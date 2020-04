Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for det. Det opplyste kulturminister Abid Raja om på regjeringens daglige pressekonferanse om koronaviruset.

– Det er to meter i alle retninger. Fram til da, også når de må øver, må de overholde smittevernsreglene med to meters avstand. Fram til 17. mai må vi holde på reglene om at det er fem og fem i hver gruppe, sa Raja på pressekonferansen.

Det betyr at lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvis det ikke følger mennesker bak eller mange tilskuere står langs veien. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand. Korpsene kan marsjere på steder hvor innbyggerne kan stå i egne hager, på balkonger og i mindre grupper langs veien.

Oppfordrer til allsang

Videre oppfordret Raja alle nordmenn til å feire nasjonaldagen ved å synge «Ja, vi elsker» i allsang klokken 13.00.

– En felles opplevelse av nasjonalsangen vil bli en flott markering. Kanskje er det noe som blir stående i ettertid, at det var dette vi gjorde, sa han da han presenterte ideen på regjeringens pressekonferanse fredag.

Presis klokken 13 vil Forsvarets ni anlegg avfyre salutt, med 21 skudd. Direkte etterpå vil Det Norske Solistkor synge nasjonalsangen, og Raja håper at hele folket vil synge med.

– Jeg håper folk vil åpne vinduer, gå ut på balkongen, gå ut på gata – med to meters avstand – og synge «Ja, vi elsker» på samme tidspunkt, sa han.

