebatten med Ole Hallesby i 1953. Jeg er nok den eneste gutten i klassa som fortsatt husker det.

Eldar Vågan Eldar Vågan fikk klassisk pianoundervisning allerede som 4-5-åring. – Det hadde jeg bare godt av. (privat)

Han vokste opp på Kapp på 60- og 70-tallet, med Mjøsa som nabo og storebror Bjørn og lærerforeldre. Far Jostein og mor Martha.

– Hvordan var det å gå på skolen når faren din var rektor, og moren din var lærer?

– Det gikk veldig greit. Det var jo barneskolen.

Familien bodde i en nyrestaurert leilighet i det gamle skolebygget fra 1919, på Bjørnsgård skole på Østre Toten. Det skulle bli skjebnesvangert.

1. desember 1971 brant hele skolebygget ned til grunnen. Familien Vågan mistet alt de eide den dagen. Eldar sjøl var 11 år gammel.

– Det var en dramatisk episode. Ja, jeg mistet lekene mine, og det er harmelig at alle fotoalbumene er borte, men det kunne gått skikkelig gæli. For det gikk jo bra, ingen døde.

– Men mistet dere alt?

– Ja, det var bare noe småtteri som var igjen.

– Du har sagt du ikke er typen til å bli traumatisert?

– Nei, jeg synes ikke synd på meg selv.

– Nei, men en sånn hendelse kan ha satt seg i kroppen?

– Ja, det er klart. Jeg bor i et gammelt hus sjøl, så jeg er nøye på at det elektriske anlegget er i orden.

Eldar Vågan blir med ett opptatt med rekesmørbrødet sitt. Det tygges og tygges. «Totningen holder helst følelsene sine for seg selv», sto det i Norges største avis for noen år siden. Så vi lar det ligge.

– Var foreldrene dine fra Toten?

– Mor var født der, ja. Far var østerdøl.

– Lengter du noen ganger hematt til Toten?

– Ja, det er klart.

Vågan lysner opp.

– Men je har jo et feriestelle der.

– Å, er det småbruk med 15 mål og solskinn, sånn som du synger om på det ene soloalbumet ditt?

– Ett og halvt mål. Det får holde. Med Totens fineste utsikt. Den første sommeren da jeg sto på stægan oppetter husveggen, sakket alle bilene farten forbi huset for å glåme. Å nei, tenkte jeg, er det slik det er blitt?

– Ja, sånn er det vel å være kjendis.

– Men så var det bare fordi dom også skulle se på utsikta. Hahaha!

– Skuespiller Maria Kristine Hildonen er fra Raufoss, og har sagt at janteloven står sterkt på Toten. Har du kjent på den?

– Nei. Men det skjønner jeg godt. Å komme fra industriplasser som Raufoss og Kapp, og så drive med noe så useriøst som å være skuespiller?

Han tar en slurk av rødcolaen på bordet.

– Men du vet, vi var opprørere vi. Dom kunne si hva dom ville. Vi var et rockeband. Og vi kunne kanskje se ut som tullinger. Men det var nøye planlagt. For det verste vi kunne tenke oss, var å se ut som de hippiene med kaftaner og sandaler.

Eldar Vågan skratter ved tanken.

– Men det holdt jo ikke å bare se ut som gitaristen i Uriah Heep og Deep Purple. Jeg måtte lære meg å spelle, det måtte jo bli riktig.

– Kommer du fra en musikalsk familie?

– Ja, jeg gjør vel det. Jeg har godt gehør jeg, da vet du. Jeg spilte piano fra fire-femårsalderen. Klassisk pianomusikk. Men jeg fikk utfolde meg sånn ellers, så det hadde jeg nok bare godt av.

- Du spiller cello, også?

– Ja, jeg speller alle slags type musikk, jeg.

– Er det egentlig noe instrument du ikke kan spille?

– Ja ja. Akkurat blåseinstrumenter har jeg ikke fingra så mye med. Men jeg kan få lyd i en saksofon, eller en klarinett. Og må jeg spille saksofon i morra, så hadde jeg vel fiksa et eller annet riff. Men det har jeg ikke noe snøring på, altså.

– Har du absolutt gehør?

– Nei. Men jeg kan sikte meg inn på en toneart hvis jeg får noen sekunder på meg.

Vågan stopper opp for å lytte til den intetsigende bakgrunnsmusikken fra høyttalerne i taket.

– Den låta der går i F-dur. Men det å ha absolutt gehør kan være litt ugreit også.

