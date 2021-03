Partiet Sentrum tar opp kampen med Ap: – Kunne ikke støtte et parti jeg ikke kjenner meg igjen i

– Etter at Arbeiderpartiet la om innvandringspolitikken sin, følte jeg at jeg ikke kunne støtte dem lenger, sier Sajid Mukhtar.

Siden 2007 har han vært aktiv i Arbeiderpartiet i Drammen, og har også hatt en periode i kommunestyret. Men i fjor valgte han å forlate partiet til fordel for det nyetablerte partiet Sentrum, som ledes av Geir Lippestad. Årsaken var omlegging til en strengere asylpolitikk.

Nå er han Sentrum Vikens 1.-kandidat til kommende stortingsvalg. Drammenser Hatice Luk ble valgt som 2.-kandidat.

– Er det ikke det man sier, at politikk er som en sykdom? sier Hatice Luk og smiler.

Utenforskap er førsteprioritet

Begge drammenspolitikerne har innvandrerbakgrunn, og er avhoppere fra etablerte partier. Hatice Luk hadde to perioder i kommunestyret for Høyre, men valgte å forlate dem for fem år siden. Duoen Hatice og Sajid mener at til tross for et nyetablert parti på kort tid er de i stand til å utfordre Arbeiderpartiet for deres stemmer fra innvandrerbefolkningen i kommende valgkamp.

Allerede da Geir Lippestad samlet inn underskrifter i håp om å få Sentrum som en kandidat til Stortinget, ble det klart at mange innvandrere ønsket å engasjere seg i partiet. På partiprogrammet står kampen mot utenforskap som partiets viktigste sak.

– Vi i partiet Sentrum anerkjenner at det er diskriminering og utenforskap i Norge. Mange innvandrere har nok følt på utenforskap, men ikke funnet et parti som står opp for at dette er et problem i Norge. For oss har det vært viktig å slå fast at problemet ikke er menneskene, men systemet som er bygget rundt dem, sier Lippestad.

Partiet har blant annet fått flere medlemmer med flerkulturell bakgrunn gjennom nettverket «Sentrum Mino», som jobber med å motarbeide diskriminering.

Tradisjonelt sett har mange med innvandrerbakgrunn funnet sin plass i Arbeiderpartiet, men etter å ha mottatt kritikk for uklar politikk rundt hvor mange flyktninger de ville ta imot fra Moria-leiren, mener Sajid Mukhtar og Hatice Luk at Arbeiderpartiet har begynt å miste sitt fotfeste hos innvandrerbefolkningen.

– Mange stemmer Arbeiderpartiet fordi det har vært en tradisjon, men nå som man får et alternativ som partiet Sentrum, tror jeg at Arbeiderpartiet får en utfordring, sier Mukhtar, og Hatice Luk nikker istemmende.

Ifølge fylkesleder for Sentrum Viken, Kristin Walstad, bryter flere av medlemmene deres nå med partiet foreldrene deres har stemt: Ap.

– Vi erfarer at 2. og 3. generasjon begynner å stille spørsmål ved Aps politikk, er mer kritiske, og gjør seg opp sine egne tanker om hva de ønsker å stemme. Det tenker jeg er bra for demokratiet, uavhengig av hvilket parti de velger.

Partileder for Sentrum, Geir Lippestad er glad for at Sajid Mukhtar og Hatice Luk nå har meldt sin overgang til Sentrum Viken. (Foto: Sentrum)

Uklar innvandringspolitikk

Mens Moria-saken rullet for fullt i media, kritiserte Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik at Ap for å vingle rundt hvor mange flyktninger de ville ta imot.

– Velgerne må finne fram tåkelur om de skal forstå hva Arbeiderpartiet ønsker å gjøre med immigrantene fra Moria, sa han til Nettavisen.

Solveig Schytz, innvandringspolitisk talsperson i Venstre, kalte det hele for en «katastrofe».

– Dette er et forvarsel på hva slags politikk vi får hvis det blir regjeringsskifte neste år. En regjering med Ap og Sp som får støtte i enkeltsaker fra Frp, vil bli katastrofe for innvandringspolitikken, og ille for dem som er opptatt av en human asylpolitikk, sa Schytz til Nationen.

– Det er blant annet slike saker som skaper forvirring hos innvandrerbefolkningen, mener Hatice Luk.

– Når Arbeiderpartiet begynte å bli mer krass i sin innvandringspolitikk og begynte å nærme seg Fremskrittspartiet, da har man begynt å føle en identitetskrise. Hvordan kan jeg støtte et parti som jeg ikke kjenner meg igjen i? Jeg ble passiv og jeg mener at flere av kjernevelgere til arbeiderpartiet også ble det, eller fant andre partier, sier Mukhtar.

Mister fotfeste hos innvandrerbefolkningen

Han mener blant annet Masud Gharahkhani som er innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet har aktiv bidratt til en mer strengere linje hos Ap.

– Masud er en veldig sterk stemme og er talsperson for innvandringspolitikken til Ap. Når han fører en så streng innvandringspolitikk på vegne av Ap, så tenker innvandrerbefolkning på hvordan akkurat han som deler vår bakgrunn kan stå for det. Da begynner man å stille spørsmål, hvem andre finnes der ute som kan støtte meg og mine behov? sier Mukhtar.

Han mener videre at nesten ingen representerer den «generelle» innvandreren lenger, som ønsker en mer human politikk, slik den Sentrum står for.

– Når jeg ser på en politiker og den eneste likheten mellom oss er fargen, så er ikke han min representant. Vi er ulike og den ulikheten må jo komme fram, sier han.

Kjenner seg ikke igjen

Innvandringspolitisk talsperson for Ap, Masud Gharahkhani, som selv er fra Drammen, mener det er synd at kandidaten fra Sentrum angriper ham som person, i stedet for å snakke om politikk.

– Ja, jeg har flyktningbakgrunn. Jeg er også utdannet radiograf og far til en flott sønn, og engasjert i lokalsamfunnet mitt. Vi med innvandrerbakgrunn er ikke først og fremst innvandrere. Vi er drammensere. Og som alle andre drammensere er også vi opptatt av skole, arbeid, klima og velferd, og ikke bare innvandringspolitikk, sier Gharahkhani.

Masud Gharahkhani (Ap) kjenner ikke seg igjen i kritikken partiet Sentrum Viken kommer med. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB (Berg-Rusten, Ole/NTB)

Han mener også at de ferske representantene bommer når de hevder Ap ikke har en tydelig innvandringspolitikk. I en tid der mange land reduserer sitt bidrag, har Arbeiderpartiet foreslått å gjøre mer. I desember foreslo de å øke antallet kvoteflyktninger for i år til 3500.

Det var i april i fjor da Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok at de vil øke antall kvoteflyktninger fra 3.000 til 3.500 i 2020.

– Vi har også fremmet forslag om en solidaritetspott for verdens flyktninger på 2,5 milliarder. Våre forslag ble stemt ned av regjeringen. Det blir hult av Sentrum å angripe Ap, i stedet for partiene på høyreside, sier han.

– Jeg tror velgerne er smarte nok til å se rett gjennom Sentrum sin fordummende retorikk overfor de av oss med innvandrerbakgrunn.

