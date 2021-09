Jon Helgheim ute fra Stortinget – skylder på KrF og Venstre: – De er opptatt av veldig sære ting

– Det er nok mange grunner. Det å sitte i regjering er krevende og sliter på partiet, og det sliter kanskje spesielt på partier som ikke er de største. Vi har aldri vært i regjering tidligere, og har mye å lære av det, sier Helgheim, som i dag sitter på Stortinget for Buskerud.

Han mener særlig det har vært en stor belastning å regjere sammen med KrF og Venstre.

– Vi må holde KrF og Venstre unna hvis vi skal i regjering en gang til. De er opptatt av, for våre velgere, veldig sære ting, og det er ødeleggende for vår politikk. Når fire partier som er ganske forskjellige skal sitte og forhandle fram kompromisser blir det ofte en politikk som ingen har bedt om. Det har vi lært av, og er noe vi vil ta med inn i all framtid, konstaterer han.

- Organisasjonen må bygges opp

Nå som valget gikk som det gikk, mener Helgheim at FrP har et stort arbeid foran seg.

– Organisasjonen må bygges opp nærmest fra bunnen, fordi det har vært stor utskifting og stor slitasje på organisasjonen. Det kan jo ikke fortsette, så vi må gjøre ganske tydelige grep og et langsiktig arbeid som starter nå. Før var vi meget gode på kursing, og det må vi bedre på for å klare å bygge en solid organisasjon, sier han.

– Tror du dere har gjort de riktige politiske prioriteringene?

– Det må vi også ta en runde på. Så kan vi ønske mye om hva som skal diskuteres, men det avgjørende er jo hva velgerne er opptatt av og hva media er opptatt av.

Mener klima reddet resultatet

Når FrP tross alt gikk ut av valget med et bedre resultat enn det lå an til for en stund siden, tror han at det sterke fokuset på klima kan ha bidratt.

– Mange vil vel tippe at det ikke er vår kjernesak, og at det er vanskelig å tjene på. Men det reddet tross alt resultatet fra å bli helt krise. Vi har framstått som et veldig tydelig, realistisk og trygt alternativ til hysteriet som mange andre partier stilte opp. Sånn sett må vi være fornøyd med valgkampen, sier han.

– Mener du at det har gått bra ut fra forutsetningene?

– Vi startet jo på 7-8 prosent, og ender trolig på 12, men vi kan jo ikke være fornøyd med et resultat på det nivået. Det blir en formidabel jobb med å stable partiet på beina, og nå den høyden vi har ambisjoner om, sier han.