Nå starter Vågan på en forklaring om stemming, og stemmetoner og ulike svingninger og blåsere som presser tonene sine, så en tilnærmet tonedøv journalist mister helt tråden.

– Han Wolfgang Plagge har dosert mye rundt de greiene der. Det kan bli fryktelig gæli. Og jeg skjønner hva han meiner.

Vågan tenker seg om.

– Det var en gang vi skulle spelle ute, på en avslutning i et skianlegg på Vestlandet. Og så fikk vi during i bassanlegget. Vi tenkte vi fikk prøve å spelle likevel.

– Men den 50 hertz-svingningen, den lå tett oppunder det som er en riktig, rein tone. Men ikke helt.

– Jaha?

– Så alt låt feil. Det var umulig å spelle.

– Oi, shit, hva gjorde dere da?

Eldar Vågan svarer så rolig og nedpå som bare en kar fra minst to generasjoner innlandet kan.

– Nei, vi måtte bare skru den av.

– Spelling vet du, er en teknisk jobb. Teknikken må virke. Sjøl for den minste jobb har jeg alltid med meg to gitarer, og dobbelt opp med greier.

– Å ja, det var derfor det var så fullt baki bilen din?

– Ja, det er vel Murphys lov. Den dagen jeg ikke har med meg ekstra gitar, da er det noe som ryk sund.

– Kunne du egentlig også tatt rollen som vokalist i Vazelina? Du kan jo definitivt synge, også.

– Nei. Vazelina er et band der det skal være en litt slik svulstig vokalist, etter litt gammeldags oppskrift. Nei, jeg er gitaristen. Jeg korer, jeg.

– Jeg leste at Viggo Sandvik møtte Vazelina som utsendt journalist første gangen?

– Ja, det kan hende ja, det stemmer nok det. Bjørn (Berg, Vazelinas første vokalist. Journ.anm.) måtte slutte, han var flink på skolen og skulle fortsette med det, og da slutta også bassisten.

– Bandet var ganske løst sammensatt av forskjellige kamerater. Men vi hadde solgt 100 000 grammofonplater, så Paulsen og jeg tenkte det var dumt å gi oss nå.

– Og da tenkte du på Viggo?

– Ja. Jeg kjente han fra før, han hadde allerede ei karriere. Viggo spelte trompet også, og Johnsen, som egentlig spelte trombone og fagott, kunne også spelle saksofon. Og da kunne vi spelle trompet- og saxriff etter modell Louie Prima.

Vazelina Et av de første bildene av Vazelina Bilopphøggers ble tatt av journalist Viggo Sandvik Hansen, uvitende om at han snart skulle ta over mikrofonen i gruppa. (Nye Takters arkiv/Nye Takters arkiv)

– Hvordan finner du inspirasjon til tekstene dine?

– Jeg lagrer det jeg ser og hører. Det er jo mye jug. Men det som er forskjellen nå som jeg opptrer alene, er at jeg går aldri ut av rollen. Jeg er mannen i historia. Og jeg leverer det samme, om det er i en barnehage eller for flere hundre støkker. Det er det artigste je veit om. Je driv bære med tull og leiker, je, veit du.

– Er du irriterende å være gift med?

– Ja, det kan nok hende.

– Hvordan møtte du kona di?

– Det var på bygdefest!

– Selvsagt. Er hun fra Toten?

– Nei, nabobygda. Det var litt mer spennende å dra på fest der.

– Hvor gammel var du da du møtte henne?

– 19 år.

– Så hun har vært med på hele reisa?

– Ja. Og nå nærmer vi oss pensjonsalderen. Men je kjem tel å spelle tel je stuper.

Baiage Øving med Baiage på Lena videregående. (Per Borglund)

Det har gått en mannsalder siden Vazelina Bilopphøggers debuterte på NRK med gjennombruddslåta «Gi meg fri i kveld» – med musikkvideo filmet i Paulsens bilopphøggeri. Fire år senere, i 1984, gjester en purung Eldar Vågan ungdomsprogrammet Zikk-Zakk, med hockeysveis og fyldig bart og snøvaska olabukser. Programleder Petter Nome, også med hockey, sitter nonchalant på stolen i beige jakke og lumberjack. Og fyrer løs.

– Det var første gangen jeg var intervjuet på TV.

– Du så mest ned i gulvet?

– Ja, der var jeg veldig ukomfortabel. Det husker jeg. Hahaha. Petter Nome var så koselig vet du, og skulle spørre om alt mulig privat. Jeg har ikke gjort så mange slike intervjuer etter den gangen.

– Er du sjenert?

