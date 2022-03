Høyre vil hente inn pensjonerte politifolk for å få unna flyktningkøen

– Jeg vil nå spørre justisministeren om hvilke planer hun har for å løse denne utfordringen. Jeg vil be henne hente pensjonerte politifolk og annet relevant personell sånn at vi unngår at køene vokser, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Mari Holm Lønseth.

Løseth har forståelse for at det er startproblemer, men sier at disse bør løses raskt for å forhindre at de forplanter seg videre.

– Under pandemien har vi hatt god erfaring med å bruke pensjonert helsepersonell. Nå kan vi bruke lærdom av koronakrisen til flyktningkrisen, sier hun.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa fredag at hun har forståelse for at mange flyktninger er frustrerte over at det tar tid å registrere seg.

– Etter asylkrisen i 2015 ble kapasiteten vår for mottak og registrering av flyktninger bygget ned og sentralisert til Råde. Det er et system som ikke har vært dimensjonert for det store antallet flyktninger vi nå ser, sa Mehl på regjeringens pressekonferanse om krigen i Ukraina.

