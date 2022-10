– Det blir feil å ikke kommentere det som skjer i Iran, når jeg har vært så heldig

Hvem: Masud Gharahkhani. Bor i Drammen, nærmere bestemt Åssiden.

Hva: Han har det høyeste offentlige vervet i Norge etter Kongen, og pryder tittelen stortingspresident.

Hvorfor: Gharahkhanis video om opptøyene i Iran ble sett av millioner av mennesker, og førte til at Norges ambassadør i Teheran ble innkalt på teppet av det iranske utenriksdepartementet.

Hei, Masud!

– Good morning, good morning, good morning. Jeg sitter i bilen så lyden kan bli litt av og på når det kommer tunneler, men vi prøver.

Ok, men da kjører vi på. Du, jeg har sett den videoen du lagde for å støtte kvinnekampen i Iran. Var det en bevisst handling eller en spontan avgjørelse?

– Det var en bevisst avgjørelse, men jeg hadde ikke regnet med at den skulle bli sett av så mange, det hadde jeg ikke.

Hvorfor tror du den traff så godt?

– Jeg tror det var på grunn av budskapet mitt, og ikke minst at jeg er fra Iran og snakket på samme språk i videoen. Jeg kunne jo ha vært der selv, hvis ikke foreldrene mine hadde valgt å reise til Norge. I videoen snakker jeg om at jeg var fem år da jeg kom til Norge, jeg ble født tre år etter revolusjonen. Revolusjonen som skulle gi folket demokrati, frihet og menneskerettigheter. De ville bruke oljepengene til å bygge samfunnet. 43 år gikk, hva har skjedd i praksis? Ingen demokrati, ingen frihet, og ingen menneskerettigheter – og ingen etablert samfunn. Jeg ønsker at alle iranere skal ha de samme mulighetene som jeg fikk. Et samfunn der alle kan få lov til å være seg selv, og det er lov å være uenig.

Synes du at andre politikere har vært flinke til å ta et standpunkt?

– Jeg har ikke fulgt med på hva andre gjør. Jeg er opptatt av å bruke min posisjon som stortingspresident. Det skal bare mangle at en stortingspresident ikke skal si ifra og stå opp for demokratiske verdier. Vi er så heldige i dette landet og vi må ikke ta vår frihet og demokrati for gitt. Ukraina er jo et godt eksempel det.

Vi vet jo at når andre har sagt ifra så har det kommet konsekvenser fra det iranske regimet, tenkte du på konsekvensene før du valgte å publisere videoen?

– Generelt kommenterer jeg ikke spørsmål rundt min sikkerhet, men det blir feil å ikke kommentere det som skjer i Iran, når jeg har vært så heldig med mulighetene jeg har fått. Jeg håper at disse unge folkene oppnår demokratiet og friheten som jeg har i mitt land, Norge.

Men det kan jo bli vanskeligere for deg å reise til Iran nå?

– Det er selvfølgelig helt utelukket, så lenge det samme regimet er der.

Hva tenker du om det?

– Det er jo en konsekvens av mitt engasjement, men samtidig så må jeg stå opp for de verdiene som er viktig for meg.

En stortingspresident skal ikke være med i den politiske debatten, men du har jo på en måte endret rollen til stortingspresidenten. Jeg husker i hvert fall ikke hvem som var dine forgjengere, er det bevisst?

– Ja, det er sånn at noen har vært mer synlig enn andre, og det er ikke noe feil i det. Jeg er bare meg selv, og står opp for de grunnleggende verdiene vi har. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger og støtte etter at jeg la ut denne videoen, og det er jeg takknemlig for.

Mahsa Amini(22 år) døde etter at hun ble tatt av moralpolitiet i Teherans gater. I Irans gater roper unge mennesker etter rettferdighet. De drømmer om den samme frihet og demokrati jeg har i mitt land Norge. Jeg sende de en hilsen på persisk. pic.twitter.com/vbF5vppkRS — Masud Gharahkhani (@MasudGh) September 20, 2022

Vi har noen faste spørsmål også. Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min og turer i drammensmarka.

Er det noe du misliker med deg selv?

– Jeg er utålmodig og som en propell, og er ikke så flink til å legge merke til at jeg har fått for lite søvn. Heldigvis har jeg folk rundt meg som legger merke til det.

Er det noe du angrer på?

– Det er ikke så viktig å angre, men det å lære av det og gå videre er viktig. Slik er livet.

Hvem er din barndomshelt?

– Hehe, Arnold Schwarzenegger. Jeg fikk jo ikke muskler som ham, men vi havnet begge to i politikken.

