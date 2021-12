Krimteknikere undersøker branntomta i Svelvik: – Veldig krevende

Øyvind Aas, politistasjonssjef ved Drammen politistasjon, sier at politiets kriminalteknikere vil starte sine innledende undersøkelser på branntomta tirsdag formiddag.

– Før vi kan begynne arbeidet på åstedet må vi være sikre på at det er trygt for våre ansatte å jobbe der, sier Aas.

Mandag har det blitt gjort et omfattende etterslukkingsarbeid, for å gjøre det mulig for teknikere og brannmannskapet å ta seg inn i huset.

En familie bestående av to voksne og to barn, er antatt omkommet i brannen. Nå begynner arbeidet med å søke etter beboerne og brannårsak.

– Så fort det er vurdert forsvarlig å gå inn, vil vi starte undersøkelsene for å søke etter de som befant seg i huset, og også starte undersøkelsene knyttet til etterforskingen.

Det er etterforskere fra Sørøst politidistrikt som skal undersøke brannstedet med bistand fra Kripos.

Mange dagers arbeid

Politiet har blant annet ventet på maskiner som skal fjerne material fra stedet sånn at politiet kan ta seg inn.

– Det er et veldig krevende arbeid, særlig når det er så nedbrent som det er her.

Huset har brent ned til grunnen, og det som ikke er tatt av flammene, har rast sammen. Politiet er forberedt på å jobbe på stedet i flere dager.

– Vi holder på så lenge vi kan og kan nok måtte fortsette videre i dagene som kommer. Det er et møysommelig arbeid, sier Aas.

Rundspørring i nabolaget

Mandag gjennomførte politiet et rundspørring i nabolaget. Blant annet ønsket de opplysninger om hvordan huset så ut innvendig før det brant.

– Det er viktig for dem som skal inn og undersøke. All informasjon er til hjelp for å finne ut hva som har skjedd, sier Aas.