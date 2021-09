Partiet Sentrum slo godt etablerte partier i innvandrer-bydel i Drammen

Målet var plass på Stortinget og minst 15.000 velgere. Isteden landet partiet Sentrum på 7.545 stemmer, noe som utgjorde 0,3 prosent av totaltallet nasjonalt.

Beboere på Fjell i Drammen har imidlertid tatt imot det nye partiet bedre enn andre, og partileder Geir Lippestad forteller at partiet også har gjort det bedre enn ellers i landet i flere Oslo-bydeler hvor mange har minoritetsbakgrunn.

På Fjell i Drammen fikk partiet Sentrum 3,7 prosent av stemmene og slo dermed godt etablerte partier som KrF som fikk 3,6 prosent, Venstre som fikk 3,3 prosent og MDG som fikk 2,1 prosent av stemmene i bydelen.

Bydelen er kjent for høy innvandrertetthet, og på ungdomsskolen utgjør barn med minoritetsbakgrunn 90 prosent av elevtallet.

Disse tallene omfatter ikke forhåndsstemmer, siden de telles samlet for kommunen, men tyder likevel på at partiet Sentrum er i hard konkurranse med KrF, V og MDG på Fjell.

Hatice Luk og Sajid Mukhtar hadde en dør til dør aksjon for å hanke inn flere stemmer til partiet Sentrum på Fjell i Drammen. Fra venstre Hatice Luk, Ahmed R. Safi og Sajid Mukhtar. (Foto: Hina Aslam)

Utfordrer de store

Det er ikke så lenge siden at partiet Sentrums nyvalgte stortingskandidater for Buskerud, Sajid Mukhtar, gikk ut og utfordret Arbeiderpartiets tradisjonelle innvandrerstemmer.

Både Mukhtar og andrekandidat Hatice Luk, er gamle drammenspolitikerne med innvandrerbakgrunn. De er avhoppere fra etablerte partier. Hatice Luk hadde to perioder i kommunestyret for Høyre, men valgte å forlate dem for fem år siden og Mukhtar har tidligere vært tilknyttet Drammen Arbeiderparti.

Duoen Hatice og Sajid mener at selv om partiet nylig ble etablert er de i stand til å utfordre Arbeiderpartiet når det kommer til innvandrerbefolkningen i neste valgkamp.

Det klarte de imidlertid ikke i år, siden den store vinneren på Fjell ble Arbeiderpartiet med hele 43,2 prosent.

– Har nok ikke lyktes helt

Mukhtar sier det er veldig positivt at mange har vist dem tillit ved å stemme, særlig når de får bedre resultat enn godt etablerte politiske partier. Duoen fikk det beste resultatet for enkelt valgkrets for Partiet Sentrum i hele Norge.

– Dere har jo tidligere utfordret Aps innvandrerstemmer fra Drammen/ og Buskerud. Har dere lyktes med det?

– Vi har nok ikke lyktes helt med å kapre minoritetsstemmer denne gangen, men utfordringen står fortsatt. De skal nok merke det i neste valg. Denne gangen var det stortingspolitikk som var det mest essensielle, der har de hatt en fordel. Her kan de kan vise til mer erfaring og kompetanse på området. I det kommunevalget vil det være annerledes, da vil lokalpolitikken være det viktigste. Da skal vi fargelegge Drammen, sier han.

Hatice Luk mener en av utfordringene er at mange stemmer av gammel vane på Arbeiderpartiet på Fjell, men merker ikke at deres politikk er endret på mange områder som familiegjenforening, innvandrerrelaterte områder og lavinntektsfamilier.

– Likevel ser vi at Arbeiderpartiet hadde en nedgang på nærmere 17 prosent fra siste stortingsvalget. Dette viser at deres oppslutning har stupt på Fjell, og denne trenden tror jeg kommer til å fortsette. Jobben vår blir å fortsette det gode arbeidet og at vi er det beste alternativet for befolkningen i området. Vi har også hatt utfordringer med å komme til media, delta på debatter både skole og andre steder. Der har vi en del å lære med å synliggjøre vårt ståsted, forteller Mukhtar.

Satser på menneskemøter

Luk mener at årsaken til det gode resultatet er deres dør til dør-aksjon og direkte kontakt med potensielle velgere.

– Det er da vi klarer å fortelle om vårt politiske ståsted og verdiplattformen. Vi kunne formidle budskapet på deres eget språk, og viktigheten av at de skal være med å si sin mening, sier hun.

– Hva har dere gjort annerledes på Fjell enn nasjonalt?

– Det kan være flere årsaker til at vi har gjort det så bra på Fjell. Det bor flere lavinntektsfamilier med barn på Fjell, og en av hovedsakene våre er å skape muligheter for dem. Det andre er nok at Partiet Sentrum hadde listetopper med minoritetsbakgrunn, både som første og andre stortingskandidat. Dette viser også at vi er seriøs med å fremme mangfoldet i samfunnet. Det tredje er at vi ønsker å fremme livssynsåpent samfunn og ønsker at alle skal mulighet til å påvirke fremtiden for de, forteller han.

Lite valgdeltakelse på Fjell

Den totale valgdeltakelsen er lav på Fjell.

I kommunevalget i 2019 gikk bare 45 prosent av beboere på Fjell til valgurnene. Til sammenligning stemte 71 prosent av beboerne i bydelen Konnerud ved samme valg.

