Tar grep mot lav valgdeltakelse blant innvandrere: – Noen vet ikke om det er kommunevalg eller stortingsvalg

– Hei, stemmer du? spør Mukhtar Sajid mannen som ifølge dørskiltet heter Ahmed R. Safi.

– I år skal jeg stemme, sier Safi, men innrømmer at han har vært litt lat på dette punktet tidligere.

– Jeg er aleneforsørger for familien min, og ser etter et parti som vil bedre forholdene til familier som har det økonomisk vanskelig, sier han, og tar imot brosjyrene Sajid Mukhtar og Hatice Luk deler ut.

1. og 2.-kandidaten for partiet Sentrum i Buskerud valgkrets bruker kvelden på å gå dør til dør på Fjell, for å fortelle om deres politiske ståsted og viktigheten av å stemme.

Safi er nemlig ikke alene om å hoppe over valgdeltakelsen.

Under kommunevalget i 2019 gikk bare 45 prosent av beboere på Fjell til valgurnene. Til sammenligning stemte 71 prosent av beboerne i bydelen Konnerud ved samme valg. Bydelen er kjent for høy innvandrertetthet, og på ungdomsskolen utgjør barn med minoritetsbakgrunn 90 prosent av elevtallet.

Sajid Mukhtar og Hatice Luk ønsker å få flere innvandrere til å stemme i årets valg. (Foto: Hina Aslam)

Tror stemmen deres er ubetydelig

Både Mukhtar og Luk mente i forkant av dør til dør-aksjonen at flere innvandrere ikke var så interessert i det som skjer i Norge. De mener også at flere av beboerne på Fjell sitter med opplevelsen av at stemmen deres ikke har noen betydning. Ettersom flere dører åpnes, viser inntrykket seg å stemme.

– Mange dropper å stemmer fordi de ikke er oppdaterte nok. For noen dager siden spurte en kamerat av meg som har innvandrerbakgrunn om det var kommunevalg eller stortingsvalg i år. Det er urovekkende. Heldigvis kan både jeg og Luk morsmålet vårt og kan oversette mye av informasjonen, sier Mukhtar.

[ Borettslagsleder på Fjell slår alarm: – De bryr seg ikke ]

45 prosent av beboerne i bydelen Fjell i Drammen stemte ved sist valg. Hatice Luk, Sajid Mukhtar og Hetem Tug håper det vil endre seg. (Foto: Hina Aslam)

Ap var størst

37,8 prosent av stemmene fra Fjell i 2019 gikk til Arbeiderpartiet, og de ble med dette partiet som fikk flest stemmer fra beboerne i bydelen.

Sajid Mukhtar er ikke fjern for tanken. Han var siden 2007 aktiv i Ap Drammen, men valgte i fjor å forlate partiet til fordel for partiet Sentrum, som ledes av den kjente advokaten Geir Lippestad. Årsaken var Aps omlegging til en strengere asylpolitikk.

– Tradisjonen tro har flere med innvandrerbakgrunn støttet Arbeiderpartiet, men etter en omlegging av partiets innvandringspolitikk har flere falt av, sier Hatice Luk.

[ Skrøt av Fjell-prosjekt - men nye tall gir et annet bilde ]

Opptatt av avgifter

Utenfor Fjell borettslag møter de Hetem Tug. Han forteller at en del bekjente av ham ikke stemmer, men Tug stemte selv ved sist valg, og tenker å gjøre det samme i år.

– Jeg er veldig opptatt av bil og avgifter og ønsker å stemme på det partiet som senker avgiftene. Bilen min koster over 600.000 kroner i Norge. Andre steder ville den ha kostet halvparten av denne prisen. Dette er ikke riktig. I tillegg er det viktig for meg å stemme på et parti som ikke er fiendtlig innstilt mot innvandrere, sier han. Og legger til at det er bare å ta en titt på kommentarene på nett for å se hvor mye rasisme som finnes i Norge.

– De fleste av vennene mine er ikke opptatt av politikk i Norge. Noen av dem stemmer og andre gjør ikke det, sier han.

Tug har ikke helt bestemt seg for hva han kommer til å stemme, men lover å ta en titt på partiprogrammet til partiet Sentrum.

Hatem Tug ønsker at det skal bli billigere å kjøpe bil i Norge. (Foto: Hina Aslam)

[ Økt tillit til innvandrere ]

Snakker samme språk

Turen går videre til en av blokkene på Fjell. Mukhtar trykker på knappen i heisen og velger å kjøre den helt til topps, mens Luk er litt forsiktig og tenker på hvordan de vil bli tatt imot.

– Det går fint, jeg har jo delt ut roser for Arbeiderpartiet før, sier Mukhtar og smiler.

De ringer på hver dør de ser, og leser navneskiltene for å se om de kan avgjøre hvilket land personen som bor der har sin tilhørighet fra.

– De er tyrkere, sier Luk som gjør seg klar og tar ut brosjyrene.

Hun som åpner døra, virker litt letta når Luk begynner å snakke på tyrkisk. Luk forteller ivrig om partiet. Noen sier at de kommer til å stemme på henne og andre sier at de vet allerede hvem de skal stemme på.

[ Økende barnefattigdom blant innvandrere ]

Ønsker bedre levevilkår

En annen vi møter er som Hatem Tug også opptatt av lavere avgifter. Han heter Peter Damos og er opprinnelig fra Ghana.

– Vi har ikke råd til å ta med barna våre på ferie. Bensin er så veldig dyrt. Om vi skal finne på noe gøy sammen med dem er vi avhengig av støtte fra frivillige organisasjoner. Jeg ønsker en forandring, det er veldig dyrt å bo i Norge, forteller han. Selv om han ikke kan stemme nå som han venter på norsk pass, forklarer han at han skal oppfordre konen til å gjøre det.

– En av våre hjertesaker er å gi mer til lavinntektsfamilier fra staten. Det er ikke barna dine sin skyld at de ikke har råd. Vi ønsker at samfunnet skal ta ansvar, sier Mukhtar.

Damos er enig med Mukhtar og lover å stemme til neste valg.

– Bra. Som jeg har sagt til en del her, hvis du ikke stemmer, så bestemmer jeg for deg.

[ Pandemien oppleves mer belastende for innvandrere ]

Peter Damos ønsker en forandring og håper den nye kommende regjeringen senker avgifter på bensin, slik det blir lettere å dra på ferie med familien. (Foto: Hina Aslam)

[ Fortsatt «urovekkende» høy arbeidsledighet blant innvandrere ]