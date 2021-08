Onsdag braker det løs på Union Scene - 165 ungdom samles til gratiskonsert

Denne helgen går Elvefestivalen, en av sommerens høydepunkter for mange drammensere av stabelen. Kulturarrangementet “Ellevill” for ungdom arrangeres også, men i år er det 18-årsgrense og dermed utelukkes mange ungdom. Det nå blitt tatt tak i, slik at langt flere får et tilbud.

Onsdag fylles Union Scene med feststemte ungdom i alderen 13 – 18 år. Skattkammeret møteplass, Kirkens Bymisjon i Drammen har i samarbeid med Shutdown Events på kort tid klart å samle artister og gjøre klart for konsert. Dette er første gang Shutdown Events arrangerer for en målgruppe under 18 år.

– Det var lurt at vi slo oss sammen og lagde et arrangement for ungdommer som er gratis og rusfritt. Skattkammeret møteplass kjenner ungdommene her i Drammen veldig godt, det gjør det lettere å nå ut til de som trenger dette. Vi tror dette blir suksess, sier prosjektkoordinator i Skattkammeret møteplass, Johanna Bärhold.

Johanna Bärhold (28) er prosjektkoordinator for Skattkammeret møteplass, Kirkens Bymisjon i Drammen. (Stephan Pettersen)

– Det har gått veldig fort i svingene

På scenen blir det danseshow og flere konserter. I tillegg kommer det kjente artister som Mustafa Hasan og S1SCO, sistnevnte vant Osloprisen for Årets Beste Musikk i 2020.

Billettene er nesten utsolgt allerede. 175 billetter er lagt ut og 165 er solgt.

Bärhold forklarer at de sammen søkte om støtte fra Drammen kommune og først fikk midlene tildelt 1. august. Hun er glad for at kollegaen Victor Logan er lokalkjent.

– Vi har et godt nettverk med andre møteplasser for ungdom og vi har en Instagram-konto med over 600 følgere. Victor er også veldig kjent her blant ungdommene, så det har heldigvis ikke vært noe problem å få budskapet ut, selv om tiden for å arrangere har vært kort og vi fikk det veldig travelt, sier hun.

– Så det har gått litt fort i svingene for å få dette klart?

– Ja, det har faktisk det. Det har gått veldig fort i svingene, sier Logan og ler.

Victor Logan (25) jobber for Skattkammeret møteplass, men er også tilknyttet Shutdown Events. Han mener det er et stort behov blant de unge for lavterskeltilbud. (Stephan Pettersen)

Et savn blant ungdommen

Logan forteller at de gjennom hele pandemien har hørt fra ungdom som savner å kunne møtes og ha et tilbud å gå til. Han mener korona har rammet de unge enda hardere enn de eldre, og dersom man kommer fra et type miljø eller en familie som ikke har god råd, er man ekstra sårbar. Det har vært en tøff periode for mange, sier han.

Målgruppen for konserten er ungdommer som ellers ikke kan delta. På den måten blir ikke ungdommene skilt på grunn av bakgrunn og alle har mulighet til å være med.

Under mottoet «ingen er bare det du ser» skal temaer som utenforskap og fordommer være en del av innholdet i arrangementet.

– Det vil også bli servert gratis mat. Matservering er i samarbeid med Jasmin kvinnenettverk. De står opp mot tvangsekteskap. Et viktig emne det ikke snakkes så mye om, så det skal vi opplyse om. Tv-aksjonen skal også holde stand og opplyse ungdommen, sier Logan.

Ali A. Hussain (25) er sjef for Shutdown Events. Han savnet tilbud å gå til da han vokste opp selv. Nå håper han at Shutdown Events kan fortsette å møte behovene til dagens ungdom. (Stephan Pettersen)

Manglet tilbud når de var yngre

Ali A. Hussain er sjef for Shutdown Events og forteller at de har hatt mange store eventer tidligere, noe de håper å kunne fortsette med fremover.

– Når vi var yngre hadde vi ikke slike tilbud som gratiskonserter. Det er alltid for voksne. Det vil vi endre og sørge for at det er et tilbud for de under 18 også. Det er dette vi har stått for hele tiden, det starta med at vi så det manglet hiphop-musikk og arrangementer tilpasset ungdom. Da startet vi eventfirmaet og prøver nå å dekke behovet de har, sier Hussain.

Han får støtte av Logan som nikker bekreftende.

– Det var helt tydelig for oss at det som ble arrangert ikke traff ungdommen som målgruppe. Artistene representerte på en måte ikke hvem de identifiserte seg med. Det er viktig at man snakker med ungdommen, da vet man hva de ønsker og man slipper å kaste bort gode muligheter. Det er den viktigste delen med dette prosjektet, at ungdommen har vært med på å bestemme hvordan det skal være, sier Logan og legger til:

– Vi er oppvokst her. Vi er en del av miljøet. Jo flere samarbeidspartnere som kan hjelpe oss med å gjøre dette – jo bedre er det – ikke bare for oss, men også for samfunnet. Så vi håper vi kan få til mye mer fremover.

Johanna Bärhold, Victor Logan og Ali A. Hussain kan ta deler av æren for at ungdommen i Drammen nå får en velfortjent og etterlengtet kulturopplevelse på Union Scene. (Stephan Pettersen)