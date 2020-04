To nye dødsfall i Drammen

I løpet av det siste døgnet er det blitt kjent at ytterligere to beboere som har vært smittet av koronaviruset ved kommunens sykehjem, er døde. Det opplyser Drammen kommune i sin daglige oppdatering til pressen. Totalt er det nå 13 personer i Drammen kommune som er døde etter å ha blitt smittet av viruset.

– Den ene som nå er død, var en eldre mann med underliggende sykdom som bodde på Fredholt bo- og servicesenter. Den andre personen bodde også på et av kommunens sykehjem, men etter ønske fra de pårørende gis det ikke ut ytterligere opplysninger om vedkommende, opplyser kommunen.

– Mine tanker og medfølelse er hos alle dem som har mistet et kjært familiemedlem. De har fått et fryktelig trist budskap i påskehøytiden, og dette berører oss alle. Det er utrolig viktig at alle fortsatt gjør det vi kan for å forhindre smittespredning og følger anbefalingene vi får fra helsemyndighetene. Kun på den måten kan vi redusere spredningen av viruset som kan ha store konsekvenser for liv og helse, spesielt for eldre mennesker som også har andre sykdommer, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Fem nye smittet

I løpet av det siste døgnet har fem personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. Alle de fem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller.

– To av de smittede er helsepersonell ved Saniteten bo- og servicesenter og er knyttet til tidligere påvist smitte ved sykehjemmet. De to medarbeiderne har vært i karantene de siste dagene, så det er ikke noen flere beboere ved sykehjemmet eller øvrige ansatte som må i karantene som følge av de to positive koronaprøvene, opplyser kommunen.

De øvrige tre som nå har fått påvist smitte, er ikke knyttet til helsesektoren. Det er nå totalt 158 registrerte smittetilfeller i Drammen kommune.

