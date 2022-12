Brann i bygning i Drammen sentrum

Sist oppdatert 22.14

Bygningen ligger i Tordenskioldsgate 57, og røyken blåser i retning Rundtom, tvitrer politiet. De skriver også at det er et industribygg som brenner, og at det ikke skal være noen som bor i bygget.

Det er ikke meldt om personskade.

Innsatsleder Jan Erik Fevang i brannvesenet sier til Drammens Tidende at det brenner i taket på bygningen, men ikke ser ut til å være fare for spredning. Avisas reporter sier at det ser ut til å være mye røyk i området.

21.45 skriver de også at det fortsatt ikke er kontroll på brannen.

Beboere i nærområdet er blitt rådet til å lukke igjen vinduene.