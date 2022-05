– Mye av det jeg har gått gjennom har jeg ikke fortalt barna mine engang

Havaa Ince kom til Norge fra Tyrkia da hun var 13 år gammel. Familien forlot landsbyen sin i håp om bedre fremtid som arbeidsinnvandrere i Norge.

Hun sto mellom to kulturer. Tanken var å mestre de begge, men det føltes stadig som en kamp. Livet ble preget av negativ sosial kontroll, samtidig tok det tid å knekke de norske kodene.

– Jeg valgte på et tidspunkt å skrive ned det jeg har kjempet for, og det jeg har opplevd. Jeg ønsker at familien min skal forstå meg bedre, fordi mye av det jeg har gått gjennom har jeg ikke fortalt til barna mine engang.

Nå blir historien til åtte innvandrerkvinner i Drammen til en teaterforestilling, regi av Jasmin kvinnenettverk og Buskerud teater. Innholdet til forestillingen «Voices» er basert på kvinnenes samtaler med en psykolog om det de har opplevd, og forestillingen har premiere 21. mai.

Ince skal fortelle historien til en annen kvinne som opplevde negativ sosial kontroll. Hun ble ikke sett verken på skolen eller andre steder.

– Jeg ser paralleller mellom mitt liv og hennes. Da jeg vokste opp fikk guttene lov til å gjøre det de ønsket, men jentene ble holdt på så mye at vi nesten ikke klarte å puste lenger. Det var ikke rom for å gjøre feil, sier hun.

Jasmin kvinnettverk og Buskerud Teater produserer forestillingen «Voices», med noe støtte fra Fritt Ord, Bergesenstiftelsen, Drammen kommune og Kulturrådet. (Shakila Ahmed)

– Blir usynliggjort

En viktig del av forestillingen er å bære fram stemmer vi sjelden hører i samfunnsdebatten.

Ofte har kvinnene bak forestillingen opplevd å bli sett ned på, og oppfattet som stakkarslige, sårbare og usynliggjort.

– Faktisk så er realiteten noe annet, de sterkeste kvinnene jeg har møtt har innvandrerbakgrunn, skyter Ince inn og legger til at så lenge samfunnet ikke gir jobb til innvandrerkvinner, kan de aldri bli uavhengige.

Opplevde krigen

Siden august 2021 har regissør og coach Tone Aas Skålevik jobbet med Jasmin Kvinnenettverk, og har brukt psykodramateknikker og coaching-teknikker til å bygge tryggheten det kreves for å dele sin egen historie.

– Dette er kanskje den viktigste forstillingen jeg har laget. Det er så viktig at disse stemmene blir hørt, og jeg er takknemlig for at de har gitt meg full tillit, sier hun.

En av dem som skal delta i forestillingen er Alma Orucevic. Hun har opplevd krigen i Bosnia. Fremdeles blir hun preget når hun hører skudd.

– I den første delen av forestillingen hører man skudd. Første gang jeg så starten av forestillingen gråt jeg lenge, sier hun.

Alma Orucevic opplevde krigen i Bosnia. Nå skal hun stå på scenen og fortelle historien til en annen innvandrerkvinne som har flyktet til Norge. (Hina Aslam)

Hun kom til Norge for kjærlighetens skyld. Mannen hennes flyktet fra krigen til Norge. Hun flyktet selv og var en stund i Kroatia, men valgt etter hvert å flytte til Bosnia igjen når ting roet seg.

– Jeg traff mannen min da han var ferie i Bosnia, og slik kom jeg til Norge, forteller hun.

Hun skal fortelle historien til en annen innvandrerkvinne som har opplevd krig og som har flyktet til Norge.

– Jeg kjenner meg igjen i historien hennes. Det er en historie om redsel og ikke minst håp, forteller hun.

Leder av kvinnettverket Jasmin, Ana Maria Silva-Harper, og regissør Tone Aas Skålevik håper at mange kjøper billetter til forestillingen, og slik viser sin støtte til kvinnene. (Hina Aslam)

Ble skuespiller

Både Ince og Orucevic sier at det har vært tøft å forberede forestillingen. De har grått sammen og ledd sammen, de har løftet hverandre opp og er nå klare for å innta den store scenen på Drammens Teater.

– Jeg har kanskje fått min frihet, men hva med de nye som kommer? Vi må fortsette å ta den kampen, sier hun.

Regissør og coach Tone Aas Skålevik forteller at hun har jobbet en del med amatørskuespillere tidligere, men at det har vært en ekstra utfordring og jobbe med disse åtte kvinnene.

– Kommunikasjon har vært noe vanskeligere på grunn av språket og andre kulturelle koder, men alt har løst seg ved å snakke. Vi har jobbet mye med at de skal være autentiske, og det har de mestret så godt at det blir magi.

Dette er kanskje den viktigste forstillingen jeg har laget. — Tone Aas Skålevik

I tillegg til Skålevik har også psykolog Wibeke J. Hansteensen hatt et samarbeid med kvinnene.

– I oppsettingen Voices forteller kvinner fra Jasmin Kvinnenettverk autentiske og egne historier, om smerte og håp. Nakent formidler de sin sårbarhet og styrke. Det å bli hørt og anerkjent er av fundamental betydning for et menneskes opplevelse av verdighet. Muligheten til å gjenopprette verdighet er essensielt for å bevare psykisk helse, sier hun.

«Voices» spilles totalt tre ganger på Drammens Teater den 21. og 22. mai.

