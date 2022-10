– Jeg er nok mer moderne enn de fleste, men jeg er overbærende med dem som ikke vet det

Hvem: Erik Jølberg (80)

Hva: Gründer og sjef for milliardbedriften TESS i Lier, som produserer slanger til industrien.

Hvorfor: 80-åringen har stått støtt i mediestormer den siste tiden, og har ikke planer om å pensjonere seg med det første.

Hei, Erik! Finnes det en type styrkedrikk du tar hver dag for å klare å stå i jobb så lenge?

– First Price-brus med sitronsmak til 12.90 på Kiwi går det en del av. Før var det kaffe og brunt sukker, men etter hvert ble det så mange tannlegebesøk av det ble et kostnadsspørsmål.

Man skulle tro du kunne unne deg noe mer luksuriøst, for det ble jo avisoppslag i DT da lønna di i 2021 var på nette 14,2 millioner.

– Ja, det er en god lønn, og tenk hvor mye skatt og arbeidsgiveravgift det har blitt til samfunnet.

Men det er ikke bare lønna di som har gitt deg plass i mediene den siste tiden. Både forskjellsbehandling av fagorganiserte ansatte og da du nektet de ansatte hjemmekontor i nedstengingen ble det bråk av. Hvorfor mener du det er viktig for TESS at du fremdeles er sjef? Eller er det viktigst for deg?

– Det er viktig for både for meg og TESS. Jeg har sagt ifra at ledergruppa mi må si ifra om jeg begynner å gjøre feil. Da skal jeg tenke på å redusere aktiviteten. Men jeg ser ingen grunn til å slutte når jeg kan gjøre en ålreit jobb.

Du er en stayer, altså. Hvor lenge skal du fortsette å være daglig på kontoret?

– Den langsiktige målsettingen er å jobbe til jeg er 104. Først tenkte jeg å deretter ta et helt hvileår, men nå tror jeg heller jeg tar et par dager fri.

Med den fremtidsplanen tror jeg kanskje jeg også bør begynne å drikke First Price-brus med sitronsmak. Men jeg leste at du har kasta pc-en ut av kontoret. Det er ikke mange toppsjefer i 2022 som lagrer alt på papir. Bra for cyber-sikkerheten, da. Hvorfor bruker du ikke pc?

– Jeg fikk så mange mailer, og opplevde at jeg å brukte altfor lang tid på å gjennomgå mailer som ikke var nødvendige. Det var ikke effektivt, så nå sorterer heller sekretærene e-postene mine. De er spamfilteret mitt, he he.

Beklager at jeg sier det, men er ikke det litt … gammeldags?

– Nei, jeg er nok mer moderne enn de fleste, men jeg er overbærende med dem som ikke vet det.

Det var jo en del som mente det var gammeldags da du fratok fagorganiserte medarbeidere goder som ulykkesforsikring, støtte til tannlege, arbeidsklær og bonuser. Hva er det med fagforeninger du mener ikke er bra for TESS?

– Da kompanjongen og jeg starta TESS var vi enige om to fundamentale ting: Garanti på slanger og å være tilgjengelig. Vi er regnet som en driftskritisk bedrift av myndighetene, og blir vi medlem av en fagforening risikerer vi en langvarig streik uten produksjon.

Så det handler om profitt og kundeløfter?

– Det du kaller profitt og kundeløfter kaller jeg sikkerhet for arbeidsplassene og kundene. Vi kan ikke spille med sjansen for å svikte kundene og sette arbeidsplasser i fare.

Blir du påvirka av kritikken?

– Jeg har en stor utklippssamling for positive reaksjoner, så det var ikke vanskelig å finne støtte i det. Jeg pleier å sammenligne oss med en skihopper. I pandemien tok vi 196 avgjørelser på styrenivå. To av disse var vi ikke fornøyde med, men selv en skihopper går på trynet noen ganger, men han blir aldri best ved å ligge i bakre rekke og lage seg et sikkerhetsnett. Så jeg må tåle en trøkk jeg også.

OK, så da vet vi at det ikke blir noe slaraffenliv på deg med det første. Men det blir et voldsomt oppryddingsarbeid med alle papirene på kontoret når du gir deg. Har du noen råd til de som skal gjøre jobben?

– Det går så greit. De to spamfiltrene mine vet at de eldste dokumentene ligger i bunn og de nyeste i toppen. Alle i ledergruppa har også et navn i parentes bak stillingen, som er den som automatisk overtar om noe skulle skje.

Hvilken parentes står bak ditt navn, da?

– Ansgar Karlsen.

Da får vi krysse fingrene for at han forblir en parentes en stund til. Til de faste spørsmålene våre, hva gjør deg lykkelig?

– Barn og barnebarn, og når jeg deler ut midler fra stiftelsen min. Hvert år deler vi ut inntil fem millioner til lokale formål i Lier. I år fikk jeg se fotballglade unger som koste seg på den nye ballbanen her. Det gir stor lykke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Jeg har aldri vært med i et demonstrasjonstog, og har ikke tenkt å engasjere meg heller. Jeg er nøytral på alle mulige parter.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Professor på BI, Torger Reve, og den tidligere biskopen vår, Per Arne Dahl. Han har jeg hatt god støtte i, både sist jeg lå på sykehuset, og han har bistått i vanskelige situasjoner på jobb. Det er lov å tro at det er noe mer mellom himmel og jord.

Da får vi avslutte med et «Amen».

