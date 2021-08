Tente på prideflagg på kirketrappa: – Mer enn fylletull

Restene av det som var flotte regnbueflagg. I helgen ble flaggene tatt ned fra lampesøylene, og påtent på kirketrappa. (Elisabeth Helgeland Wold)

I helga feiret Drammen Pride med markeringer, foredrag konserter og samlinger. Tilsynelatende var ikke alle like begeistret for budskapet.

– Da kirketjener Morten L. Strand kom fredag kveld, lå flaggene her, de var tent opp som i et bål – se så nærme kirkeveggen, viser Elin Skorød. Hun er medlem av Bragernes menighetsråd.

Medlemmene av Bragernes menighetsråd hadde pyntet de to lyktesøylene øverst på trappen til kirken med de fargerike flaggene, for å vise sin støtte til mangfold.

Gjerningspersonene har enten klatret opp eller brukt stige for å få dem ned, for deretter å gå bort til kirketrappa om lag 25 meter unna, og tenne på.

Fremdeles lukter det brent på stedet.

– Det er veldig høyt opp til der flaggene hang, samboeren min er 1,90 høy og han hadde problemer med å rekke opp. Så de har klatret eller brukt stige.

– Dette er mer enn fylletull, og direkte farlig kunne det ha vært, det kunne blitt brann i kirken, påpeker Skorød videre. Hun tør nesten ikke tenke på hvis bålet med prideflaggene hadde tak i tredøra på den 150 år gamle katedralen.

Sånn så det ut da Bragernes menighetsråd hadde pyntyet til pride i Drammen. Samme kveld ble flaggene tatt ned og brent på kirketrappa. Nå er hendelsen politianmeldt. (Per Erik Karlsson Brodal)

Åpen folkekirke

Det skulle være bryllup i Bragernes kirke samme lørdag.

– Vi fikk ryddet opp i all hast, jeg tror ikke gjestene og brudeparet så noe, sier Skorød og legger til:

– Vi feiret jo den første likekjønnede kirkelige vigselen her i kirken for tre år siden, menighetsrådet støtter pride, som en åpen folkekirke.

Det ble hengt opp nye flagg med én gang, og Bragernes menighetsråd fortsatte på den måten å markere sin støtte til pride.

Elin Skorød er veldig engasjert i det arbeidet som menighetsrådet gjør og presiserer at alle er velkommen inn i kirken på sine egne premisser.

– Ingen her spør om du tror, eller hva du eventuelt tror på, her er vi alle slag, og vi sier «kom!» til alle, sier Skorød og legger til at hennes engasjement er stort.

– Jeg flagger i hele juni med prideflagget, sønnen min synes det er litt kleint.

– Hva tenker dere rundt gjerningspersonene?

– Vi vil ikke spekulere. Vi vil ikke vil gå haternes ærend, vi benytter heller muligheten til å ønske dem hjertelig velkommen, sier Elin Skorød.

Medlem i menighetsrådet Elin Skorød er fremdeles preget av hendelsen i helgen. (Elisabeth Helgeland Wold)

Politianmeldelt

– Vi har sendt inn politianmeldelse, både på det som går på hærverk, og at det var fare for brann, sier sogneprest i Bragernes kirke Per Erik Karlsson Brodal.

Selv om selve kirken er laget av murstein, kunne en brann i kirkedøren av tre ført brannen videre inn i kirkerommet. Slik som under Notre-Dame-brannen kunne den ytre strukturen av stein fungert som en slags gigantisk steinovn, og dermed gjort brannen innvendig mer voldsom.

– Og en annen siden ved denne triste hendelsen, og som er like alvorlig, er hatefulle ytringer. Om det hadde vært en rampestrek, er det ille nok, men det er tydelig at det ligger noe annet bak.

– Bragernes menighetsråd hang opp regnbueflagg, og skulle på den måten vise at her er alle velkommen. Vi velger å være åpne og inkluderende, og å støtte pride, så at noen viser sin misnøye på denne måten er trist.

– Jeg synes det er fint og positivt med et mangfold, og det skal være rom for alle uansett, også de som er uenige i det Bragernes menighetsråd ønsket å fortelle med flaggene. Uenighet er fair, men ikke på denne måten.

