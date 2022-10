Clas Brede Bråthen: – Jeg var i overlevelsesmodus

Hvem: Clas Brede Bråthen (53) fra Mjøndalen.

Hva: Var sportssjef, er nå landslagssjef for hopp i Norsk skiforbund.

Hvorfor: Er aktuell med boka: «Clas Brede – Hoppsjel», som handler om Clas Brede Bråthens liv i hoppsporten og den mye omtalte konflikten med den forrige ledelsen i Norges Skiforbund. Konflikten bunnet i at forbundet ønsket å avslutte Bråthens kontrakt som hoppsjef, etter et intervju med Dagbladet, der han kritisert manglende likestillingsfokus i eget forbund. Etter det varslet Bråthen at han ville saksøke skiforbundet og krevde fast ansettelse. Saken endte med forlik og ny stilling.

Nå har det gått ei uke siden du lanserte boka om konflikten med arbeidsgiveren din, som ble en svært omtalt arbeidslivskonflikt i mediene. Det er sikkert ikke alle som er så begeistret for den boka, har du fått noen tilbakemeldinger allerede?

– Ja, overraskende nok har jeg fått mange gode tilbakemeldinger, men det er jo naturlig at de som tar kontakt kommer med positive tilbakemeldinger. Mange har faktisk likt å sette seg inn i hoppmiljøet og ikke minst lese om konflikten mellom meg skiforbundet.

Ja, jeg har skjønt at mesteparten av boka er dedikert til konflikten. Tidligere ledelse i Norsk skiforbund har jo vært tydelige i intervjuer de siste dagene på at de har inngått et forlik og lagt saken bak seg. Hvorfor var det viktig for deg å dele historien din i boka?

– For meg var det viktig å få fram min side av saken og den betraktningen jeg kan stå innafor. Jeg mener jo at det har blitt tegnet et ensidig bilde av konflikten fra min arbeidsgiver. Jeg ble dessverre en stor del av en av de mest omtalte mediesakene i fjor. Derfor ble det viktig for å dele erfaringene mine, og ikke minst håper jeg det virker preventivt. Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke forsto tidligere eller støttet andre som har vært i en liknende situasjon. Dessverre ligger all makten hos arbeidsgiver.

Hva legger du i når du sier at det ble tegnet et ensidig bilde av konflikten?

– De manglet virkelighetsbilde, og forholdt seg ikke til fakta. Jeg følte som om det ble satt i gang en massiv heksejakt på meg.

Nå er ikke ledelsen i skiforbundet her for å svare på kritikken din, og de har ikke svart på henvendelsene våre, men tidligere skipresident Erik Røste sa nylig til Dagbladet at han har lagt saken bak seg etter forliket, og ikke ønsker å kommentere påstandene i boka. Hvordan var det for deg å stå midt opp i dette?

– Jeg var i overlevelsesmodus. Jeg visste ikke hva det neste trekket til arbeidsgiver kom til å være. Det virket som de hadde bare et mål, og det var å bli kvitt meg. Jeg vet ikke hvordan jeg orket å stå i det i et år.

Hva har hoppmiljøet tapt på denne konflikten, tror du?

– Store økonomisk tap.

Hva legger du i det? Har sponsorer trukket seg?

– Nei det blir det ikke riktig å si, men de har ikke videreført sponsoravtalen.

Hvordan jobber du med dette nå, som landslagssjef?

– Intenst og daglig. Vi har hatt noen positive opplevelser når vi har møtt næringslivet, men det er klart at alle spør om denne konflikten, og det er krevende. Det tar litt tid.

Skipresidenten har uttalt at hun er åpen for at du gjør et comeback som sportssjef, hva tenker du om det?

– Jeg har et godt forhold til sjefen min nå, så får vi se hva som skjer videre. Akkurat nå forholder jeg meg bare til min nåværende arbeidssituasjon.

Vi har noen faste spørsmål også. Hva gjør deg lykkelig?

– Det må være å se de nærmeste i kretsen ha gode dager og utvikle seg.

Hva misliker du med deg selv?

– Vanskelig spørsmål. Jeg er ikke perfekt på noen som helst måte, men jeg prøver å bli bedre på alt jeg gjør.

Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt?

– Fjernstyre hjernen til folk. Da hadde jeg nok tatt over hjernen til han gærningen i Russland nå.

Hvem ville du stått fast i heisen med, da?

– Hvis jeg kunne tatt med mine superkrefter inn i heisen så hadde jeg likt å møte Putin og sørget for at ting var i ordnet før han kom ut.

Har du en favorittbok?

– Ja, det må jo være boka som heter «Et møte med Maren», som handler om skihopper Maren Lundby, som jeg ser opp til. Den andre grunnen til at jeg liker boka er fordi den er skrevet av min datter.