I år har 730 innbyggere i kretsen Fjell brukt stemmeretten sin, og det betyr at 49,8 prosent av befolkningen har stemt. Nasjonalt har 77,2 prosent av befolkningen brukt sin stemmerett i år.

– Det er en stor utfordring og bekymring at valgdeltakelsen er lav. Mange deltar ikke for å påvirke og bedre sin livssituasjon. Jeg tror mange ikke stemmer, da de føler at det hjelper ikke å stemme. I tillegg er nok det en del som ikke forstår det politiske prosessen, og at det er her du kan si din mening om saker du ikke er fornøyd med. Dette er også et stort tap for storsamfunnet at en stor befolkningsgruppe ikke deltar i demokratiet. Dette skaper parallelsamfunn som ikke er gunstig på lang sikt. Jeg tror også lav deltakelse går i arv. Dersom foreldrene ikke stemmer er nok sannsynligheten stor for at barna også ikke stemmer, sier han.

– Hva bør gjøres for å få flere til å stemme?

– Jeg tror det trengs mer informasjon til hele befolkningen på Fjell om hva de går glipp av, når de ikke deltar i valgene. Det første de kan starte med å skape muligheter og gjøre det enkelt med å forhåndsstemme. Et eget forhåndsstemmelokale på Fjell kunne vært et godt utgangspunkt. Der tror jeg vi har mye å hente, og dette burde valgdirektoratet ha med i sin plan i kommunevalget. De politiske partiene og Drammen kommune har også et ansvar, når vi gang på gang har lav deltakelse. Er det ikke en prioritet at området med lav deltakelse må oppmuntres til å være med og si sin mening? Det bør gjennomføres tiltak som bedrer denne situasjonen, sier han.

Geir Lippestad, advokat og leder for partiet Sentrum sier at et av de viktigste kampen for dem er kampen mot utenforskap. (Torstein Bøe/NPK)

– Er ikke KrF 2,0

Partiets leder, Geir Lippestad, er fornøyd med den jobben Luk og Mukhtar lagt inn på Fjell. Lippestad forteller at partiet ikke har noen rike onkler, og har satset på de menneskemøtene de har hatt siden oppstart av paritet i år. Han mener at dette har Mukhtar og Luk lykkes med på Fjell.

– Selv om vi skulle ønske at vi gjorde det like bra nasjonalt som på Fjell, håper vi å komme tilbake sterkere neste valg. Vi er et nyoppretta parti og har jobbet mye med å utvikle lokallag og å bygge opp partiet samtidig som vi har vært midt i et valgkamp, sier han og legger til at han var fornøyd natt til den 14. september.

– Da jeg tilhørte Arbeiderpartiet var det aldri et problem å komme til orde, men nå som jeg er en del av partiet Sentrum sliter vi med å nå ut til media. Hadde vi fått mulighet til å delta på alle valgdebattene på TV kunne vi kommet lenger. Men sånn er det vel å være en del av en minoritet tenker jeg. Slik er det jo flere som føler, og det skal vi gjøre noe med, sier han.

Han mener også at flere fortsatt tror at de er KrF 2.0.

– KrF har jo basert partiet sitt på et kristent livssyn, men vi er basert på FNs bærekraftsmål, samtidig som vi støtter religionsfrihet og forstår hvor viktig religion kan være for et menneske, sier han.

– Kampen mot utenforskap treffer

Når man ser på de ulike bydelene i Oslo der det bor flest innvandrere har partiet nådd det målet de hadde satt om å få minst 0,5 til 1 prosent av stemmene der.

I bydel Stovner i Oslo fikk de 1,3 prosent av stemmene.

Lippestad mener at partiets kamp mot utenforskap og det at de ikke er et religiøs parti, men vet at religionsfrihet er viktig for mange, gjør at de treffer minoriteter i samfunnet.

– Majoriteten i Norge spør seg om det finnes diskriminering i Norge, og det spørsmålet vil jeg svare ja på. Det er fortsatt slik at innvandrere sliter i å komme inn i arbeidslivet. Vi har fortsatt en lang vei å gå i Norge for å få en universell utforming.

Her er Mukhtar enig, og sier de er det beste valget for alle typer minoriteter i dette landet, da de er i deres hovedfokus.

– Ingen andre partier har det som sin hovedkamp. Mange av våre medlemmer har minoritetsbakgrunn og vet hvor skoen trykker. Vi vet hvilke løsninger som trengs for å hjelpe denne delen av befolkningen. Det andre er at vi ønsker å fremme verdien at noen er forskjellige, har ulik farge, religion, livssyn og det er bra for Norges fremtid. Alle like og ulike har noe tilby i dette samfunnet. Mange minoriteter føler at de må assimilere seg for å bli akseptert av majoriteten, mens vi mener at alle skal aksepteres sånn de er, sier han.

Planen nå er å stifte lokallag for partiet Sentrum i Drammen.

– Resultatet har motiverer oss til å jobbe videre. Deretter skal vi rekruttere nye medlemmer, slik at vi får en større gruppe til å fremme vår politikk. Vi ønsker også samarbeid med lokale foreninger, organisasjoner, trossamfunn og enkelte, når vi skal lage partiets politikk fram mot lokalvalget i 2023. Vi skal gjøre evaluering av hva som gikk bra og hva som gikk dårlig. Jeg tror at vi må gjøre vårt budskap enklere for våre velgere, da de færreste leser partiprogrammet. Vi må spre budskapet på en måte, slik at alle forstår viktigheten av å delta i samfunnet, forteller han.