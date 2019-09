Ny analyse viser bompengelistenes ekstreme valgtriumf

Av NTB, Kristian Skårdalsmo

Nettstedet pollofpolls har foretatt en gjennomgang av oppslutningen om Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i de elleve kommunene partiet stilte til valg, samt Drammen og Tromsø, hvor det var lokale bomlister.

– Folkeaksjonen og de to lokale bomlistene ble vinneren i disse 13 kommunene med pluss 8,5 prosentpoeng mot 2015, skriver Johan Gjertsen, som driver pollofpolls sammen med Lars Øy.

– En slik fremgang for et nytt parti i kommuner som dekker over 30 prosent av stemmene, er enestående, konkluderer Gjertsen.

I 2015 stilte FNB bare til valg i Stavanger.

Over 70.000 stemmer

Denne gangen stilte bompengelistene til valg i noen få, men som oftest folkerike kommuner. FNB stilte i Oslo, Bergen, Stavanger, Alver, Skien, Porsgrunn, Askøy, Sola, KIepp, Øygarden og Sandnes, mens det altså var lokale bompengelister i Tromsø og Drammen.

Fasiten viser at bompengelistene i år fikk 72.223 stemmer, mot 2.382 for fire år siden.

Bompengemotstanderne ble med en oppslutning på 8,8 prosent dermed det fjerde største partiet i de 13 kommunene de stilte, etter Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet De Grønne. FNB ble større enn både SV og Fremskrittspartiet.

Mens FNB gikk fram fra 0,3 prosent i 2015 til 8,8 prosent i år, gikk til sammenligning MDG fram med 4,6 prosentpoeng i de samme kommunene.

Solid drahjelp

Bompengemotstanden eksploderte i vår og ble den største enkeltsaken i valgkampen, mye takket være bompengelistene og Fremskrittspartiets interne grasrotopprør mot bompenger.

Først vedtok Frps landsmøte, mot partiledelsens vilje, å bruke oljefondet til å slette en bompengegjeld på over 100 milliarder kroner. I juni fremmet i tillegg Frps landsstyre seks konkrete bompengekrav mot sin egen regjering.

Men samtalene internt i regjeringen ble svært vanskelige. Først 23. august, vel to uker før valget, kunne statsministeren legge fram en skisse til en løsning formulert som et ultimatum til regjeringskollegene.

Dermed fikk bompengene dominere store deler av valgkampen inn mot lokalvalget.

Holdes utenfor

Men selv om bompengelistene fikk kjempefremgang i valget, ser partiet stort sett ut til å havne på sidelinjen når makt og verv nå fordeles lokalt. Men noen unntak finnes.

I Stavanger har partiet gått inn i en bred, rødgrønn koalisjon som blant annet omfatter MDG. Og i Sola kommune har FNB inngått et samarbeid med Frp, Ap og Sp.

I Oslo er det rødgrønt flertall, mens situasjonen er uavklart i Bergen. Det mest sannsynlige er imidlertid at det blir fortsatt Ap-styre i landets nest største by.

I kommunen Alver nord for Bergen ble FNB største parti med 22,1 prosent, men holdes likevel utenfor ettersom Ap, Sp, KrF og Høyre har inngått et samarbeid.

I Øygarden får Høyre ordføreren og skal samarbeide med Venstre, KrF, Frp og Sotralista, ifølge NRK.

(©NTB)