– Jeg er ikke festens midtpunkt, nei.

– Jeg ble spurt om en jobb nå, om jeg kunne delta på en motorsportmesse, å stå utendørs på en stand for å trekke til meg folk. Men å stå sånn og ajere uten mål og mening? Nei, takk. Jeg vil gå på ei scene jeg, og vite hva jeg skal spelle.

Eldar Vågan danset seg frem til en 4. plass i Skal vi danse 2012. (TV2)

Vi runder av for å ta bilder. Eldar Vågan knepper igjen en skjorteknapp og myser mot den sterke vårsola. Småprater jovialt med en liten gutt som går forbi. Retter på den svarte capsen, med logoen til Glommen skogbrukerlag. Et tre. Han var i Elverum og spilte for dem nå nylig.

– Da tok du vel «Fem fyrer med ved»?

– Nei, dæ går itte, det er for mange stemmer som korer på den.

– Hender det du savner Vazelina?

– Nei, vi er verdens beste kamerater. Viggo snakka jeg med for bare noen uker siden.

– Men hvis det hadde vært opp til deg? Hadde dere lagt opp da?

– Det sa seg sjøl, på grunn av fysisk tilstand, at det var greit å slutte. Vi var jo et rockeband, da må man væra litt tarrin og trå til. Det går ikke an å reise rundt uten å spelle, bare som kjendiser.

Vågan beveger seg mot bilen.

– Nei, je får vel kjøre deg hematt.

Eldar Vågan Eldar Vågan kjører for tida rundt i det som var tenkt som en delebil, en rød Alfa Romeo 99-modell. (Hilde Unosen)

Vi kjører innover mot sentrum mens Eldar Vågan står for underholdningen.

– Forteller du mye skrøner?

– Ja, ja. Det er jo slik når en står og underholder. En må prate som om det er sant. Å fortelle en vits som en vits, ja, en kan jo det, men det blir bedre at jeg sjøl er i historia. Sånn er det når jeg speller og. Det er jeg som er mannen i låta. Den rollen må du aldri gå ut av. Sjøl om det bare er ti støkker i et utdrikningslag jeg speller for.

– Nå må du si meg hen du skal?

Vågan bremser ned foran Sagene kirke for å vinke en bil uti veien.

– Bare å kjøre, ja! Je stoppe, je.

– Blir du irritert på folk i trafikken?

– Nei, men når man vinker folk fram og dom itte kjører?

Han rister på hodet, mens han fortsetter østover over Akerselva.

– Her hadde jeg en kamerat, forresten, han sa han bodde i Øst-Berlin.

– Hva gjør deg irritert da?

– Du veit vi totninga kan være veldig omgjengelig, det gjelder vel hele innlandet. Men hvis du prøve å svindle enn totning, eller en hedmarking. Eller en døl? Da er man uvenner på livstid. En nordlending kan kanskje banne og sverte og bli ferdig med det. Men itte vi. Da blir vi sure! Da er det mørkt! Haha! Det går nesten i arv det der, vet du.

Den gamle rallyføreren svinger hjulene elegant opp på fortauskanten utenfor bygården.

– Slik. Da må jeg rett hematt å skifte, jeg er helt varm og svett i huggu.

– Uff, jeg beklager virkelig alt styret. Har du vært borti en mer håpløs journalist?

– Nei. Eller, det var ei som ringte fra Dagbladet da Vazelina skulle spelle på Øyafestivalen for noen år siden.

– Ja?

Vågan legger stemmen opp et par oktaver og slår om til pent riksmål.

– «Hvordan blir det å spille på Øyafestivalen da, gutter? Nå må dere vel ta dere fri og stenge ned hele huggeriet?».

– Haha! Men hva mente du egentlig med det du sa om å være en mytisk tegneseriefigur?

– Nei, altså, når journalister i hovedstadspressen fortsatt tror jeg bor på Toten, og attpåtil i et bilopphøggeri, da har jeg fått det slik jeg ville.

Eldar Vågan strekker en grov neve mot meg, før han ruller opp vinduet og snur fronten vestover.

– Ælt je ber om er litt hederlig omtale!

---

Fem favoritter

Musikk: Countrymusikk kan være det beste je veit, men også det verste je veit. Men J.S. Bach alltid suverent.

Film: «Le Mans» med Steve McQueen.

Bok: Don Martin «Bounches Back» – skjellsettende for en 9-åring.

Mat: Toten-kringle og kaffe kokt på gard.

Sted: Toten – sett gjennom visiret på en mc-hjelm.

---

